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NGT की जांच के घेरे में वृंदावन में यमुना क्रूज प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर सवाल

वृंदावन में केशी घाट के पास यमुना नदी में भक्त नाव की सवारी करते हुए. ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में यमुना नदी पर प्रस्तावित क्रूज पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने इस परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी पर कई अनुत्तरित सवाल उठाए हैं.

एनजीटी यमुना के बाढ़ क्षेत्र में क्रूज जेट्टी (Cruise Jetty), स्टेशनों और घाटों के अवैध निर्माण के आरोपों की जांच कर रहा है.

NGT की प्रधान पीठ ने 11 मई को श्री यमुना महारानी निषाद सेवा समिति, केशीघाट, वृंदावन के पदाधिकारियों की शिकायत पर ध्यान दिया. शिकायत में वृंदावन में यमुना नदी के बाढ़ वाले इलाके में क्रूज जेट्टी, स्टेशन और घाटों के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था. आरोप है कि तीर्थ विकास परिषद और विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई क्रूज परियोजना और रिवरफ्रंट विकास योजना के तहत एक निजी कंपनी द्वारा यमुना नदी के कछार (बाढ़ क्षेत्र) में क्रूज जेट्टी, स्टेशनों और घाटों का निर्माण किया जा रहा है. यह आरोप भी लगाए गए हैं कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निर्माण और कब्जा किया गया है, साथ ही अवैध खनन किया जा रहा है जिससे नदी का प्राकृतिक रास्ता प्रभावित हो रहा है. इसके बाद एनजीटी की प्रधान पीठ ने इस मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से जवाब मांगा. NGT को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, NMCG ने कहा है कि वह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, उनके कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है. जवाब में यह भी कहा गया है कि नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पानी का निरंतर और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं. ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच का उल्लेख करते हुए, NMCG ने बताया कि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया था, जिसमें मथुरा जिले में 'विश्राम घाट से वृंदावन के बीच यमुना नदी पर इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट (IWT) का विकास, तटवर्ती सुविधा' के रूप में बताई गई परियोजना के लिए पूर्व स्वीकृति मांगी गई थी.