NGT की जांच के घेरे में वृंदावन में यमुना क्रूज प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर सवाल
एनजीटी वृंदावन में यमुना के बाढ़ क्षेत्र में क्रूज-जेट्टी और घाटों के अवैध निर्माण के आरोपों की जांच कर रहा है. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में यमुना नदी पर प्रस्तावित क्रूज पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने इस परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी पर कई अनुत्तरित सवाल उठाए हैं.
एनजीटी यमुना के बाढ़ क्षेत्र में क्रूज जेट्टी (Cruise Jetty), स्टेशनों और घाटों के अवैध निर्माण के आरोपों की जांच कर रहा है.
NGT की प्रधान पीठ ने 11 मई को श्री यमुना महारानी निषाद सेवा समिति, केशीघाट, वृंदावन के पदाधिकारियों की शिकायत पर ध्यान दिया. शिकायत में वृंदावन में यमुना नदी के बाढ़ वाले इलाके में क्रूज जेट्टी, स्टेशन और घाटों के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था.
आरोप है कि तीर्थ विकास परिषद और विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई क्रूज परियोजना और रिवरफ्रंट विकास योजना के तहत एक निजी कंपनी द्वारा यमुना नदी के कछार (बाढ़ क्षेत्र) में क्रूज जेट्टी, स्टेशनों और घाटों का निर्माण किया जा रहा है.
यह आरोप भी लगाए गए हैं कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निर्माण और कब्जा किया गया है, साथ ही अवैध खनन किया जा रहा है जिससे नदी का प्राकृतिक रास्ता प्रभावित हो रहा है.
इसके बाद एनजीटी की प्रधान पीठ ने इस मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से जवाब मांगा.
NGT को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, NMCG ने कहा है कि वह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, उनके कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है. जवाब में यह भी कहा गया है कि नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पानी का निरंतर और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं.
ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच का उल्लेख करते हुए, NMCG ने बताया कि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया था, जिसमें मथुरा जिले में 'विश्राम घाट से वृंदावन के बीच यमुना नदी पर इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट (IWT) का विकास, तटवर्ती सुविधा' के रूप में बताई गई परियोजना के लिए पूर्व स्वीकृति मांगी गई थी.
NMCG ने कहा कि यह प्रस्ताव यमुना नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT), क्रूज पर्यटन और फेरी सेवाओं के विकास से संबंधित था और इसमें जेट्टी/गैंगवे, नौवहन से संबंधित कार्यों और संबंधित तटीय सुविधाओं सहित विभिन्न क्रूज/फेरी से जुड़े बुनियादी ढांचे की परिकल्पना की गई थी.
NMCG ने बताया कि प्रस्ताव में चरण-I के तहत 8 क्रूज टर्मिनलों/जेट्टियों (घाटों) और चरण-II के तहत 3 क्रूज टर्मिनलों/जेट्टियों की परिकल्पना की गई थी, जिसमें केशी घाट का स्थान भी शामिल है, जहां तटवर्ती सुविधाओं के लिए लगभग 1,800 वर्ग मीटर क्षेत्र बताया गया था.
NMCG ने कहा कि आवेदन बिना किसी कवरिंग/अनुरोध पत्र या कानूनी मंजूरी के जमा किया गया था. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों में मुख्य रूप से लागत अनुमान, परियोजना प्रस्ताव/पीपीटी, लेआउट/डिजाइन और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल थे. रिकॉर्ड में इस संबंध में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की ओर से IWT/क्रूज पर्यटन सुविधाओं के विकास से संबंधित पत्राचार भी शामिल हैं.
इसमें कहा गया है कि बाद में, MVDA ने आवेदन वापस लेने/बंद करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि प्रोजेक्ट के लिए अब NMCG की NOC की जरूरत नहीं है.
NMCG ने NGT को बताया, "चूंकि ऐसी वापसी के लिए या NMCG की NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की जरूरत के संबंध में बताई गई स्थिति के लिए कोई खास वजह नहीं बताई गई थी, इसलिए NMCG ने MVDA से इस आधार पर स्पष्टीकरण मांगा कि एनएमसीजी की NOC की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई."
इसमें कहा गया, "हालांकि, संबंधित अथॉरिटी से कोई जवाब नहीं मिला है."
NMCG ने कहा कि वह इस मामले में ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों का पालन करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वह एक और जवाब देने के लिए तैयार है.
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