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दिल्ली: लव कुश रामलीला में पहुंचीं यामी गौतम, बोलीं- बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना बेहद ज़रूरी

नई दिल्ली: विजयादशमी और दशहरे के पावन अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित प्रसिद्ध लव कुश रामलीला का मंच उस समय और भी खास हो गया, जब बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम वहां पहुंचीं. यामी गौतम को अपने बीच देखकर रामलीला मैदान में मौजूद दर्शकों और राम भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया.

इस खास मौके पर यामी ने मंच से राम भक्तों को संबोधित किया और भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों व बचपन की यादों के महत्व पर अपने दिल की बात साझा की.

'बच्चों को अपनी संस्कृति और त्यौहारों से जोड़ना ज़रूरी' कार्यक्रम के दौरान लाल किला मैदान में मौजूद बच्चों और परिवारों के खिले हुए चेहरे देखकर यामी गौतम ने बेहद खुशी जताई. उन्होंने कहा, "यहां आकर इतने सारे मुस्कुराते हुए चेहरों और बच्चों को देखकर मन अत्यंत प्रसन्न है. हमारे जीवन में बचपन की यादें सबसे खूबसूरत, गहरी और मजबूत होती हैं. यही वह उम्र होती है जब बच्चों के जीवन की नींव रखी जाती है."

मेरे लिए यह एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव है, जिसकी यादें हमेशा मेरे दिल में बनी रहेंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं इस खूबसूरत पल और दिल्ली की जनता से मिले इस प्यार को कभी भूल पाऊंगी. यामी ने दिल्ली के लोगों और लव कुश रामलीला के आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि दर्शकों से मिला यह अपार स्नेह और सम्मान उनके लिए बहुत कीमती है.

यह दिन और ये यादें हमेशा दिल के करीब रहेंगी' मंच से जनसमूह को संबोधित करते हुए अभिनेत्री यामी गौतम ने कहा, "आज का दिन हम सभी के लिए बेहद बड़ा और खास पल है. आइए, हम सब मिलकर इस उत्सव की खुशियों को एक साथ मनाएं."

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यामी ने भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा, "यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और त्यौहारों से परिचित कराएं. बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि किसी विशेष दिन या त्यौहार का क्या महत्व है और उसका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अर्थ क्या है. जब तक हमारे बच्चे अपनी जड़ों को नहीं समझेंगे, तब तक वे इस सांस्कृतिक धरोहर को आगे नहीं ले जा सकेंगे."

यामी गौतम के संबोधन से पहले, कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और समारोह को संबोधित किया. उपराष्ट्रपति के आगमन के साथ ही पूरा लाल किला मैदान 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के उद्घोष से भक्तिमय हो उठा.

उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि,

दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की, झूठ पर सच्चाई की और अधर्म पर धर्म की जीत होती है. उन्होंने कहा कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत सत्य की ही होती है. उपराष्ट्रपति ने हमारे राष्ट्रीय वाक्य 'सत्यमेव जयते' का जिक्र करते हुए प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि रामलीलाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत तस्वीर हैं, जो सदियों से हमारी पीढ़ियों को अनमोल जीवन मूल्य सिखाती आ रही हैं.



कई प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद

इस भव्य कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद रहे। इनमें दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, लव कुश रामलीला के चेयरमैन पवन गुप्ता, अध्यक्ष अर्जुन कुमार, महासचिव सुभाष गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन और मेंटोर धर्मपाल सिंगला शामिल थे.

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