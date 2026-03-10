झारखंड के मैनेजमेंट संस्थान XLRI को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट

झारखंड के मैनेजमेंट संस्थान XLRI को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट
झारखंड के जमशेदपुर स्थित शिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : March 10, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 6:39 PM IST
रिपोर्टः जितेंद्र कुमार
जमशेदपुरः जिले में स्थित XLRI शिक्षण संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिली. मामले मे सिटी एसपी ने बताया कि मेल से मैसेज आया है. जिसके बाद विशेष टीम के द्वारा XLRI की जांच की गई है प्रशासन अलर्ट है.
जमशेदपुर के बिस्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में से एक जेवियर स्कूल ऑफ मेनेजमेंट (एक्सएलआरआई) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल से मिली धमकी के बाद जिला पुलिस सकते में आ गई. त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वायड टीम के साथ बम निरोधक दस्ता ने XLRI के चप्पे चप्पे की जांच की है.
आपको बता दें कि झारखंड में हाईकोर्ट, धनबाद, बोकारो के बाद पहली बार जमशेदपुर के XLRI को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिये मिली है. पूर्व में जमशेदपुर से स्लीपर सेल और आतंकी संगठन से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इधर जमशेदपुर के XLRI और आस पास के इलाके मे विशेष निगरानी की जा रही है.
जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि एक एनेमी कंट्ररी से जमशेदपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस अलर्ट हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने पूरे कैंपस की सघन तलाशी ली. हालांकि जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला.
उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह एक्सएलआरआई के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है. ई-मेल की भाषा और प्रकृति को देखते हुए यह प्रैंक मेल प्रतीत हो रहा है, फिर भी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है. साथ ही कॉलेज कैंपस में सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है. पूर्व के इतिहास को देखते हुए मामले की गहनता से जांच मे पुलिस और तकनीकी सेल जुटी हुई है.
