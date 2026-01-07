ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी सूरज यादव पर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के संगीन आरोप, एमपी में केस दर्ज

लक्ष्मण अवॉर्ड प्राप्त वुशु खिलाड़ी सिपाही सूरज यादव पर ब्लैकमेलिंग का आरोप. ( ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल कोटे से जॉब कर रहे लक्ष्मण अवॉर्ड प्राप्त वुशु खिलाड़ी सिपाही सूरज यादव पर एक शादीशुदा महिला वुशू कोच के साथ मिलकर ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने का गंभीर मामला सामने आया है. एमपी के जबलपुर न्यायालय के आदेश पर आरोपी सिपाही और महिला कोच के विरुद्ध धारा 384 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. गौर करें तो वुशु खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सूरज यादव को न सिर्फ पुलिस विभाग में नौकरी दी, बल्कि प्रतिष्ठित लक्ष्मण अवॉर्ड से भी अलंकृत किया है. इस बारे में पीड़ित मनोज गुप्ता ने बताया कि परेड कोठी, इंग्लिशिया लाइन, वाराणसी के सिपाही सूरज यादव ने एमपी के जबलपुर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला वुशु कोच को कथित तौर पर अपने प्रेम जाल में फंसाकर अनैतिक संबंध बना लिए हैं. पीड़ित पति का आरोप है कि महिला कोच ने इन अनैतिक संबंधों का विरोध करने पर अपने पति और 25 वर्षीय बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया. जानकारी के मुताबिक महिला का बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर का वुशु खिलाड़ी रहा है. जिसने अपनी मां और सूरज यादव के अनैतिक रिश्तों से हो रही पारिवारिक और सामाजिक शर्मिंदगी के चलते खेल को अलविदा कह दिया. इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर महिला के पति ने खेलों में नैतिकता और शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से खेल विभाग, भारत सरकार एवं भारतीय वुशु संघ में शिकायत कर दोनों को खेल से प्रतिबंधित करने की मांग की.