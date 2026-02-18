ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: वुलर झील 10 महीने बाद फिर से खुली, स्थानीय लोगों को आर्थिक सुधार की उम्मीद

बांदीपोरा: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहलगाम हमले के लगभग दस महीने तक बंद रहने के बाद वुलर झील को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया. उनके इस फैसले का स्वागत किया गया. कहा गया कि इस कदम से पर्यटन पर निर्भर आजीविका को फिर से शुरू करने की उम्मीद है.

इससे पहले सोमवार को सिन्हा ने एक्स पर घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को धीरे-धीरे फिर से खोला जाएगा. पिछले साल की घटना के बाद सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से ये जगहें बंद थीं, जिससे टूरिज्म पर निर्भर कई इलाकों में विज़िटर के आने और आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी.

मीडिया से बात करते हुए लोकल लोगों ने कहा कि दोबारा खुलने से उन परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी जो इनकम के लिए सीजनल टूरिज़्म पर निर्भर हैं. वुलर झील के आस-पास के लोग नाव की सवारी, खाने के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट और गाइडिंग सर्विस से होने वाली कमाई के लिए बहुत ज़्यादा विज़िटर्स पर निर्भर हैं. कई लोगों ने कहा कि लंबे समय तक बंद रहने से वे पैसे की तंगी में आ गए हैं, जिससे कुछ को लोन लेना पड़ा या अपने गांवों के बाहर दिहाड़ी पर काम करना पड़ा.

शिकारा ऑपरेटर, फैयाज अहमद ने कहा कि महीनों की अनिश्चितता के बाद इस घोषणा से उम्मीद जगी है. उन्होंने कहा, 'लगभग एक साल तक हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं था और कोई रेगुलर इनकम नहीं थी. अगर विज़िटर वापस आते हैं, तो हम आखिरकार अपने परिवारों का गुज़ारा कर पाएंगे.'