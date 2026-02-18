जम्मू-कश्मीर: वुलर झील 10 महीने बाद फिर से खुली, स्थानीय लोगों को आर्थिक सुधार की उम्मीद
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू- कश्मीर में 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को धीरे-धीरे फिर से खोलने का फैसला किया.
Published : February 18, 2026 at 2:37 PM IST
बांदीपोरा: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहलगाम हमले के लगभग दस महीने तक बंद रहने के बाद वुलर झील को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया. उनके इस फैसले का स्वागत किया गया. कहा गया कि इस कदम से पर्यटन पर निर्भर आजीविका को फिर से शुरू करने की उम्मीद है.
इससे पहले सोमवार को सिन्हा ने एक्स पर घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को धीरे-धीरे फिर से खोला जाएगा. पिछले साल की घटना के बाद सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से ये जगहें बंद थीं, जिससे टूरिज्म पर निर्भर कई इलाकों में विज़िटर के आने और आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी.
मीडिया से बात करते हुए लोकल लोगों ने कहा कि दोबारा खुलने से उन परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी जो इनकम के लिए सीजनल टूरिज़्म पर निर्भर हैं. वुलर झील के आस-पास के लोग नाव की सवारी, खाने के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट और गाइडिंग सर्विस से होने वाली कमाई के लिए बहुत ज़्यादा विज़िटर्स पर निर्भर हैं. कई लोगों ने कहा कि लंबे समय तक बंद रहने से वे पैसे की तंगी में आ गए हैं, जिससे कुछ को लोन लेना पड़ा या अपने गांवों के बाहर दिहाड़ी पर काम करना पड़ा.
शिकारा ऑपरेटर, फैयाज अहमद ने कहा कि महीनों की अनिश्चितता के बाद इस घोषणा से उम्मीद जगी है. उन्होंने कहा, 'लगभग एक साल तक हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं था और कोई रेगुलर इनकम नहीं थी. अगर विज़िटर वापस आते हैं, तो हम आखिरकार अपने परिवारों का गुज़ारा कर पाएंगे.'
झील के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले मंज़ूर अहमद ने कहा कि टूरिज़्म लोकल इकॉनमी की रीढ़ है. उन्होंने कहा, 'जब झील बंद हुई, तो हमारी कमाई रातों-रात बंद हो गई. इसे फिर से खोलने का मतलब है कि सिर्फ़ मेरा ही नहीं बल्कि कई और लोगों का भी बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा.'
इस बीच, खबर सुनकर बांदीपोरा से आई रुखसाना बानो ने कहा कि फिर से खुलना टूरिस्ट और लोकल लोगों दोनों के लिए अच्छा है. उन्होंने कहा, 'वुलर जैसी जगहों पर आना-जाना बना रहना चाहिए. टूरिज़्म लोकल युवाओं को काम ढूंढने में मदद करता है और इन जगहों को ज़िंदा रखता है.'
लोगों को उम्मीद है कि सरकार सड़कों को बेहतर बनाने और झील के आस-पास के गांवों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करेगी ताकि लोग आसानी से अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें क्योंकि उन्होंने कहा कि झील में दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मुकाबले टूरिज़्म की ज़्यादा गुंजाइश है.