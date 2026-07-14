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20 साल बाद कोलकाता लौटेंगी तस्लीमा नसरीन, कार्यक्रम में सीएम सुवेंदु अधिकारी भी रहेंगे मौजूद

2007 में उनकी रचनाओं को लेकर हिंसा फैल गई थी. लेफ्ट और टीएमसी ने कोलकाता आने ही नहीं दी थी अनुमति.

Taslima Nasrin
लेखिका तस्लीमा नसरीन (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 5:40 PM IST

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कोलकाता : बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता लौटेंगी. इस समय उन्होंने स्वीडिश नागरिकता ले रखी है. आगामी एक अगस्त को वह एक साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता स्थित रवींद्र ऑडिटोरियम में रखा गया है. इसे सेक्युलर मिशन, पश्चिमबंगेर जोन्नो और ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड फ्रंटियर्स नाम की तीन संस्थाओं ने आयोजित किया है.

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार इसे धार्मिक कट्टरपंथ के सामने लंबे समय से झुकने की नीति को पलटने के तौर पर पेश कर रही है.नसरीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि वह एक अगस्त को कोलकाता में होंगी और रवींद्र सदन में कट्टरपंथ-विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जहां उनके कविता पाठ करने की उम्मीद है.

आयोजकों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ-साथ मशहूर लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. तस्लीमा अभी अमेरिका में हैं. वहां से सीधे कोलकाता आएंगी. 2007 के बाद पहली बार वह कोलकाता लौटेंगी. 2007 में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था.

बांग्लादेश में जन्मी नसरीन ने बांग्ला भाषा में 40 से अधिक किताबें लिखी हैं. उन्होंने 1993 में "लज्जा?" नाम से एक उपन्यास लिखा था. इसको लेकर सबसे अधिक विवाद बढ़ा था. इस पुस्तक ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई. इस उपन्यास में भारत में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार पर हुए अत्याचारों के बारे में लिखा गया है. उनकी रचनाओं में अक्सर महिलाओं को केंद्र में रखा जाता है. वे उनके अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई देती हैं. उनके लेखन में पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी जाती है. 1998 में उन्होंने "मेयेबेला" नाम से अपनी आत्मकथा लिखी.

1993 में प्रकाशित लज्जा उपन्यास की वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. 1994 के बाद से वह भारत, यूरोप और अमेरिका में जिंदगी बिताती रही हैं. साल 2004 में भारत ने उन्हें एक अस्थायी रेजिडेंस परमिट जारी किया था. वह कोलकाता में रहती थीं.

2006 में कोलकाता के एक इमाम (सैयद नूर उर रहमान बरकाती) ने उन्हें धमकी दी. इमाम ने कहा कि जो कोई भी तस्लीमा नसरीन का चेहरा काला करेगा, वह उसे बड़ा इनाम देंगे. 2007 में उनके खिलाफ कोलकाता के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैल गई थी. उस समय प.बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी. स्थिति संभालने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी थी. इसके बाद नसरीन ने कोलकाता छोड़ दिया और मार्च 2008 में देश छोड़ने से पहले नई दिल्ली में रहती थीं.

तस्लीमा नसरीन की पुस्तक "द्विखंडितो" को पश्चिम बंगाल सरकार ने 2003 में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बैन कर दिया था. हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने इस बैन को गैर कानूनी बताया.

आयोजकों में से एक, मोहित रॉय ने बताया, "यह असल में उनके 20 साल बाद शहर आने का जश्न मनाने का कार्यक्रम होगा. 21 नवंबर, 2007 को तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार के कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुकने के बाद उन्हें कोलकाता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था. यह नया बंगाल है, और हमने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे." मोहित रॉय का संगठन 'पश्चिमबंगार जोन्नो' इस कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल है.

राज्य के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, "लगातार सत्ता में रहीं लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी सरकारों ने उनकी वापसी में मदद करने से इनकार करके अभिव्यक्ति की आजादी के बजाय राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी, जबकि उन्होंने साहित्यिक कार्यक्रमों और पुस्तक मेलों के लिए कोलकाता आने की बार-बार अपील की थी."

लेफ्ट और टीएमसी के बीच चल रहे राजनीतिक कुश्ती की वजह से तस्लीमा खुद आहत थीं. उन्होंने कहा था, "मैं अब और धक्के नहीं खाना चाहती. इसके बजाय, मुझे खुशी होगी अगर सरकारें मुझे साहित्य उत्सवों और पुस्तक मेलों में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने की इजाजत दें."

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TASLIMA NASRIN TO RETURN TO KOLKATA

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