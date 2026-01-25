लेखक समाज का आईना होता है, लेखक की कलम बंदूक से भी ताकतवर होती है: ओम प्रकाश जैन
उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा कि लेखक का लक्ष्य समाज और उसका विकास होना चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 25, 2026 at 12:57 PM IST
रायपुर से भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
रायपुर: साहित्य उत्सव के महाकुंभ में शामिल होने रायपुर पहुंचे उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा कि इस तरह का आयोजन भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में होते रहना चाहिए. उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा, साहित्याकार को चाहिए कि वो सामाजिक चेतना फैलाने का काम करे. समाज का विकास कैसे हो इसपर साहित्य लिखने का काम करे. उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा कि लेखका ध्येय समाज और उसका विकास ही होना चाहिए.
रायपुर साहित्य उत्सव का समापन आज
नक्सलवाद की समस्या को लेकर ओम प्रकाश जैन ने कहा कि बस्तर मैं नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसपर विचार किया जाना चाहिए. ओम प्रकाश जैन ने कहा कि साहित्यकार को चाहिए कि वो अपनी कलम को बंदूक के खिलाफ खड़ा करे. साहित्य के जरिए लोगों को जगाने का काम करे. साहित्य के जरिए जनमानस की समस्या को सामने लाए. ओम प्रकाश जैन ने कहा कि लेखक को चाहिए कि वो अपनी कलम के जरिए समाज को नई दिशा दिखाए. समाज में आई कुरितियों से लड़ने की हिम्मत लोगों में पैदा करने का काम करे.
उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन
जाने माने उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन कहते हैं, कि नक्सलवाद एक बड़ी और गंभीर समस्या है. कलम के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में हम सभी लोगों को लगना चाहिए. ओम प्रकाश जैन ने कहा कि मैंने बस्तर के नारायणपुर को लेकर एक कहानी लिखी है. कहानी के जरिए मैंने ये बताने की कोशश कि है कि कैसे लोग शोषण की चक्की में फंसते हैं. कैसे एक आम इंसान साहूकारों के पैरों तले दबता चला जाता है.
रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल होने पहुंचे उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन कहते हैं, कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हम सभी को सामने आना होगा. एक लेखक की कलम इस बड़ी समस्या को लेकर बहुत कुछ कर सकती है, सामाजिक हित में एक बड़ा समाधान खोज सकती है.
रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन, पुरखौती मुक्तांगन में लगेगा साहित्यकारों का मेला
रायपुर साहित्य उत्सव: कल होगा शुभारंभ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता
रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का 23 जनवरी से आगाज, 100 से ज्यादा साहित्यकार शामिल हो रहे