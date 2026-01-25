ETV Bharat / bharat

लेखक समाज का आईना होता है, लेखक की कलम बंदूक से भी ताकतवर होती है: ओम प्रकाश जैन

रायपुर से भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: साहित्य उत्सव के महाकुंभ में शामिल होने रायपुर पहुंचे उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा कि इस तरह का आयोजन भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में होते रहना चाहिए. उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा, साहित्याकार को चाहिए कि वो सामाजिक चेतना फैलाने का काम करे. समाज का विकास कैसे हो इसपर साहित्य लिखने का काम करे. उपन्यासकार ओम प्रकाश जैन ने कहा कि लेखका ध्येय समाज और उसका विकास ही होना चाहिए.

रायपुर साहित्य उत्सव का समापन आज

नक्सलवाद की समस्या को लेकर ओम प्रकाश जैन ने कहा कि बस्तर मैं नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसपर विचार किया जाना चाहिए. ओम प्रकाश जैन ने कहा कि साहित्यकार को चाहिए कि वो अपनी कलम को बंदूक के खिलाफ खड़ा करे. साहित्य के जरिए लोगों को जगाने का काम करे. साहित्य के जरिए जनमानस की समस्या को सामने लाए. ओम प्रकाश जैन ने कहा कि लेखक को चाहिए कि वो अपनी कलम के जरिए समाज को नई दिशा दिखाए. समाज में आई कुरितियों से लड़ने की हिम्मत लोगों में पैदा करने का काम करे.