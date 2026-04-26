ETV Bharat / bharat

गाज़ियाबाद में अंग्रेजों के जमाने का स्कूल..., 140 साल पुराने रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित, रोचक है इतिहास, जानिए सबकुछ

अंग्रेजी शासन द्वारा बनवाए गए इस स्कूल में छात्रों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था थी, जो उस दौर में एक बड़ी सुविधा मानी जाती थी. दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले छात्र यहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे. टाउन स्कूल में कुल चार इमारतें थी, दो में कक्षाओं का संचालन होता था. जबकि एक में छात्रावास था और चौथी इमारत प्रधानाचार्य का आवास हुआ करती थी, यह संरचना इस बात को साफ तौर पर जाहिर करती है कि उस समय भी शिक्षा को व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संचालित किया जाता था.

बताया जाता है कि जब स्कूल की शुरुआत हुई तब गाजियाबाद मेरठ की तहसील हुआ करता था और आसपास के क्षेत्र जैसे दादरी, धौलाना, मोदीनगर और लोनी से छात्र इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे. यह उस दौर की बात है जब शिक्षा के साधन सीमित थे. हजार से अधिक छात्र टाउन स्कूल में पढ़ाई करते थे जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ी संख्या मानी जाती थी. स्कूल के लिए भूमि गाजिउद्दीन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी. अंग्रेजी शासन काल के दौरान इस स्कूल से पढ़ने वाले छात्र समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, स्कूल की शुरुआत 1881 में हुई थी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस इमारत में स्कूल संचालित हुआ करता था वह अंग्रेजी अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल की जाती थी. स्कूल की इमारत अपने भीतर इतिहास की कई दशकों को समेटे हुए है. 1883 में विधिवत रूप से टाउन स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत हुई. तभी से इस संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: क्या आप जानते हैं, एक स्कूल ऐसा भी है... जो अंग्रेजों के जमाने का है. जी हां, गाजियाबाद का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय कभी टाउन स्कूल के नाम से जाना जाता था. यह स्कूल आज़ादी, विश्व युद्धों और 1857 की क्रांति की गवाह है. टाउन स्कूल केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि लगभग डेढ़ सदी के इतिहास और शिक्षा के विकास का जीवित दस्तावेज भी है. इस स्कूल की नींव उस दौर में रखी गई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और शिक्षा का ढांचा धीरे-धीरे आकर ले रहा था.

ब्रिटिश काल में बनीं इस इमारत का कंस्ट्रक्शन अनूठा

ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत का कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में अनूठा है. इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि गर्मियों में भी अंदर ठंडक बनी रहती थी. इमारत में बने प्रत्येक क्लास रूम में रोशनदानों की विशेष संरचना है जो बिना पंखे या कूलर के भी हवा का अच्छा प्रवाह बनाए रखती. इमारत के प्रत्येक कमरे में ऊपर और नीचे की तरफ बने रोशनदान कमरे में प्राकृतिक वेंटिलेशन सुनिश्चित करते थे. जिससे कि अंदर का वातावरण काफी आरामदायक बना रहता था, आज भी जब इस पुरानी इमारत में बनी कक्षाओं में पहुंचेगे तो गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी अंदर ठंडक महसूस होगी. हवा का प्रवाह बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बाहर कूलर चल रहे हों.

वर्तमान प्रधानाध्यापक लईक अहमद (ETV Bharat)

पुराने रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित

पुराने रजिस्टरों में छात्रों की तमाम जानकारी उर्दू भाषा में दर्ज है, जो उसे समय की प्रशासनिक और शैक्षणिक भाषा को दर्शाती है. यह रिकार्ड न केवल स्कूल के इतिहास को जीवित रखते हैं बल्कि यह बताते हैं कि स्कूल में तमाम प्रधानाचार्य द्वारा इस रिकार्ड को संरक्षित कर रखा गया है. 1998 से 2012 के बीच स्कूल के प्रधानाचार्य रहे जगदीश शरण शर्मा का योगदान भी उल्लेख नहीं रहा है. उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था. उन्होंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके प्रयासों के कारण आज भी यह संस्थान अपने अतीत से जुड़ा हुआ है.

इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि गर्मियों में भी अंदर ठंडक बनी रहती थी. (ETV Bharat)

वर्तमान प्रधानाध्यापक लईक अहमद भी इस परंपरा को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि स्कूल के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित रखा जाए. आजादी के बाद से अब तक इस स्कूल में कुल 14 प्रधान अध्यापक रह चुके हैं जिन्होंने अपने-अपने समय में इस संस्थान को आगे बढ़ने का काम किया. प्रधान अध्यापक कक्ष में आजादी के बाद से स्कूल में सेवाएं देने वाले तमाम प्रधान अध्यापकों के नाम लिखे हुए हैं.

राइटगंज स्कूल का ऐतिहासिक विवरण (ETV Bharat GFX)

स्कूल के अंदर और बाहर लगे साइन बोर्ड भी इसकी बहुभाषी और सांस्कृतिक विरासत को साफ तौर पर दर्शाते हैं. अंदर हिंदी और उर्दू में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि स्कूल की बिल्डिंग के बाहर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं. यह विविधता इस बात का प्रमाण है कि यह संस्थान विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को साथ लेकर चलने वाला रहा है. इतिहास के पन्नों में दर्ज एक और रोचक तथ्य यह है कि इस स्कूल में सबसे पहले प्रवेश गोपाल नामक छात्रा का हुआ था, यह जानकारी आज भी स्कूल के रिकॉर्ड में सुरक्षित है और संस्थान के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बनी हुई है, वर्तमान में इस स्कूल को पूर्व माध्यमिक विद्यालय राइटगंज नगर क्षेत्र गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है.

राइटगंज स्कूल का ऐतिहासिक विवरण (ETV Bharat GFX)

ऐतिहासिक इमारत की हालत जर्जर

बता दें कि समय के साथ अंग्रेजी शासन काल में बनवाई गई ऐतिहासिक इमारत जर्जर होने लगी और उसमें स्कूल चलना खतरनाक हो गया. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2001 में शासन में इस परिसर में एक नई इमारत का निर्माण कराया और स्कूल को नई इमारत में ट्रांसफर कर दिया. पुरानी इमारत आज भी खड़ी है और अपने अतीत की गवाही देता है. इमारत की छत कुछ जगहों से क्षतिग्रस्त जरूर है, लेकिन इसकी मजबूती अभी भी बरकरार है.

पुरानी इमारत आज भी खड़ी है और अपने अतीत की गवाही देता है. (ETV Bharat)

पुराने दौर में इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग आज भी "कभी-कभार" यहां आते हैं और अपने शिक्षा के दौर को याद करते हैं. उनके लिए यह इमारत केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खास बात यह है कि इमारत भले ही क्षतिग्रस्त हो गई है लेकिन अंग्रेजी शासन काल से स्कूल की शुरुआत होने के बाद छात्रों के सभी रिकॉर्ड और प्रवेश रजिस्टर आज भी सुरक्षित रखे गए हैं.

ये भी पढ़ें: