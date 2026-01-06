ETV Bharat / bharat

दिल्ली रिज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मैं देखना चाहता हूं कि वहां असल में एक लाख साठ हजार पौधे लगे हैं'

डीडीए की ओर से कहा कि पौधे लगाने के लिए 185 एकड़ जमीन की पहचान की गई, 28 फरवरी तक काम पूरा हो जाएगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 6, 2026 at 7:17 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देखना चाहेगा कि एक लाख साठ हजार पौधे असल में बढ़ें और यह साफ किया कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दिल्ली रिज एरिया में और पेड़ काटने की इजाजत तभी देगा जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि पेड़ लगाने और पारिस्थितिक बहाली पर उसके पहले के निर्देशों का पालन किया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष आया. सुप्रीम कोर्ट डीडीए की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CAPFIMS) को जोड़ने वाले सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 473 पेड़ काटने की परमिशन मांगी गई थी.

सुनवाई के दौरान, 'जब तक हम खुद अनुपालन से खुश नहीं हो जाते, हम कुछ भी नहीं होने देंगे. अनुपालन कहाँ है? 1.65 लाख पेड़ों और 18 पॉकेट का क्या हुआ?' सीजेआई ने पहले किए गए पेड़ लगाने के वादे का जिक्र करते हुए कहा. डीडीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हुए.

सिंह ने कहा कि पौधे लगाने के लिए 185 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है और कब्जा दे दिया गया है. बेंच को बताया गया कि डीडीए पहचानी गई जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के प्रोसेस में है और उम्मीद है कि यह काम 28 फरवरी तक पूरा हो जाएगा. सीजेआई ने डीडीए से पूछा, 'मौके पर अब तक क्या किया गया है और आप क्या करने जा रहे हैं?

और जब तक इन जगहों पर असल में पेड़-पौधे नहीं लगाए जाते, कम से कम शुरू तो किए ही जाने चाहिए. यह 10 या 1500 पेड़ों का सवाल नहीं है. आपको एक लाख छह हजार पौधे लगाने हैं. आखिर में हमें यह पक्का करना होगा कि मौत की दर जीरो हो क्योंकि अगर पौधा मर जाता है तो आपको उसे बदलना होगा.

तो असल में हम देखना चाहेंगे कि वहां असल में एक लाख साठ हजार पौधे उगें. जैसा कि आपने सही कहा, पीपल, बरगद, आंवला, अमलतास. सीजेआई ने कहा. मेहता ने कहा कि वे बड़े पौधे हैं और जब वे बड़े होंगे, तो वे बड़े ही होंगे. एक वकील ने कहा कि साइट पर पेड़ लगाने से पहले का काम चल रहा है.

इस मामले में एक सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने अभी जो एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें वे और पेड़ काटने का प्रस्ताव रखते हैं, और इतना ही नहीं, वे अब लगाए गए पौधों को दूसरी जगह लगाना चाहते हैं. मेहता ने कहा कि यह कोर्ट के ऑर्डर में आता है.

एक वकील ने कहा कि एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि 50फीसदी मैक्सिमम सर्वाइवल रेट है. सीजेआई ने कहा, 'आजकल, आप पूरा पौधा ले सकते हैं, यहाँ तक कि बड़ा हुआ पूरा पेड़ भी और आप मौजूदा पौधे का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नया प्लांटेशन भी करना होगा.' मेहता ने कहा कि जो सड़क बनी थी और जो पौधे वहाँ थे, उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा, नहीं तो सड़क नहीं बन सकती.

सीजेआई ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल अलग है क्योंकि यह पेड़ की लाइफ और साइज पर डिपेंड करता है. सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह अवमानना की वजह से हुआ और उन्होंने बहुत सारे मौजूदा पेड़ काट दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को एक प्लान देने का निर्देश दिया था कि वह इसे कैसे ठीक करेगा, और उन्होंने एक प्लान दिया जिसमें उस इलाके में पौधे लगाए जाने थे, और 'अब, वे उन पौधों को भी हटाना चाहते हैं.'

सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि पौधे 'अवमानना के डर से' लगाए गए थे. उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि ये 18 पॉकेट एआई से बने जंगल बनें,' और असली और सत्यापन योग्य पारिस्थितिक बहाली की जरूरत पर जोर दिया. पीठ ने कहा कि वह आगे किसी भी परमिशन पर विचार करने से पहले अनुपालन की प्रगति की जांच करेगी. सीजेआई ने कहा, 'हम जल्दबाजी में कुछ भी करने की इजाजत नहीं देंगे.'

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि जब तक कोर्ट 28 मई, 2025 को जारी अपने पिछले निर्देशों के पालन से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक पेड़ काटने की कोई और इजाजत नहीं दी जाएगी. एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगते हुए, मेहता ने पालन की प्रगति के बारे में डिटेल्ड निर्देश पाने के लिए शुक्रवार तक स्थगन का अनुरोध किया. मामला 19 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए लिस्टेड है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पेड़ लगाने, सड़क बनाने, पेड़ काटने या पारिस्थितिकी असर डालने वाली किसी भी गतिविधि से जुड़े हर नोटिफिकेशन या ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग कार्यवाही का साफ जिक्र होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर पेड़ लगाने के बारे में भी डिटेल में निर्देश जारी किए थे.

सीएपीएफआईएमएस दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक बड़ा हेल्थकेयर और एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जो बीएसएफ,सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों और उनके परिवारों को खास मेडिकल सर्विस, नर्सिंग एजुकेशन और पैरामेडिकल ट्रेनिंग देता है. डीडीेए ने प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन के लिए 2,519 पेड़-पौधों और झाड़ियों को दूसरी जगह लगाने और 2.97 हेक्टेयर जंगल की जमीन को दूसरी जगह इस्तेमाल करने की भी मंजूरी मांगी है.

