दिल्ली रिज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मैं देखना चाहता हूं कि वहां असल में एक लाख साठ हजार पौधे लगे हैं'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देखना चाहेगा कि एक लाख साठ हजार पौधे असल में बढ़ें और यह साफ किया कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दिल्ली रिज एरिया में और पेड़ काटने की इजाजत तभी देगा जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि पेड़ लगाने और पारिस्थितिक बहाली पर उसके पहले के निर्देशों का पालन किया गया है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष आया. सुप्रीम कोर्ट डीडीए की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CAPFIMS) को जोड़ने वाले सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 473 पेड़ काटने की परमिशन मांगी गई थी. सुनवाई के दौरान, 'जब तक हम खुद अनुपालन से खुश नहीं हो जाते, हम कुछ भी नहीं होने देंगे. अनुपालन कहाँ है? 1.65 लाख पेड़ों और 18 पॉकेट का क्या हुआ?' सीजेआई ने पहले किए गए पेड़ लगाने के वादे का जिक्र करते हुए कहा. डीडीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हुए. सिंह ने कहा कि पौधे लगाने के लिए 185 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है और कब्जा दे दिया गया है. बेंच को बताया गया कि डीडीए पहचानी गई जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के प्रोसेस में है और उम्मीद है कि यह काम 28 फरवरी तक पूरा हो जाएगा. सीजेआई ने डीडीए से पूछा, 'मौके पर अब तक क्या किया गया है और आप क्या करने जा रहे हैं? और जब तक इन जगहों पर असल में पेड़-पौधे नहीं लगाए जाते, कम से कम शुरू तो किए ही जाने चाहिए. यह 10 या 1500 पेड़ों का सवाल नहीं है. आपको एक लाख छह हजार पौधे लगाने हैं. आखिर में हमें यह पक्का करना होगा कि मौत की दर जीरो हो क्योंकि अगर पौधा मर जाता है तो आपको उसे बदलना होगा. तो असल में हम देखना चाहेंगे कि वहां असल में एक लाख साठ हजार पौधे उगें. जैसा कि आपने सही कहा, पीपल, बरगद, आंवला, अमलतास. सीजेआई ने कहा. मेहता ने कहा कि वे बड़े पौधे हैं और जब वे बड़े होंगे, तो वे बड़े ही होंगे. एक वकील ने कहा कि साइट पर पेड़ लगाने से पहले का काम चल रहा है. इस मामले में एक सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने अभी जो एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें वे और पेड़ काटने का प्रस्ताव रखते हैं, और इतना ही नहीं, वे अब लगाए गए पौधों को दूसरी जगह लगाना चाहते हैं. मेहता ने कहा कि यह कोर्ट के ऑर्डर में आता है.