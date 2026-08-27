असम के कछार जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 168 करोड़ रुपये की याबा गोलियां जब्त
असम में 168 करोड़ रुपये की नशीली याबा गोलियां जब्त की गई हैं. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
Published : August 27, 2026 at 1:42 PM IST
तेजपुर: असम राइफल्स ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सिलचर के साथ मिलकर कछार जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 करोड़ रुपये की नशीली याबा गोलियां (याबा टैबलेट्स) जब्त की हैं. इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.
मार्केट में जब्त की गई याबा गोलियों की कीमत लगभग 168 करोड़ रुपये बताई गई है. असम राइफल्स के सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह साझा अभियान 25 से 26 अगस्त की रात लखीपुर के जुझांग पहाड़ इलाके में किया गया.
खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने एक ट्रक को रोका. असम राइफल्स और राजस्व खुफिया निदेशालय को खबर मिली थी कि, ट्रक में कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है.
ऑपरेशन के दौरान, टीम ने करीब 5.6 लाख याबा टैबलेट बरामद किए, जिनका वजन करीब 60 किलोग्राम था. ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.
शुरुआती अंदाजे के मुताबिक, शक है कि यह खेप पड़ोसी राज्य मणिपुर से आया था और इसे नेशनल हाईवे-37 के जरिए असम की ओर ले जाया जा रहा था. जांच करने वालों को शक है कि ड्रग्स को देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने के लिए कछार और श्रीभूमि का इस्तेमाल ट्रांजिट रूट के तौर पर किया जा रहा था.
जब्त किए गए नशीला पदार्थ, गाड़ी और पकड़े गए शख्स को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है. इस जब्ती को नॉर्थईस्ट में चल रहे एक संगठित अंतर-राज्यीय ड्रग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है.
यह ऑपरेशन सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की उन कोशिशों को भी दिखाता है जो खास ट्रांजिट रूट पर नशीले पदार्थों की खेप को रोकने की लगातार कोशिश कर रही हैं.
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