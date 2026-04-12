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चारधाम यात्रा: बदरी-केदार मंदिर में बढ़ाया गया पूजाओं का शुल्क, पहली बार ₹11 लाख की पूजा भी शामिल

बदरी-केदार मंदिर में बढ़ाया गया विशेष पूजाओं का शुल्क ( Etv Bharat )

केदारनाथ धाम में होगी 11 लाख रुपए की विशेष पूजा: BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस बार मंदिर समिति सभी पूजाओं को एक विशेष पैकेज के रूप में ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रही है, ताकि सभी तरह की पूजा करवाने वाले श्रद्धालु को एक ही पैकेज में सब कुछ मिल जाए, जिसका रेट करीब 11 लाख के आसपास रखा गया है.

5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई: मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर समिति के सभी अधिष्ठानों में पूजाएं होती हैं. इन पूजाओं के शुल्क में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि मंदिर समिति के आय का साधन दानदाता (डोनर) ही है और पूजा से जो पैसा अर्जित होता है, उसी से मंदिर समीति अपने सभी खर्च वहन करती है.

चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही है. यात्रा से संबंधित सभी स्टेक होल्डर यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी संभालने वाली बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इसी कड़ी में मंदिर समिति ने इस बार केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. साथ ही पूजाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है.

उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा 2026 का आगाज होने जा रहा है. 19 अप्रैल को प्रातः अक्षय तृतीया के दिन मां यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे तो वहीं अब 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे. इसके बाद 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 बजे विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में इस बार केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में सामान्य और विशेष पूजाओं को सरल बनाने के लिए जरूरी सुधार किए गए है. इसके अलावा अलग से एक मेगा विशेष पूजा का मोड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसका मूल्य 11 लाख रुपए रखा गया है.

उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि कि देश के ऐसे कई बड़े उद्योगपति या फिर दानीदाता लोग आते हैं, जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा होती है. उन्हें सभी पूजाएं करनी होती है, लेकिन अब तक ये सभी पूजाएं उन्हें अलग-अलग बुक करवा कर करनी पड़ती है, जो तीर्थ यात्री के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती है. ऐसे में मदिर समिति द्वारा एक प्रयास किया गया है कि श्रद्धालुओं को एक ही मॉड्यूल में सभी पूजाएं मिल जाएं.

बदरीनाथ धाम की अटका पूजा. (PHOTO-ETV Bharat)

रात में होगी सभी पूजा: BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि, रात को जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है, तभी ये पूजाएं करवाने की योजना बनाई जा रही है. देश में जितने भी बड़े धाम या फिर तीर्थ स्थल हैं, वहां पर इस तरह से विशेष अनुष्ठानों का प्रावधान है. इस तरह की बड़ी पूजाएं कहीं जगहों पर होती है.

तिरुपति बालाजी में भी कराई जाती है इस तरह की पूजाएं: BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उदाहरण के तौर पर बताया कि, तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में इस तरह की पूजाएं कराई जाती हैं. केदारनाथ में भी विकल्प के तौर पर इस तरह का मॉडल तैयार किया गया है.

केदारनाथ धाम मंदिर की पूजा दरें. (PHOTO-ETV Bharat)

BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि, तिरुपति बालाजी में उदयस्थानम् पूजा होती है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को करीब 1.5 करोड़ रुपए देने होते हैं. यह सेवा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सुबह से रात तक चलने वाली सभी प्रमुख दैनिक पूजाओं को कवर करती है, जिसमें सुप्रभातम से लेकर एकांत सेवा तक शामिल होती है.

इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल 5 से 6 भक्तों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाती है, जिससे उन्हें पूरे दिन भगवान के बेहद नजदीक रहकर दर्शन और पूजा का अवसर मिलता है. यह कोई साधारण टिकट नहीं बल्कि एक तरह का डोनेशन आधारित विशेष अधिकार होता है, जिसे लेने वाले भक्त को कई वर्षों तक इस सेवा का लाभ मिल सकता है. इस दौरान भक्त मंदिर के अंदर होने वाली लगभग हर महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जो आम श्रद्धालुओं के लिए संभव नहीं होता.

केदारनाथ धाम अटका पूजा. (PHOTO-ETV Bharat)

यह सेवा तिरुपति मंदिर की समृद्धि और भव्यता को भी दर्शाती है, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल है. उदयस्थानम् सेवा में शामिल होना न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहां भक्त पूरे दिन भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं तो वहीं इस पूजा के लिए सालों की वेटिंग चल रही है.

इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक और VIP आरती का खर्च ₹5,000 से ₹50,000 तक लिया जाता है.

केदारनाथ मंदिर में महाभिषेक और विशेष पूजा लगभग ₹4,500 से ₹15,000 तक होती है

बदरीनाथ मंदिर में महाभिषेक और गीत गोविंद सेवा ₹3,000 से ₹6,000 तक रहती है.

इसी तरह से वैष्णो देवी मंदिर में VIP आरती और विशेष दर्शन ₹1,500 से ₹20,000 तक हो सकते हैं.

इसी तरह महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और रुद्राभिषेक ₹200 से ₹10,000 तक उपलब्ध हैं.

कुल मिलाकर भारत के प्रसिद्ध धामों में पूजा की कीमत साधारण से लेकर करोड़ों तक जाती है, जो पूजा के स्तर, सुविधा और दान पर निर्भर करती है.

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