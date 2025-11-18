'दिल्ली में प्रदूषण के लिए पिछली AAP सरकार जिम्मेदार', पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता
सीपीसीबी के सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि पिछली AAP सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के स्रोत को खत्म करने पर काम नहीं किया.
Published : November 18, 2025 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता ने उत्तर भारत, खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण के बिगड़ने में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला और प्रदूषण के स्रोत को खत्म करने पर जोर दिया. उन्होंने दिल्ली की वर्तमान स्थिति के लिए पिछली AAP सरकार पर ठीकरा फोड़ा.
ईटीवी भारत के साथ इंटरव्यू में डॉ. गुप्ता ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, "हमें प्रदूषण के स्रोत को खत्म करने की जरूरत है. खासकर वायु प्रदूषण के लिए, मुख्य समस्या पीएम 2.5 और पीएम 10 है. धूल सहित इसके कई स्रोत हैं जो सर्दी के मौसम में वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं."
उन्होंने कहा कि पर्यावरण योजना सभी गतिविधियों का केंद्र होनी चाहिए. सीपीसीबी सदस्य ने कहा, "सरकार की नीति में विकास से पर्यावरण की ओर बदलाव की जरूरत है. मुझे लगता है कि अगर हमारी नीति का केंद्र पर्यावरण होगा, तो हालात सुधरेंगे. हमने काफी विकास देखा है, लेकिन पर्यावरण योजना के बिना विकास टिक नहीं सकता. भविष्य में, मुझे लगता है कि पर्यावरण योजना को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना होगा."
डॉ. गुप्ता दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य भी हैं. उन्होंने आगे कहा, "मान लीजिए अगर हम कोई आवासीय परियोजना, बांध, सड़क बना रहे हैं, तो सबसे पहले पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए. अब पर्यावरण ही मुख्य मुद्दा होना चाहिए. अब जरूरत है कि पहले पर्यावरण योजना बनाई जाए, फिर विकास पर ध्यान दिया जाए."
उन्होंने कहा, "सीपीसीबी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) नामक एक प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है. वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य सेकेंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं. लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में सुधार करना होगा."
कुछ वर्षों में स्थिति बेहतर होने की संभावना
दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण का जिक्र करते हुए, डॉ. गुप्ता ने मौजूदा स्थिति के लिए पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार वर्तमान में प्रदूषण के स्रोत को समाप्त करने पर काम कर रही है और अगले तीन से पांच वर्षों में स्थिति काफी बेहतर होने की संभावना है.
पिछली AAP सरकार का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए, डॉ. गुप्ता ने कहा, "पिछली सरकार ने स्रोत को समाप्त करने पर काम नहीं किया था. अब, मौजूदा सरकार (भाजपा सरकार) ने वायु प्रदूषण के स्रोत को समाप्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है. इसने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, और कचरा संग्रहण की क्षमता बढ़ा दी है."
उन्होंने कहा, "यह समस्या एक दिन या एक साल में हल नहीं हो सकती. मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हालात बेहतर होंगे."
पिछली AAP सरकार द्वारा लागू की गई ऑड-ईवन योजना के बारे में पूछे जाने पर, पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता ने कहा, "इससे (वायु प्रदूषण को कम करने में) कभी मदद नहीं मिली. इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है."
सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में औसत एक्यूआई 370 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत में हर सर्दियों में पराली जलाने सहित विभिन्न कारकों के कारण काफी वायु प्रदूषण होता है. इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है.
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव परिणाम का असम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा: विपक्ष