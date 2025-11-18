ETV Bharat / bharat

'दिल्ली में प्रदूषण के लिए पिछली AAP सरकार जिम्मेदार', पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता

'दिल्ली में प्रदूषण के लिए पिछली AAP सरकार जिम्मेदार', पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता ने उत्तर भारत, खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण के बिगड़ने में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला और प्रदूषण के स्रोत को खत्म करने पर जोर दिया. उन्होंने दिल्ली की वर्तमान स्थिति के लिए पिछली AAP सरकार पर ठीकरा फोड़ा.

ईटीवी भारत के साथ इंटरव्यू में डॉ. गुप्ता ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, "हमें प्रदूषण के स्रोत को खत्म करने की जरूरत है. खासकर वायु प्रदूषण के लिए, मुख्य समस्या पीएम 2.5 और पीएम 10 है. धूल सहित इसके कई स्रोत हैं जो सर्दी के मौसम में वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं."

उन्होंने कहा कि पर्यावरण योजना सभी गतिविधियों का केंद्र होनी चाहिए. सीपीसीबी सदस्य ने कहा, "सरकार की नीति में विकास से पर्यावरण की ओर बदलाव की जरूरत है. मुझे लगता है कि अगर हमारी नीति का केंद्र पर्यावरण होगा, तो हालात सुधरेंगे. हमने काफी विकास देखा है, लेकिन पर्यावरण योजना के बिना विकास टिक नहीं सकता. भविष्य में, मुझे लगता है कि पर्यावरण योजना को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना होगा."

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य डॉ. अनिल गुप्ता (ETV Bharat)

डॉ. गुप्ता दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य भी हैं. उन्होंने आगे कहा, "मान लीजिए अगर हम कोई आवासीय परियोजना, बांध, सड़क बना रहे हैं, तो सबसे पहले पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए. अब पर्यावरण ही मुख्य मुद्दा होना चाहिए. अब जरूरत है कि पहले पर्यावरण योजना बनाई जाए, फिर विकास पर ध्यान दिया जाए."

उन्होंने कहा, "सीपीसीबी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) नामक एक प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है. वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य सेकेंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं. लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में सुधार करना होगा."