न्यायपालिका पर चैप्टर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के रुख पर चिंता जताई ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के इस रुख से चिंतित है कि क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट वाले विवादित चैप्टर को "फिर से लिखा" गया है और बदला हुआ चैप्टर 2026-27 शैक्षणिक वर्ष की पाठ्यपुस्तक (Textbook) में शामिल किया जाएगा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब से जुड़े स्वत: संज्ञान केस (Suo Moto case) की सुनवाई कर रहा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट था.

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि NCERT ने चैप्टर छापने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और अधिकारी कोर्ट के सामने मौजूद हैं. मेहता ने आगे कहा कि NCERT ने सिर्फ कक्षा 8 के ही नहीं, बल्कि सभी कक्षा के चैप्टर की समीक्षा करने और फिर से देखने का फैसला किया है.

पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि सरकार खुद ही किताबों में बदलाव के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाए. इसे NCERT पर छोड़ने के बजाय, हमें अच्छा लगता अगर केंद्र कोई हाई-लेवल कमेटी बनाता.

सीजेआई ने कहा, "यह हलफनामा आंखें खोलने वाला है. पाठ्यक्रम किसी भी स्तर पर मंजूरी के बिना जारी किया जाता है! अगर इस देश में स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम छापने का यह लापरवाह तरीका है, मिस्टर सॉलिसिटर, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं?"

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि आपने अब चैप्टर को फिर से लिख दिया है. मेहता ने कहा कि इसे लागू नहीं किया गया है.

जस्टिस बागची ने NCERT के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि एक पैराग्राफ में लिखा है कि आपने पाठ्यपुस्तक में चैप्टर को फिर से लिखा है. पीठ ने पूछा कि चैप्टर कहां है और यह किसने किया है? अदालत में मौजूद NCERT निदेशक ने पीठ को बताया कि उनके पास एक्सपर्ट और फैकल्टी मेंबर हैं.

मेहता ने कहा, "वह चैप्टर पाठ्यक्रम में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह कमेटी, जिस पर आप विचार कर रहे हैं, न सिर्फ इस चैप्टर की बल्कि हर चीज की जांच न कर ले. आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं."

जस्टिस बागची ने कहा, "हमें बस पैराग्राफ 15 परेशान कर रहा है, जिसमें NCERT के निदेशक का कहना है कि चैप्टर 4 के कंटेंट के बारे में इस बात को चिन्हित किए जाने के बाद, चैप्टर 4 को ठीक से फिर से लिखा गया है. हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे और किस तरह से दोबारा लिखा गया, इसे दोबारा लिखने वाले लोग कौन थे, और उस दोबारा लिखे गए चैप्टर का अभी का कंटेंट क्या है."

जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के चैप्टर के कंटेंट पर चिंता जताने के बाद, NCERT के डायरेक्टर ने ऐसा छोटा सा बयान दिया है. NCERT के हलफनामे का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि एफिडेविट में कहा गया है कि बदला हुआ चैप्टर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शामिल किया जाएगा, और सभी राज्यों में लागू पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे के हिसाब से क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाएगा.