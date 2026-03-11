ETV Bharat / bharat

न्यायपालिका पर चैप्टर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के रुख पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चैप्टर लिखने वालों किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं शामिल किया जाना चाहिए.

Worried by NCERT rewriting chapter on judiciary Supreme Court
न्यायपालिका पर चैप्टर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के रुख पर चिंता जताई (IANS)
By Sumit Saxena

Published : March 11, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के इस रुख से चिंतित है कि क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट वाले विवादित चैप्टर को "फिर से लिखा" गया है और बदला हुआ चैप्टर 2026-27 शैक्षणिक वर्ष की पाठ्यपुस्तक (Textbook) में शामिल किया जाएगा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब से जुड़े स्वत: संज्ञान केस (Suo Moto case) की सुनवाई कर रहा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट था.

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि NCERT ने चैप्टर छापने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और अधिकारी कोर्ट के सामने मौजूद हैं. मेहता ने आगे कहा कि NCERT ने सिर्फ कक्षा 8 के ही नहीं, बल्कि सभी कक्षा के चैप्टर की समीक्षा करने और फिर से देखने का फैसला किया है.

पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि सरकार खुद ही किताबों में बदलाव के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाए. इसे NCERT पर छोड़ने के बजाय, हमें अच्छा लगता अगर केंद्र कोई हाई-लेवल कमेटी बनाता.

सीजेआई ने कहा, "यह हलफनामा आंखें खोलने वाला है. पाठ्यक्रम किसी भी स्तर पर मंजूरी के बिना जारी किया जाता है! अगर इस देश में स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम छापने का यह लापरवाह तरीका है, मिस्टर सॉलिसिटर, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं?"

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि आपने अब चैप्टर को फिर से लिख दिया है. मेहता ने कहा कि इसे लागू नहीं किया गया है.

जस्टिस बागची ने NCERT के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि एक पैराग्राफ में लिखा है कि आपने पाठ्यपुस्तक में चैप्टर को फिर से लिखा है. पीठ ने पूछा कि चैप्टर कहां है और यह किसने किया है? अदालत में मौजूद NCERT निदेशक ने पीठ को बताया कि उनके पास एक्सपर्ट और फैकल्टी मेंबर हैं.

मेहता ने कहा, "वह चैप्टर पाठ्यक्रम में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह कमेटी, जिस पर आप विचार कर रहे हैं, न सिर्फ इस चैप्टर की बल्कि हर चीज की जांच न कर ले. आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं."

जस्टिस बागची ने कहा, "हमें बस पैराग्राफ 15 परेशान कर रहा है, जिसमें NCERT के निदेशक का कहना है कि चैप्टर 4 के कंटेंट के बारे में इस बात को चिन्हित किए जाने के बाद, चैप्टर 4 को ठीक से फिर से लिखा गया है. हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे और किस तरह से दोबारा लिखा गया, इसे दोबारा लिखने वाले लोग कौन थे, और उस दोबारा लिखे गए चैप्टर का अभी का कंटेंट क्या है."

जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के चैप्टर के कंटेंट पर चिंता जताने के बाद, NCERT के डायरेक्टर ने ऐसा छोटा सा बयान दिया है. NCERT के हलफनामे का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि एफिडेविट में कहा गया है कि बदला हुआ चैप्टर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शामिल किया जाएगा, और सभी राज्यों में लागू पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे के हिसाब से क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाएगा.

CJI ने पूछा, "वह लागू पाठ्यक्रम और एकेडमिक फ्रेमवर्क क्या है?"

मेहता ने कहा कि मैं भरोसा दिला सकता हूं कि सरकार से अलग, डोमेन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से सत्यापित बिना कोई भी चीज पाठ्यपुस्तक के तौर पर नहीं जाएगी.

पीठ ने कहा कि NCERT के डायरेक्टर ने अपनी और NCERT की तरफ से बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया है.

पीठ को सूचित किया गया कि आपत्तिजनक चैप्टर का मसौदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गांधीनगर के विजिटिंग प्रोफेसर मिशेल डैनिनो की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार भी अध्याय का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल थे.

यह देखते हुए कि डैनिनो, दिवाकर और कुमार को न्यायपालिका के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है, पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं शामिल किया जाना चाहिए.

पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को अगली पीढ़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने या पाठ्यपुस्तक को फाइनल करने में किसी भी तरह से शामिल करने का कोई कारण नहीं है.

पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को तुरंत उनसे संबंध तोड़ने और ऐसी कोई जिम्मेदारी न देने का निर्देश दिया जिसमें सरकारी पैसा शामिल हो और कहा कि यह ऑर्डर इस बात पर निर्भर करेगा कि वे बदलाव के लिए इस कोर्ट में स्पष्टीकरण के साथ आएं.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र को नेशनल सिलेबस और टीचिंग लर्निंग मटीरियल कमेटी (NSTC) की संरचना पर फिर से विचार करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिन्हें आपत्तिजनक चैप्टर दिखाया गया था.

