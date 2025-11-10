आधार के दुरुपयोग से चिंता से मिलेगी मुक्ति, UIDAI ने एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया
Published : November 10, 2025 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: बैंक, फिनटेक कंपनियां और सरकारी एजेंसियां लगातार लोगों की आधार जानकारी तक पहुंच बना रही हैं. ऐसे में पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी प्राथमिकता बन गई है.इस बीच यूनीक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण में आधार डेटा वॉल्ट (ADV) स्टोर करें.
ADV एक डेडिकेटेड और सिक्योर स्टोरेज सिस्टम है, जिसे आधार संख्या या eKYC XML फाइलों जैसी जानकारी स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें नाम, डेथ ऑफ बर्थ, जेंडर, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी होती है.
यह वॉल्ट एक प्रतिबंधित एक्सेस स्टोर के रूप में काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधार नंबर कई डेटाबेस में बिखरी न हों. इसके बजाय नंबर को एन्क्रिप्ट करके एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, जिससे लीक या आइडेंटिटी चोरी का रिस्क कम हो जाता है.
आधार डेटा वॉल्ट किसे बनाना होगा?
आधार अधिनियम 2016 के तहत, UIDAI यह अनिवार्य किया है कि ऑथेंटिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल करने वाली सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को यह वॉल्ट लागू करना होगा. अनुरोधकर्ता संस्था कोई भी संगठन या व्यक्ति हो सकता है, जिसे आधार डिटेक कलेक्ट करने और वेरिफिकेशन के लिए UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी (CIDR) को भेजने का अधिकार है.
सरल शब्दों में अगर कोई संस्था आपका आधार नंबर स्टोर करती है या eKYC वेरिफिकेशन के लिए उसका उपयोग करती है, तो उसे उस जानकारी की सुरक्षा के लिए एक आधार डेटा वॉल्ट स्थापित करना होगा.
UIDAI ने आधार डेटा वॉल्ट क्यों पेश किया?
इसका मुख्य लक्ष्य आधार के डिजिटल फ़ुटप्रिंट को कम करना है. एक्चुअल आधार नंबर को स्टोर करने वाले जितने कम सिस्टम होंगे, डेटा उल्लंघन की संभावना उतनी ही कम होगी. इससे आधार नंबर और लिंक किए गए डेटा का एन्क्रिप्शन, अनधिकृत पहुंच रोकने में मदद मिलेगी. इससे सख्त प्रमाणीकरण और ऑडिट ट्रेल्स के माध्यम से नियंत्रित पहुंच होगी. आधार-लिंक किए गए डेटा को संभालने वाली सभी संस्थाओं के लिए नियामक अनुपालन, UIDAI ने वॉल्ट के रखरखाव के लिए विस्तृत सुरक्षा और तकनीकी मानक भी जारी किए हैं, जिनमें पहुंच नियंत्रण, एन्क्रिप्शन कीज और नियमित ऑडिट भी शामिल हैं.
यूजर्स के लिए इसका क्या अर्थ है?
आम नागरिकों के लिए ADV उनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत सुनिश्चित करता है. यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जब आप KYC के लिए अपना आधार साझा करते हैं, तो विवरण केवल एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोक होते हैं और बिना अनुमति के उन तक पहुंचा या उनकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती.
