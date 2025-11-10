ETV Bharat / bharat

आधार के दुरुपयोग से चिंता से मिलेगी मुक्ति, UIDAI ने एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया

नई दिल्ली: बैंक, फिनटेक कंपनियां और सरकारी एजेंसियां लगातार लोगों की आधार जानकारी तक पहुंच बना रही हैं. ऐसे में पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी प्राथमिकता बन गई है.इस बीच यूनीक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण में आधार डेटा वॉल्ट (ADV) स्टोर करें. ADV एक डेडिकेटेड और सिक्योर स्टोरेज सिस्टम है, जिसे आधार संख्या या eKYC XML फाइलों जैसी जानकारी स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें नाम, डेथ ऑफ बर्थ, जेंडर, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी होती है. यह वॉल्ट एक प्रतिबंधित एक्सेस स्टोर के रूप में काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधार नंबर कई डेटाबेस में बिखरी न हों. इसके बजाय नंबर को एन्क्रिप्ट करके एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, जिससे लीक या आइडेंटिटी चोरी का रिस्क कम हो जाता है. आधार डेटा वॉल्ट किसे बनाना होगा?

आधार अधिनियम 2016 के तहत, UIDAI यह अनिवार्य किया है कि ऑथेंटिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल करने वाली सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को यह वॉल्ट लागू करना होगा. अनुरोधकर्ता संस्था कोई भी संगठन या व्यक्ति हो सकता है, जिसे आधार डिटेक कलेक्ट करने और वेरिफिकेशन के लिए UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी (CIDR) को भेजने का अधिकार है.