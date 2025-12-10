तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट : 3,000 ड्रोन का खास डिस्प्ले आयोजित, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज
तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में सीएम रेवंत रेड्डी ने डॉक्यूमेंट का अनावरण किया.
Published : December 10, 2025 at 9:21 PM IST
हैदराबाद: दो दिन के तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के आखिरी सेशन में इतिहास बना, 3,000 ड्रोन के साथ एक खास डिस्प्ले आयोजित किया गया, इसके साथ ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले, यह रिकॉर्ड अबू धाबी के नाम था, जिसमें 2,131 ड्रोन दिखाए गए थे. बता दें कि तेलंगाना राइजिंग समिट बड़े टारगेट विजन, 5.75 लाख करोड़ रुपये के बड़े एमओयूएस के साथ खत्म हुआ.
ड्रोन की लाइन ने दुनिया का सबसे लंबा हवाई नारा बनाया: 'तेलंगाना बढ़ रहा है. आओ और इस बढ़त में शामिल हों.' इस दौरान आसमान में एक शानदार नजारा दिखा, जिसमें राज्य का विजन 2047 दिखाया गया.
ड्रोन शो मंगलवार रात को भारत फ्यूचर सिटी में हुआ, जिसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस शानदार इवेंट में डॉक्यूमेंट का अनावरण किया.
इससे पहले, एक रोबोट आकर्षण का केंद्र था, जिसने रेड्डी को विज़न 2047 डॉक्यूमेंट सौंपा. यह डॉक्यूमेंट आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बा राव, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, नीति आयोग के वीसी सुमन बेरी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, तेलुगु अभिनेता के चिरंजीवी और अन्य लोगों की मौजूदगी में जारी किया गया.
Bharat Future City is now open to public!— TelanganaRisingGlobalSummit (@GlobalSummitTG) December 10, 2025
From 10th - 13th Dec. you can witness the Future Rising!
Govt. will be running free buses for the people.#TelanganaRising2047 #TelanganaRisingGlobalSummit pic.twitter.com/YnUHnTTYP2
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस इवेंट को वर्चुअली संबोधित किया. उन्होंने कहा, "2014 में तेलंगाना के बनने से लेकर आज जैसे ऐतिहासिक दिन तक की तरक्की अपने आप में भविष्य के लिए एक मज़बूत वादा है."
उन्होंने कहा, "शुरुआती मुश्किलों से, राज्य ने खुद को टेक्नोलॉजी, खेती और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के पावरहाउस के तौर पर फिर से सोचा है. कई मायनों में, तेलंगाना दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए एक मॉडल बन गया है."
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में नई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है, जिससे गवर्नेंस ज्यादा ट्रांसपेरेंट सहित और असरदार बनेगी.
उन्होंने कहा, "इस विज़न को लागू करने के लिए अगले कदम हैं कार्यान्वयन, लगातार फीडबैक और समय पर कोर्स करेक्शन. मैं इस बदलाव लाने वाले सफर का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं."
सुब्रमण्यम ने कहा कि तेलंगाना सिर्फ भारत के मैप पर ही नहीं, बल्कि देश की आईटी क्रांति के केंद्र के तौर पर ग्लोबल मैप पर भी है. उन्होंने कहा, "विज़न डॉक्यूमेंट अगले संरचनात्मक बदलाव को दिखाता है: एक डायनामिक आईटी-ड्रिवन इकॉनामी से लोगों पर केंद्रित टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम की ओर बढ़ना. यह राज्य के विकास की राह में एक बड़ा बदलाव दिखाता है."
सुब्बा राव ने कहा, "तेलंगाना भारत का नंबर एक ग्रोथ स्टेट बन रहा है. हैदराबाद फार्मा, बायो और सर्विसेज़ सेक्टर के हब के तौर पर मज़बूती से खड़ा है. ज़बरदस्त तरक्की, स्किल्ड युवाओं और विकसित तेलंगाना विज़न के साथ, यह राज्य सच में अजेय और बेजोड़ है." वेरी ने देखा कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन के अनुसार तेलंगाना पहले ही अपर-मिडिल-इनकम इकॉनामी का स्टेटस पा चुका है — यह एक ऐसी उम्मीद है जिसे भारत अगले पांच सालों में हासिल करना चाहता है.
उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, तेलंगाना की खुद को दुनिया भर में जगह बनाने की इच्छा सही समय पर और सही है. नीति आयोग को इस विज़न को बताने में राज्य का साथ देने का मौका मिला है, और हम तेलंगाना के विकास के हर कदम पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं."
