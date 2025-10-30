ETV Bharat / bharat

Rare Atlas Moth: कर्नाटक में देखी गई दुनिया की सबसे बड़ी तितली, जानें इसकी विशेषता

उन्होंने बताया कि प्रजनन के बाद, मादा और नर दोनों पतंगे मर जाते हैं. उन्होंने बताया कि वास्तव में नर पतंगा संभोग के तुरंत बाद मर जाता है और मादा पतंगा अंडे देने के बाद दम तोड़ देती है. कीट विज्ञानियों ने बताया कि यह कीट दिन बीतने के साथ-साथ कमजोर होता जाता है और पक्षियों, चींटियों या ततैयों जैसे शिकारी कीटों का आसान भोजन बन जाता है.

कीट विज्ञानियों (entomologists) का कहना है कि मादा पतंगा विशिष्ट पेड़ों पर अंडे देती है और लार्वा उन्हीं पत्तियों पर भोजन करता है, जिससे उसका पूरा जीवन ऊर्जा संचित होती है. ऊर्जा संचित करने के बाद, यह एक कोकून (महीन धागों का आवरण) बनाता है और एक पूर्ण विकसित पतंगे के रूप में बाहर निकलता है. चूंकि पतंगे का कोई मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता, इसलिए यह अपने छोटे से जीवनकाल में कोई भोजन नहीं खाता. यह केवल एक कीड़े के रूप में संचित ऊर्जा पर जीवित रहता है.

कीट विज्ञानियों के अनुसार, यह प्रजाति, जिसे लोग अक्सर तितली समझ लेते हैं, लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera) गण से संबंधित एक विशेष 'पतंगा' है. वैज्ञानिक रूप से अटैकस एटलस (Attacus atlas) के नाम से जाना जाने वाले इस पतंगे का पंख लगभग 24 सेंटीमीटर लंबा होता है. इस एटलस मॉथ में मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता है और यह तटीय और पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है.

कारवार: कर्नाटक के कारवार में दुनिया की सबसे बड़ी तितली 'एटलस मॉथ' (Atlas Moth) की खोज की गई है. यह दुर्लभ प्रजाति का कीट दावणगेरे जिले के कारवार स्थित गुड्डेहल्ली में पाया गया. स्थानीय फोटोग्राफर रवि गौड़ा ने इस कीट को कैमरे में कैद किया.

फॉरेस्टर गोपालकृष्ण ने बताया, "एटलस मॉथ केवल 14-18 दिन ही जीवित रहता है. यह विशाल होता है और हमेशा अपने पंख फैलाए रहता है. अधिकांश समय यह आराम करता है या प्रजनन करता है. यह बरसात के मौसम में तटीय और पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है."

भारत में 1300 किस्म की तितलियां

भारत में करीब 1300 किस्म की तितलियां पाई जाती है. उत्तराखंड में से सबसे ज्यादा 500 किस्म की तितलियां पाई जाती हैं. इनमें से कई तितलियां दुर्लभ प्रजाति की हैं. 'एटलस मॉथ' और लूना मॉथ को दुर्लभ माना गया है. इसके पंख बहुत खूबसूरत दिखते हैं.

एटलस मॉथ की विशेषता

कीट विज्ञानिकों के मुताबिक, आम धारणा है कि एटलस मॉथ तितली है, लेकिन एक विशालकाय मॉथ (पतंगा) है जिसे वैज्ञानिक रूप से 'अटैकस एटलस' के नाम से जाना जाता है. इसका जीवनकाल बहुत छोटा है, जो केवल एक सप्ताह का होता है. उन्होंने बताया, "दिन के समय, एटलस मॉथ आराम की अवस्था में रहता है, जबकि रात में यह साथी की तलाश में निकल पड़ता है. मादा फेरोमोन उत्सर्जित करती है जिसे नर अपने पंखदार एंटीना की बदौलत काफी दूर से ही पहचान लेते हैं."

एटलस मॉथ का नाम इसके बड़े आकार और इसके पंखों के सांप जैसे किनारों के कारण पड़ा है. दिलचस्प बात यह है कि अपने विशाल आकार के बावजूद, यह मॉथ अपने कोकून से निकलने के बाद भोजन करने में असमर्थ होता है. इसके बजाय, यह अपने कैटरपिलर चरण के दौरान एकत्र हुए वसा के भंडार पर निर्भर रहता है. अपने कोकून में लगभग एक महीना बिताने के बाद एटलस मॉथ एक सप्ताह से ज्यादा जीवित नहीं रहते.

यह शानदार प्रजाति एशिया के विभिन्न उष्णकटिबंधीय और वन्य आवासों में पाई जाती है और अपने लाल-भूरे पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर काले रंग से बने आकर्षक त्रिकोणीय पैटर्न बने होते हैं. इसके अलावा, एटलस मॉथ की जीवन यात्रा, इसके अद्भुत कैटरपिलर चरण से लेकर जटिल रेशमी कोकून के निर्माण तक, प्रकृति का मनमोहक चमत्कार है.

यह भी पढ़ें- UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की, डिग्रियों को अमान्य घोषित किया