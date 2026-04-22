दान करने में पीछे दुनिया के कई अरबपति; जानिए गेट्स और बफेट जैसे रईस डोनेशन न देते तो कितने अमीर होते?
अरबपतियों की दान की संपत्ति को शामिल करते हुए फोर्ब्स ने जारी की 'नेट टू वर्थ ' रैंकिंग, एलन मस्क सबसे फिसड्डी.
Published : April 22, 2026 at 4:21 PM IST
हैदराबाद : विश्व में कुल 3428 अरबपति हैं. इनके पास 20 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है. सबसे ज्यादा अमीर अमेरिका में हैं, लेकिन इसके बावजूद कई रईस दान करने में पीछे हैं. बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे अरबपति इस मामले में आगे हैं. अगर वे दान नहीं करते तो दुनियाभर के अमीरों की सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर होते. बिजनेस मैग्जीन फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के अरबपतियों की सूची को नए नजरिए से जारी किया है. इसमें दौलतमंदों की ओर से दान की गई रकम को भी उनकी कुल संपत्ति में शामिल किया गया है.
फोर्ब्स की ओर से यह नई सूची 20 अप्रैल को जारी की गई. इसका मकसद दुनिया को यह बताना है कि अरबपतियों ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अगर दान न किया होता तो वैश्विक रैंकिंग में आज वे कहां खड़े होते. यह नई रैंकिंग केवल अमीरी का ही आकलन नहीं करती बल्कि यह भी दिखाती है कि दान और सामाजिक योगदान किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कैसे परिभाषित कर सकता है.
सबसे पहले जानते हैं नई सूची में कौन से अरबपति आगे?: ताजा रैंकिंग के अनुसार एलन मस्क 858 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं. इसमें 839 अरब डॉलर उनकी मूल संपत्ति है. जबकि 19 अरब डॉलर का उनका दान शामिल हैं. इस तरह उनकी कुल संपत्ति 858 अरब डॉलर रही. दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं. उनकी कुल मूल संपत्ति 108 अरब डॉलर रही. जबकि उन्होंने 356 अरब डॉलर का भारी-भरकम दान भी किया. इस तरह उनकी कुल संपत्ति 464 अरब डॉलर आंकी गई. इसी क्रम में वॉरेन बफेट तीसरे स्थान पर रहे. उनकी मूल संपत्ति 149 अरब डॉलर है. जबकि उन्होंने 214 अरब डॉलर का दान भी किया. ऐसे में उनकी कुल संपत्ति 363 अरब डॉलर आंकी गई.
चौथे स्थान पर लैरी पेज रहे. उनकी मूल संपत्ति 257 अरब डॉलर रही. जबकि उन्होंने 27 अरब डॉलर का दान भी किया. इस तरह उनकी कुल संपत्ति 284 अरब डॉलर आंकी गई. नई रैंकिंग में पांचवें स्थान पर सर्गेई ब्रिन रहे. उनकी मूल संपत्ति 237 अरब डॉलर रही. जबकि 41 अरब डॉलर का उन्होंने दान भी किया. इस तरह उनकी कुल संपत्ति 278 अरब डॉलर आंकी गई. इस लिस्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा दान करने वालों अरबपतियों में बिल गेट्स शामिल रहे. उनके बाद वॉरेन बफेट रहे. रैंकिंग के हिसाब से टॉप 5 के सबसे कम दानी अरबतियों में लैरी पेज रहे, उनके बाद सर्गेई ब्रिन का नाम आता है.
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एलन मस्क ने अपनी ही फाउंडेशन को दिया दान : दूसरी सूची में भी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है. उनकी कुल संपत्ति 839 अरब डॉलर है. हालांकि परोपकार के मामले में वे बहुत पीछे हैं. कुल दान की गई रकम में से 8.5 अरब डॉलर का दान उन्होंने अपने ही मस्क फांउंडेशन को दिया. यह उनकी कुल नेट वर्थ का 1% ही है. यह दान दिसंबर 2024 तक 13 महीनों के दौरान दिया गया. कानून के मुताबिक फाउंडेशन को हर साल अपनी संपत्ति का 5% हिस्सा चैरिटी में खर्च करना चाहिए, लेकिन फाउंडेशन इस रकम का ज्यादातर हिस्सा दबाए बैठा है. मस्क ने करीब 60 करोड़ अपने ही एक दूसरे फाउंडेशन (X फाउंडेशन) को ट्रांसफर किए. इसका मकसद टेक्सास में अपनी ही कंपनी 'स्पेसएक्स' के पास एक नया स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलना है.
बिल गेट्स ने स्वास्थ्य और गरीबी हटाने के लिए दिए रुपये : बिल गेट्स और उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने साल 2000 से अब तक गेट्स फाउंडेशन में लगभग 60 अरब डालर का योगदान दिया है. गेट्स की संपत्ति में एलन मस्क को छोड़कर अन्य अरबपतियों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. गेट्स ने फ्रेंच गेट्स की ओर से स्थापित महिला सशक्तितकरण समूहों को 12.5 अरब डॉलर का दान दिया. बिल गेट्स ने घोषणा की है कि फाउंडेशन अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए 2045 तक 200 अरब डॉलर खर्च करेगा. बिल गेट्स से स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा गरीबी को खत्म करने के लिए भी रुपये दान दिए हैं.
पूरी संपत्ति दान करने की घोषणा कर चुके हैं वॉरेन बफेट : फोर्ब्स के मुताबिक वॉरेन बफेट महान इन्वेस्टर हैं. साल 2006 में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह अपनी लगभग सारी दौलत दान कर देंगे. तब से 2 दशकों से वह लगातार दान कर रहे हैं. वह अब तक अपनी कंपनी 'बर्कशायर हैथवे' के 278,000 से ज्यादा शेयर दान कर चुके हैं. इनकी मौजूदा कीमत लगभग 200 अरब डॉलर है. मुख्य रूप से गेट्स फाउंडेशन और उनके परिवार द्वारा संचालित चैरिटेबल संस्थाओं को दान दिया गया है. बफेट ने अपनी वसीयत में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद बची हुई सारी संपत्ति को 10 साल के भीतर दान कर देना होगा.
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लैरी पेज ने हेल्थ और क्लाइमेट चेंज सेक्टर में किया दान : गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने अपने पिता की याद में 'कार्ल विक्टर पेज मेमोरियल फाउंडेशन' बनाया है. उन्होंने इस संस्था में बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा किए हैं. इनकी मौजूदा कीमत 23 अरब डॉलर से भी अधिक है. इस फाउंडेशन ने अब तक केवल 2 अरब डॉलर ही दान किए हैं. इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि उन्होंने असल में जरूरतमंदों को कितना दान किया. इसकी वजह से लैरी अमेरिका के बड़े समाजसेवियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं. हालांकि उन्होंने हेल्थ समेत जलवायु परिवर्तन संबंधी परेशानियों से निपटने के लिए दान किए हैं.
सर्गेई ब्रिन ने पार्किंसंस से निपटने के लिए किया दान : सर्गेई ब्रिन ने तंत्रिकातंत्र संबंधी बीमारी पार्किंसंस और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दान किए हैं. ब्रिन ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के लगभग 131 मिलियन शेयर चैरिटेबल कामों में लगाए. इसमें उनका सर्गेई ब्रिन फाउंडेशन भी शामिल है. करीब 5 अरब डॉलर पहले ही दान किए गए. इनमें 2 अरब डॉलर से ज्यादा उन्होंने अपनी मां की याद में पार्किंसंस बीमारी पर रिसर्च के लिए दिए. ब्रिन ने जलवायु परिवर्तन के लिए 34 करोड़ दिए. अब वे ऑटिज्म जैसी समस्याओं पर भी काम कर रहे हैं. उनका मुख्य लक्ष्य उन बीमारियों का इलाज खोजना है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं.
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मैकेंजी स्कॉट, डस्टिन मोस्कोविट्ज जैसे अरबपतियों ने भी खुलकर किए दान : फोर्ब्स की सूची के मुताबिक अरबपति मैकेंजी स्कॉट की मूल संपत्ति 28.6 अरब डॉलर रही. उन्होंने 54.28 अरब डॉलर दान भी किया. इस तरह उनकी कुल संपत्ति 82.8 अरब डॉलर आंकी गई. डस्टिन मोस्कोविट्ज की मूल संपत्ति 10.3 अरब डालर रही. उन्होंने 25.6 अरब डॉलर दान भी किया. उनकी कुल संपत्ति 35.9 अरब डॉलर आंकी गई. इसी तरह रीड हेस्टिंग्स, लिन शुस्टरमैन, जॉन अर्नोल्ड आदि अरबपतियों ने खुलकर दान किए. 2025 के डेटा पर आधारित इस लिस्ट से साफ है कि अगर दुनिया के अरबपति दान करना बंद कर दें या इसे बहुत सीमित कर दें तो अरबपतियों की रैंकिंग में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
मार्च में फोर्ब्स की ओर से जारी लिस्ट के बारे में भी जानिए : दान की गई संपत्तियों को भी शामिल करते हुए ताजा जारी फोर्ब्स की लिस्ट से पहले मार्च 2026 में भी एक सूची और आई थी. इसमें केवल संपत्तियों के आधार पर ही दुनिया के अरबपतियों का आकलन किया गया था. इनमें अरबपतियों की ओर से किए गए दान की संपत्ति को शामिल नहीं किया गया था. पिछली सूची के अनुसार भारत में साल 2025 में 26 अरबपति बढ़े. सूची में दुनिया के 80 देशों के 3428 अरबपतियों को शामिल किया गया था. अरबपतियों की संख्या के आधार पर अमेरिका पहले जबकि चीन दूसरे जबकि भारत तीसरे स्थान पर रहा था.
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