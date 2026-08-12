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कैंसर वाले रसायन से दुनिया को मिलेगी मुक्ति! IITR लखनऊ ने विकसित की तकनीक, मिनटों में गायब होगा कैंसर का खतरा!

खतरे की गंभीरता (PFAS का सच): यह रसायन मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को प्रभावित करता है और ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, किडनी कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. इसके अलावा यह बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.

पिछले 40 से 50 वर्षों से विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में पीएफएएस का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. वर्तमान में यह रसायन खाद्य संपर्क सामग्री, पेयजल और मिट्टी तक में पहुंच चुका है, जिसके दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं.- डॉ. डी.के. पटेल, IITR के वरिष्ठ वैज्ञानिक

हमारे-आपके बीच है 'साइलेंट किलर': पीएफएएस (PFAS) एक अत्यंत खतरनाक और मानव निर्मित रासायनिक समूह है, जो खाद्य पैकेजिंग सामग्री, पानी और अन्य माध्यमों से धीरे-धीरे मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है. यह रसायन पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और इसकी लाइफ साइकिल 100 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है. यदि यह पर्यावरण में पहुंच जाता है तो कई दशकों तक पानी, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित करता रहता है. समय के साथ यह रसायन लीच होकर भोजन और पानी के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचता है.

लखनऊ: हजरतगंज इलाके में रहने वाली 32 वर्षीय गरिमा (काल्पनिक नाम) अपने 5 साल के बेटे को बड़े चाव से नॉन-स्टिक पैन में बना पैनकेक और वीकेंड पर मंगाया गया पिज्जा खिलाती हैं. गरिमा को लगता है कि वह अपने बच्चे को बेस्ट और हाइजीनिक लाइफस्टाइल दे रही हैं लेकिन अनजाने में, उसी पिज्जा बॉक्स की कोटिंग और चमकीले बर्तनों से एक ऐसा अदृश्य केमिकल उनके घर में प्रवेश कर चुका है, जिसे विज्ञान की भाषा में 'फॉरएवर केमिकल' (PFAS) कहा जाता है. यानी वो रसायन जो शरीर और पर्यावरण में जाकर कभी नष्ट नहीं होते और सीधे कैंसर को दावत देते हैं. इस भयानक खतरे के बीच, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (IITR) से एक ऐसी राहत भरी और क्रांतिकारी खबर आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.

पैकेज्ड फूड कल्चर में इस्तेमाल: PFAS का उपयोग या इसकी कोटिंग फास्ट फूड रैपर, बर्गर और सैंडविच रैपर, पिज्जा बॉक्स, फ्रेंच फ्राइज के डिब्बे, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग, पेपर कप, पेपर प्लेट, टेक-अवे फूड कंटेनर, बेकरी पैकेजिंग और कुछ प्रकार की पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है. हालांकि, सभी ब्रांड या सभी पैकेजिंग में PFAS का इस्तेमाल नहीं होता. कई कंपनियां अब PFAS-मुक्त (PFAS-Free) पैकेजिंग की ओर बढ़ रही हैं.

पिज्जा बॉक्स से लेकर नॉन-स्टिक पैन तक में है 'धीमा जहर' (Photo Credit: ETV Bharat)



PFAS कोई अलग से बिकने वाला सामान्य उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, बल्कि यह पैकेजिंग निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का समूह है. इसलिए इसकी कोई एक निश्चित बाजार कीमत नहीं होती. इसकी लागत रसायन के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा और निर्माता के आधार पर तय होती है. आमतौर पर यह लागत पैकेजिंग की कुल निर्माण लागत का एक हिस्सा होती है, जिसे अलग से निर्धारित नहीं किया जाता.- डॉ. डी.के. पटेल, IITR के वरिष्ठ वैज्ञानिक



दुनिया के कई देशों में शोध: लंबे समय तक कुछ प्रकार के PFAS के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को लेकर दुनिया के कई देशों में शोध जारी है. इसी कारण अनेक देशों में इनके उपयोग पर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं और उद्योगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

भारत में दुर्भाग्यवश अभी भी लोगों में पीएफएएस के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोप में इस संबंध में कड़े नियामक प्रावधान लागू किए जा चुके हैं. नॉन-स्टिक बर्तनों और पीएफएएस युक्त फूड पैकेजिंग सामग्री के अत्यधिक उपयोग से बचने की जरूरत है.- अंशु तिवारी, रिसर्च फेलो, आईआईटीआर

लखनऊ की लैब से आई दुनिया के लिए उम्मीद: पीएफएएस की पहचान और जांच के लिए लखनऊ के भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (IITR) ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से पीएफएएस के 45 प्रकार के मॉलीक्यूल का पता लगाया जा सकता है. संस्थान ने POP Guard (Persistent Organic Pollutants Guard) नामक तकनीक विकसित की है.

कैंसर वाले रसायन से दुनिया को मिलेगी मुक्ति! (Photo Credit: ETV Bharat)

संस्थान ने मेटल ऑक्साइड आधारित एक नैनो-कंपोजिट पदार्थ विकसित किया है, जो पानी में मौजूद पीएफएएस (Persistent Organic Pollutants) को अवशोषित कर उसे पीने योग्य बना सकता है.- अंशु तिवारी, रिसर्च फेलो, आईआईटीआर

10 मिनट का चमत्कार: पहले जिस टेस्टिंग में कई दिन लगते थे, अब 10 मिनट से कम समय में भोजन, पानी और उपभोक्ता सामानों में मौजूद 45 अलग-अलग प्रकार के PFAS के बेहद सूक्ष्म स्तर (Trace Levels) की भी सटीक पहचान हो जाएगी. ये तकनीक मात्र 10 मिनट में पानी से 90 प्रतिशत तक पीएफएएस को हटाने में सक्षम है. आईआईटीआर द्वारा विकसित नैनो-कंपोजिट पदार्थ 5 से 10 मिनट के संपर्क समय में पानी से पीएफएएस को प्रभावी रूप से अवशोषित कर सकता है. मात्र 10 मिलीग्राम पदार्थ एक लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है. यह तकनीक पानी के विभिन्न पीएच स्तर (6, 8 और 10) पर भी प्रभावी पाई गई है. विश्व स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पीएफएएस की स्वीकार्य सीमा 4 नैनोग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है. इससे अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण मानी जाती है.



IITR के 'POP Guard' ने बढ़ाई देश की शान (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी से आई डरावनी रिपोर्ट: आईआईटीआर ने लखनऊ के अमीनाबाद, कैसरबाग और अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों के भूजल का सर्वेक्षण किया, जिसमें पीएफएएस की मात्रा 5 से 10 नैनोग्राम प्रति लीटर से लेकर 200, 300 और कुछ स्थानों पर 500 नैनोग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. अमीनाबाद और कैसरबाग जैसे क्षेत्रों में इसकी सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गई.

वाटर सर्वेक्षण में खतरनाक रिपोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

हमारी टीम कैंसर बायोलॉजी पर शोध कर रही है और पीएफएएस भारत के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बनकर उभर रहा है. यह रसायन पर्यावरण, पानी और खाद्य पदार्थों में मौजूद है तथा धीरे-धीरे मानव शरीर में पहुंच रहा है. ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और पाचन तंत्र से जुड़े कुछ कैंसरों से जोड़ा गया है. मनुष्यों पर अभी व्यापक स्तर पर निर्णायक अध्ययन जारी हैं, जबकि पशुओं पर किए गए कई अध्ययनों में इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए हैं.- डॉ. ज्योतिका राजावत शाह, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) की वैज्ञानिक

जागरुकता पर जोर: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पीएफएएस को संभावित कैंसरकारी (Possible Carcinogenic) रसायनों की श्रेणी में रखा है और इस पर लगातार शोध जारी है. यह रसायन डीएनए में म्यूटेशन उत्पन्न कर सकता है, प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इसके प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और इसके उपयोग को नियंत्रित करना समय की आवश्यकता है.

IITR लखनऊ ने बनाई स्वदेशी 'POP Guard' तकनीक (Photo Credit: ETV Bharat)

विज्ञान जब इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए प्रयोगशालाओं से बाहर आता है, तो ऐसे ही क्रांतिकारी आविष्कार होते हैं. IITR लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 'फॉरएवर केमिकल्स' के खिलाफ जो जंग शुरू की है, वह आने वाले समय में लाखों लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आने से बचाएगी. लेकिन तकनीक के साथ-साथ अब जिम्मेदारी हमारी और सरकारों की भी है. कंपनियों को इन रसायनों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शी होना होगा और हमें अपनी आधुनिक लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलकर पारंपरिक और सुरक्षित आदतों की तरफ लौटना होगा. तभी हम अपने परिवार को इस 'धीमे जहर' से पूरी तरह मुक्त रख पाएंगे.

('क्या आप अपने घर में खाना पकाने के लिए नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं? क्या इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप मिट्टी या लोहे के पारंपरिक बर्तनों की तरफ लौटना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं'.)

('कैंसर के इस छिपे हुए खतरे और लखनऊ के वैज्ञानिकों की इस गर्व करने वाली खोज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके'.)

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