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सिर्फ 122 Nuclear हथियार से तबाह हो जाएगी दुनिया; World War हुआ तो कौन से देश बचेंगे?, पढ़िए 9 देशों के पास कितना एटॉमिक जखीरा

न्यूक्लियर अटैक में डेनमार्क को होगा कम नुकसान : डेनमार्क का ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में कनाडा और आइसलैंड के बीच स्थित सबसे बड़ा आइलैंड है. यहां पर 57 हजार लोग रहते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार ज्यादातर न्यूक्लियर मिसाइलें ग्रीनलैंड तक नहीं पहुंच सकतीं है. अगर अटैक होता है तो बर्फ की चादर आइलैंड के ज्यादातर हिस्से को ढंक लेगी. इससे नुकसान कम होगा.

स्वीडन को भी माना जाता है सेफ : brusselsmorning.com के अनुसार स्वीडन भी शांत देश है. परमाणु हमला होने पर भौगोलिक समेत अन्य कारणों से स्वीडन इससे तेजी से बचाव कर सकता है. यह सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. यह देश युद्ध समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संकट आने पर किसी का भी पक्ष नहीं लेता है. यानी किसी भी देश से दुश्मनी नहीं करता है. इससे उस पर न्यूक्लियर अटैक की संभावना वैसे ही बहुत कम हो जाती है. इसके अलावा यहां परमाणु हमलों से बचाने के लिए बंकर भी हैं.

दूसरे देशों से अलग-थलग नॉर्वे को भी फायदा : नॉर्वे यूरोप के उन देशों में से एक है जो परमाणु हमले के दौरान सुरक्षित रह सकता है. इसके पीछे की प्रमुख वजहों में से एक कारण यह है कि यहां की आबादी कम है. इससे न्यूक्लियर अटैक होने पर कम से कम लोगों की मौत होगी. दूसरा कारण यह है कि नॉर्वे दूसरे देशों से काफी अलग-थलग है. इससे भी वहां नुकसान की कम संभावना रहेगी. ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 2021 में नॉर्वे को दुनिया का 14वां सबसे शांतिपूर्ण देश बताया था.

कनाडा पर भी कम रहेगा खतरा : कनाडा भी न्यूक्लियर वॉर के दौरान ज्यादा सुरक्षित रहने वाले टॉप देशों में से एक है. यानी इस देश में भी परमाणु बम से हमला होने पर कम से कम नुकसान होगा. NORAD (North American Aerospace Defense Command) के साथ कनाडा की पार्टनरशिप है. इसके तहत अगर इनमें से एक देश पर न्यूक्लिर अटैक होता है तो दूसरा देश मदद करेगा. कनाडा के पास जमीन का बड़ा हिस्सा है. आबादी बिखरी हुई है. इससे न्यूक्लियर हमले से देश के खत्म होने का खतरा कम रहेगा. यहां के गांव भी कम आबादी वाले हैं. इससे मौतें कम होंगी.

आइसलैंड में आसानी से नहीं पहुंच सकती मिसाइलें : brusselsmorning.com के अनुसार आइसलैंड अटलांटिक महासागर के ऊपरी हिस्से में स्थित आइलैंड देश है. यहां की आबादी केवल 3 लाख ही है. यह करीब एक लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है. जियोथर्मल एनर्जी (भूतापीय ऊर्जा) की वजह से आइसलैंड सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर वॉर जोन में से एक है. उत्तरी अटलांटिक महासागर के अलग-थलग होने की वजह से न्यूक्लियर मिसाइलें आइसलैंड तक आसानी से नहीं पहुंच सकतीं. दूसरी बात यह है कि यदि पहुंच भी गईं तो आबादी कम होने के कारण नुकसान कम होगा.

नेचर कम्युनिकेशंस में छपी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन की स्टडी में यह देखा गया कि कौन से देश न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच सकते हैं. इसमें अपनी कम आबादी, न्यूक्लियर टारगेट से दूरी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से न्यूजीलैंड ने अच्छा स्कोर किया. इसके अलावा भी कई अन्य देश हैं जिन्हें परमाणु हमलों के दौरान कम से कम नुकसान होगा.

eadaily.com और uniladtech.com के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हैं. इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा. एक्सपर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर परमाणु हमला होने पर वातावरण अधिक ठंडा होने लगता है. ऐसे हालात में भी ये दोनों देश फसल उगाने में सक्षम होंगे. वहीं कुछ अन्य देश भी अपनी विशेषताओं के कारण आसानी से सर्वाइव कर सकेंगे. US के साथ ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री रिश्ता है. इससे न्यूक्लियर लड़ाई में उसका बचाव भी हो सकता है.

शुरुआती हमले में 3 अरब लोग बच सकते हैं : 'न्यूक्लियर वॉर : ए सिनारियो' नाम से पुस्तक लिख चुके एनी जैकबसन के अनुसार अगर दुनिया के 12 हजार से अधिक न्यूक्लियर हथियार फायर हो जाएं तो काफी लोग खत्म हो जाएंगे. एक्सपर्ट के मुताबिक शुरुआती धमाकों में लगभग 3 अरब लोग बच सकते हैं लेकिन उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी हद तक न्यूक्लियर सर्दी झेल लेंगे. दोनों देशों में फिर से फसलें उगेंगी. हालांकि इन दोनों देशी की सर्वाइवल क्षमता ज्यादा होने से यहां परमाणु हमले में तबाह अन्य देशों के शरणार्थियों की भीड़ जुट जाएगी.

न्यूक्लियर अटैक में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित : नेचर की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हमला होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोग फिर से जीवन की शुरुआत करने में सक्षम होंगे. यहां की भौगोलिक स्थिति उनकी काफी मदद करेगी. ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की काफी पैदावार होती है. इसी तरह न्यूजीलैंड के लोग न्यूक्लियर अटैक के बाद भी वातावरण संबंधी चुनौतियों से आसानी से निपट सकेंगे. दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इन दोनों देशों के लोग जल्द ही नए जीवन की शुरुआत कर देंगे.

इन्हीं रिपोर्टों के मद्देनजर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में कितने परमाणु हथियार हैं?, किन-किन देशों के पास हैं?, परमाणु हथियार बनाने में अलग-अलग देश कितना बजट खर्च कर चुके हैं?, न्यूक्लियर अटैक में भारत की स्थिति क्या होगी?, दुनिया में कब और कहां हुआ था पहला परमाणु हमला?, मंजर कितने भयावह थे?. दुनिया के किन टॉप देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है?.

इससे पहले साल 2022 में शोध पत्रिका नेचर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें यह बताया गया था कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, और इसमें विभिन्न देश एक-दूसरे पर परमाणु हथियारों से हमला कर दें तो कौन से देश जीवित रह सकेंगे, कितने लोग मारे जाएंगे. मौजूदा हालात में इन विषयों पर आधारित कई रिसर्च रिपोर्ट और एक्सपर्ट ओपेनियन सुर्खियों में हैं.

एक्सपर्ट भी दुनिया के कई देशों में चल रहे युद्ध के और खतरनाक स्थिति में पहुंचने की संभावना जता जा रहे हैं. डूम्सडे क्लॉक (प्रलय की घड़ी) की ओर से इसी साल जनवरी में परमाणु युद्ध के खतरे को दर्शाने वाली रिपोर्ट जारी की गई थी. इसमें बताया गया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में भी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा है. कई देश पहली बार न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हैदराबाद : अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है. कई दिन बीतने के बावजूद यह लड़ाई अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है. परमाणु हथियारों को लेकर इन देशों में तनातनी चरम पर है. रूस-यूक्रेन के अलावा अफगानिस्तान-पाकिस्तान में भी युद्ध चल रहा है. अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 से पहले तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के आसार हैं. इसमें परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया जा सकता है.

फिजी भी सबसे सुरक्षित देशों में से एक : फिजी को बहुत से लोग धरती का स्वर्ग मानते हैं. यहां पर खूबसूरत आइलैंड पैराडाइज है. चमकते नीले समुद्र, अनछुए बीच और हरे-भरे जंगल हैं. न्यूक्लियर हमला होने पर फिजी भी सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. इसकी वजह यह है कि यह धरती से पूरी तरह कटा हुआ है. फिजी प्रशांत महासागर में दूसरे जमीनी हिस्सों से अलग-थलग है. अपनी दूर की लोकेशन की वजह से यहां भी न्यूक्लियर मिसाइलों का पहुंच पाना मुश्किल है.

भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल भी सुरक्षित : नेपाल को भी एशिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है. नेपाल की सीमाएं भारत और चीन जैसे बड़े देशों से लगती हैं. यहां माउंट एवरेस्ट जैसे कई ऊंचे पहाड़ हैं. brusselsmorning.com के अनुसार परमाणु हमला होने पर पहाड़ हानिकारक आयनकारी विकिरण (जैसे X-rays, गामा किरणें) के संपर्क को रोकने में मदद कर सकते हैं. यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है. भौगोलिक स्थिति के कारण इसे भी सुरक्षित माना जाता है.

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परमाणु हथियार रखने वाले देशों से दूर है श्रीलंका : banmonitor.org के अनुसार श्रीलंका भौगोलिक रूप से परमाणु हथियार रखने वाले देशों से दूर है. इससे यहां पर किसी न्यूक्लियर मिसाइल का आसानी से पहुंचना बहुत मुश्किल है. श्रीलंका हिंद महासागर के पास भारत के दक्षिण-पूर्व में स्थित है. एक्सपर्ट के अनुसार श्रीलंका के पास अपने परमाणु हथियार नहीं हैं. यह देश किसी दूसरे देश के परमाणु हथियारों की मेजबानी भी नहीं करता है. ऐसे में इसके सीधा लक्ष्य बनने की संभावना कम है.

न्यूक्लियर हमले से बचाव के लिए भारत की क्या रणनीति : mea.gov.in के अनुसार भारत ने साल 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे. इसके बाद साल 2003 में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई. इसमें कहा गया कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा. इस पॉलिसी को नो फर्स्ट यूज (NFU) कहा जाता है. भारतीय न्यूक्लियर हथियार केवल अपनी सुरक्षा के लिए हैं.

अमेरिका के पास सबसे महंगा परमाणु बम है. (Photo Credit; ETV Bharat)

पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र है कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा स्टॉक नहीं होगा, लेकिन यह दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगा. भारत के पास 3 तरह के न्यूक्लियर हथियार हैं. ये जमीन, समुद्र और हवा तीनों से हमला करने में सक्षम हैं. परमाणु हमलों से निपटने के लिए BARC (Bhabha Atomic Research Centre) ने पूरे देश में एनवायर्नमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क (IERMON) बनाया है. इस नेटवर्क के देश भर में 25 स्टेशन हैं. ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम को रेडिएशन लेवल के बारे में ऑनलाइन जानकारी देते हैं.

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अमेरिका-रूस व भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने पर क्या होगा?: thebulletin.org, rutgers.edu, thereader.mitpress.mit.edu और armscontrolcenter.org के अनुसार हाल ही की एक रिपोर्ट में अमेरिका-रूस और भारत-पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होने पर परिणामों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका-रूस में परमाणु युद्ध होने पर 5 अरब से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे. रटगर्स के क्लाइमेट साइंटिस्ट ने भी अपनी स्टडी में लड़ाई के बाद फसल की पैदावार गंभीर रूप से प्रभावित होने की बात कही है.

वहीं सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के बीच छोटा भी परमाणु युद्ध होता है तो एक सप्ताह की इस जंग में ही 2 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं. धमाकों से निकलने वाला धुआं और कालिख वायुमंडल की ऊपरी सतह पर फैल जाएगा. इससे सूरज की रोशनी रुक जाएगी. इससे फसलें भी नहीं पैदा होंगी.

दुनिया में कितने परमाणु हथियार? : SIPRI 2025 ईयर बुक के अनुसार 2025 की शुरुआत में 9 देशों के पास कुल 12,241 न्यूक्लियर हथियार थे. इन देशों में अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल शामिल हैं. इन परमाणु हथियारों में से 9614 ऐसे थे जो इस्तेमाल होने की स्थिति में थे. इनमें से करीब 3912 हथियार हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे. जबकि 2100 न्यूक्लियर बम को मिसाइलों पर फिट करके रखा गया था. कुल मिसाइलों का 1% यानी 122 से भी कम परमाणु बम तबाही मचाने के लिए काफी हैं.

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कौन करता है न्यूक्लियर मिसाइलों की निगरानी? : न्यूक्लियर मिसाइलें हमेशा से ही इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान खींचती रहीं हैं. जब भी किन्हीं 2 देशों में जंग छिड़ती है तो परमाणु हमलों को लेकर फिर से बहस शुरू हो जाती है. जनरल असेंबली के प्रस्तावों के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस (संयुक्त राष्ट्र) में मिसाइलों के मुद्दे पर काम करने वाले सरकारी एक्सपर्ट्स के 3 पैनल बनाए गए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनियाभर में परमाणु हथियारों की निगरानी और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) (International Atomic Energy Agency) काम करती है.

इसके अलावा और भी कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो मिसाइलों और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकने की कोशिश करती हैं. इनमें खास तौर पर हेग कोड ऑफ कंडक्ट (HCOC) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) शामिल हैं.

परमाणु हथियारों के संबंध में कई समझौते किए गए हैं लेकिन भारत उनका हिस्सा नहीं है. (Photo Credit; ETV Bharat)

न्यूक्लियर मिसाइल रखने वाले दुनिया के टॉप देश : स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) 2025 के ईयर बुक के अनुसार दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं. इनमें अमेरिका के पास कुल 5177 न्यूक्लियर हथियार हैं. इनमें से 1770 ऑपरेशन के लिए तैयार हैं. जबकि 1930 रिजर्व हैं. रूस के पास कुल 5459 परमाणु हथियार हैं. इनमें से 1718 ऑपरेशन के लिए तैयार हैं जबकि 2591 रिजर्व हैं. चीन के पास कुल 600 न्यूक्लियर हथियार हैं. इनमें से 24 ऑपरेशन के लिए तैयार हैं. जबकि 576 रिजर्व हैं.

इसी तरह फ्रांस के पास कुल 290 परमाणु हथियार हैं. इनमें से 280 ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जबकि 10 रिजर्व हैं. यूके के पास कुल 225 न्यूक्लियर हथियार हैं. इनमें से 120 तैयार हैं, जबकि 105 रिजर्व रखे गए हैं. भारत के पास कुल 180 परमाणु हथियार हैं. इस लिहाज से भारत दुनिया में छठवें स्थान पर हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं. इजराइल के पास भी अनौपचारिक रूप से 90 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 50 हैं.

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किस देश ने परमाणु हथियारों पर कितना किया खर्च? : icanw.org के अनुसार साल 2024 में 9 न्यूक्लियर हथियार वाले देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों पर 10020 करोड़ रुपये खर्च किए. यह पिछली बार से 11% ज्यादा था. अलग-अलग खर्चे की बात करें तो अमेरिका ने 5680 करोड़, चीन ने 1250 करोड़, यूके ने 1040 करोड़, रूस ने 810 करोड़, फ्रांस ने 690 करोड़, भारत ने 260 करोड़ खर्च किए.

इसी तरह इजराइल ने 110 करोड़, पाकिस्तान ने भी 110 करोड़ जबकि उत्तर कोरिया ने सबसे कम 63 करोड़ रुपये खर्च किए. वहीं इन 9 देशों का साल 2020 से लेकर 2024 तक के खर्च की बात करें तो अमेरिका ने 23360 करोड़, यूके ने 3780, रूस ने 3570 करोड़, चीन ने 5490 करोड़, फ्रांस ने 2930 करोड़, भारत ने 1190 करोड़, इजराइल ने 530 करोड़, पाकिस्तान ने 400 करोड़, उत्तर कोरिया ने 370 करोड़ रुपये खर्च किए.

तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमला होने पर क्या होगा? : नेचर पत्रिका में प्रकाशित पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है, और उसमें परमाणु हथियारों से हमले होते हैं तो भारी तबाही मचेगी. धरती पर 10 साल तक बर्फ गिरेगी. ‘न्यूक्लियर वॉर: ए सिनेरियो’ की लेखिका एनी जैकबसन ने भी इस भयावह स्थिति का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है. उनका दावा है कि परमाणु विस्फोटों से जो आग के गोले निचलेंगे वे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होंगे. ओजोन परत का नुकसान होगा. धुआं छंटने में कई साल लग जाएंगे.

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