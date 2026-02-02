ETV Bharat / bharat

दिल्ली के कम होते तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ा खतरा, आर्द्रभूमि का संरक्षण है बेहद जरूरी

दिल्ली के कम होते तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ा खतरा ( ETV Bharat )

मुंडका मॉडल: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में मुंडका के चार तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 76 लाख रुपये की योजना को अंतिम रूप दिया है. इसमें मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर तकनीक का प्रयोग करके पानी को साफ किया जाएगा. केंद्र सरकार की अमृत सरोवर और अमृत 2.0 पहल के तहत भी दिल्ली के कई पारंपरिक जोहड़ों को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है, जिसमें स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (अमृत मित्र) को भी शामिल किया गया है.

दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली को 'झीलों का शहर' बनाने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयास किए हैं. सरकार का लक्ष्य न सिर्फ तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है, बल्कि उन्हें भूजल पुनर्भरण के सक्रिय केंद्रों के रूप में विकसित करना भी है. सरकार ने 2025-26 के बजट में विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भारी निवेश किया है. इसका उद्देश्य यह है कि सीवर के पानी को ट्रीट करके इन तालाबों में डाला जाए. इससे तालाब साल भर पानी से भरे रहेंगे.

सरकार की कवायद: 'झीलों का शहर' बनाने की ओर कदम

दिल्ली के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार शहर में लगभग 1,047 वाटर बॉडीज चिन्हित हैं. हालांकि, जमीनी हकीकत काफी डरावनी है. हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश की गई रिपोर्टों के अनुसार इनमें से सैकड़ों तालाबों का अस्तित्व केवल कागजों पर ही रह गया है. वजीराबाद और मुंडका जैसे क्षेत्रों में कई तालाबों पर अवैध निर्माण हो चुका है. वजीराबाद के एक तालाब को तो कचरे से पाटकर व्यावसायिक उपयोग के लिए समतल कर दिया गया, जिसे लेकर एनजीटी ने कड़ी आपत्ति जताई है. मुंडका के 'तकिया तालाब' जैसे जलाशय आज घरेलू गंदे पानी और औद्योगिक कचरे के डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं.

नई दिल्ली : विश्व आर्द्रभूमि दिवस या विश्व वेटलैंड्स डे पूरे दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है. इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम है 'आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव'. वहीं आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रही है तब देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और पारंपरिक तालाबों की स्थिति एक गंभीर विरोधाभास पेश करती है. कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती दिल्ली के लिए ये तालाब कभी 'वाटर रिचार्ज' की मुख्य धमनियां हुआ करते थे, लेकिन आज इनमें से अधिकांश या तो कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं.

चुनौतियां व तकनीकी बाधाएं :

पुनरुद्धार के प्रयासों के बावजूद, राह आसान नहीं है. सबसे बड़ी चुनौती इनर्ट वेस्ट और लैंडफिल के कचरे का निपटान है. कई स्थानों पर तालाबों को भरने के लिए भलस्वा जैसे लैंडफिल साइटों के मलबे का इस्तेमाल किया गया, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घातक है. इसके अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान स्थिति में अंतर एक बड़ा सिरदर्द है. एनजीटी ने डीएसडब्ल्यूए को निर्देश दिया है कि वह सभी जल निकायों का उनके खसरा नंबर के साथ मिलान करे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कितना क्षेत्रफल बचा है.

भारत में आर्द्रभूमि की वर्तमान स्थिति (ETV Bharat)

मृतप्राय जलाशयों को जीवनदान देने की है तीव्र जरूरत :

दिल्ली के तालाब सिर्फ जल संचयन के स्रोत नहीं, बल्कि इसकी विरासत के गवाह हैं. यदि 2026 में भी हम इन मृतप्राय जलाशयों को जीवनदान नहीं दे पाए, तो आने वाली गर्मियों में जल संकट और गहराएगा. दिल्ली के जल निकायों के पुनरुद्धार की चर्चा में द्वारका का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है. द्वारका को 'सब-सिटी' के रूप में विकसित करते समय इसके पारंपरिक जल निकायों की अनदेखी की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों व सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहां की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आया है.

आर्द्रभूमि संरक्षण में रामसर साइट्स का महत्व (ETV Bharat)

सामूहिक प्रयासों से लगभग 20 तालाबों को किया पुनर्जीवित

द्वारका क्षेत्र कभी अपने दर्जनों जोहड़ों व तालाबों के लिए जाना जाता था, जो न केवल खेती के काम आते थे, बल्कि इस क्षेत्र के भूजल स्तर को भी बनाए रखते थे. शहरीकरण की अंधी दौड़ में यहां के 40 से अधिक जल निकाय या तो सूख गए या उन पर पार्क और सड़कें बना दी गईं. वर्तमान स्थिति देखें तो एक सकारात्मक बदलाव 2024 से 2026 के बीच, दिल्ली जल बोर्ड व 'द्वारका वॉटर बॉडीज पुनरुद्धार समिति' के प्रयासों से लगभग 20 तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है.

आर्द्रभूमियों का महत्त्व (ETV Bharat)

द्वारका सेक्टर-23 बना आदर्श वेटलैंड

द्वारका सेक्टर-23 में का तालाब कभी कूड़े का ढेर था. आज यह एक आदर्श वेटलैंड बन चुका है. यहां देशी वनस्पतियों (जैसे सरकंडा और नरकुल) का उपयोग करके पानी को प्राकृतिक रूप से साफ किया जाता है. द्वारका सेक्टर-7 का दादा देव मंदिर तालाब इसे न सिर्फ गहरा किया गया है, बल्कि इसके आसपास वर्षा जल संचयन के चैनल बनाए गए हैं जिससे मॉनसून का पानी सीधे तालाब में गिरे. यदि इसी मॉडल को नरेला और नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों में दोहराया जाए तो दिल्ली के गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है.

राजधानी में आर्द्रभूमि की स्थिति चिंताजनक (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की राय व भविष्य की राह:

पर्यावरणविदों का मानना है कि सिर्फ सौंदर्यीकरण और कंक्रीट के किनारे बनाने से तालाब नहीं बचेंगे. प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ रवि शंकर तिवारी के अनुसार तालाब एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है. जब तक हम उसके जलग्रहण क्षेत्र को मुक्त नहीं करेंगे, प्राकृतिक बहाव को बहाल नहीं करेंगे तब तक कृत्रिम तरीके से भरा गया पानी लंबे समय तक नहीं टिकेगा.

तालाब एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है (ETV Bharat)

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् ज्ञानेंद्र रावत का कहना है :

“विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर दिल्ली की स्थिति बेहद चिंताजनक है. राजधानी में नाम मात्र की भी वास्तविक आर्द्रभूमि शेष नहीं बची है. कभी हमारे गांवों-कस्बों की जीवनरेखा रहे तालाब आज अतिक्रमण, कूड़ा भराव और लालच की भेंट चढ़ गए हैं. अंग्रेजों के दौर में देश में लाखों तालाब थे, लेकिन अब उनका बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है. दिल्ली में राजस्व रिकॉर्ड भले सैकड़ों जलाशयों की बात करे, ज़मीन पर गिने-चुने तालाब ही दिखते हैं. तालाब सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व पारिस्थितिकी के आधार थे. पारंपरिक संरक्षण पद्धतियों को अपनाए बिना आर्द्रभूमि बचाना संभव नहीं है.”

