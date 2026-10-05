ETV Bharat / bharat

World Teacher's Day: दो भाइयों की नि:शुल्क पाठशाला, 32 साल में 40 बच्चों को बना चुके हैं अफसर

गया के शिक्षक सिद्धार्थ और सुशील कुमार की निशुल्क शिक्षा ( ETV Bharat )

गयाजी: आज वर्ल्ड टीचर्स डे है..संस्कृत के उस श्लोक से तो आप सभी वाकिफ हैं जिसमें गुरू को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के समान बताया गया है.. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः बिहार के गयाजी स्थित टिकारी प्रखंड के रानीगंज मोहल्ले के दो शिक्षक भाईयों ने इस श्लोक को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया है.

32 वर्षों से चलने वाली इस अनोखी क्लास ने गांव की तस्वीर बदल दी है. यूं तो ये क्लास लगातार ही संचालित होती आई है लेकिन कई बार कुछ विपरीत परिस्थितियों में दोनों भाईयों और उनकी टीम को उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा था. साल 2012 से कुछ सालों के लिए सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार की ये क्लास बंद भी रही लेकिन जब फिर से खुली तो एक अलग ही दिशा तय कर दी.

वर्तमान समय में हर रात ठीक 7 बजे समुदायिक भवन के बाहर का मैदान एक रोशनी से जगमगाते हुए अध्ययन केंद्र में बदल जाता है. यहां रोजाना पहली से 8 वीं तक के 60-70 बच्चे अनुशासित हो कर अपनी अपनी कॉपी किताब खोल लेते हैं. इस निःशुल्क पाठशाला में ना तो बच्चों से कोई शुल्क लिया जाता है और ना ही उनके माता पिता से बदले में कोई काम कराया जाता है.

"जब हमारी मुहिम हर दिन आगे बढ़ने लगी तो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी सहायता के लिए आगे आने लगा, गांव में व्यवस्थित ढंग से इस को चलाने के लिए एक स्वयंसेवी संघ की भी स्थापना की गई, ताकि और बेहतर ढंग से कार्य हो सके. गांव के उन बच्चों ने भी निःशुल्क पढ़ाने में मेरा साथ दिया जो खुद उस वक्त मैट्रिक-इंटर में पढ़ रहे थे." - सिद्धार्थ कुमार, शिक्षक

गांव के लोग सिद्धार्थ कुमार के जनून और जज्बे को देख कर कायल हो गए. इसके बाद इनकी इस मुहिम को और धार देने के लिए इनके घर के पास ही आपसी सहयोग से एक समुदायिक भवन का निर्माण कराया गया, जहां आज भी बरसात और ठंड के मौसम में बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं.

सिद्धार्थ कुमार कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा की जो अलख जगाई है वो तब इतनी आसान नहीं थी. तब गांव के कुछ लोग उन्हें ताने मारते थे, समस्या तब होती थी जब बच्चे मजदूरी करने के बजाए पढ़ने लगते थे, वैसे बच्चों के माता पिता उन्हें भला बुरा कहते थे.उन लोगों के ताने इतने बढ़ गए थे कि उसे सुनकर मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे. माता पिता भी इस काम को छोड़ने की सलाह देते थे, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे.

"मुझे लगा कि मैं तो पढ़ रहा हूं, लेकिन गांव के गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है. तभी मैंने निर्णय किया कि इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, अकेले ही सही लेकिन शुरुआत तो करनी होगी, ताकि यहां के बच्चों के भविष्य से अज्ञानता का अंधेरा साफ हो सके और मेरा गांव समाज आगे बढ़े." - सिद्धार्थ कुमार, शिक्षक

सिद्धार्थ कुमार कहते हैं कि उनकी ये मुहिम तब शुरू हुई थी जब वो इंटर के छात्र थे. गांव में सिर्फ गरीबी नहीं थी बल्कि समाजिक बुराइयों में भी बच्चों का रुझान बढ़ने लगा था. सिद्धार्थ एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन विषम हालातों में गांव के ही एक दादा ने उनसे कहा था कि तुम तो पढ़ रहे हो लेकिन खेत-मिट्टी में समय बिताने वाले इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा?

दोनों भाइयों ने गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया. उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ये माहौल बदल देंगे. लेकिन आज 32 सालों में उन्होंने सभी की सोच के विपरीत गांव की तस्वीर बदल दी है. कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान किसी न किसी को मसीहा बना कर भेजता है, इस गांव के लिए ये दोनों भाई वहीं मसीहा थे.

इलाके में गरीबी ऐसी थी कि गांव के कुछ ही बच्चे सरकारी स्कूलों तक पहुंचते थे. मोहल्ले के 2-3 ही व्यक्ति ही सरकारी नौकरी में थे. नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से शाम होते ही घर के दरवाजे बंद होने लगते थे, ऐसे में शिक्षा की अलख जगा कर गांव की तसवीर बदलने दो भाई -सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार सामने आए.

आइए अब आपको वक्त के दौर में जरा पीछे लिए चलते हैं 90 के दशक में, जब इस खुबसूरत बदलाव की महज शुरुआत हुई थी. आज रानीगंज मोहल्ले में बदलाव की जो बयार बह रही है उसकी नींव पड़ी थी साल 1994 में. उस दौरान ये पूरा इलाका नक्सल प्रभाव वाले इलाके में शुमार होता था, गांव के बच्चे खेल कूद खेत मिट्टी तक ही सीमित थे.

"घर की स्थिति बेहद खराब थी, आर्थिक तंगी में मैंने भी मजदूरी का काम शुरू कर दिया था. हम पैसे देकर ट्यूशन भी नहीं पढ़वा सकते थे, मगर फिर हमने अपने बच्चों को यहां सार्वजनिक क्लास में पढ़ने के लिए भेजा तो आज मेरे बच्चे अच्छे से ना सिर्फ यहां पढ़ रहे हैं बल्कि स्कूल भी हर दिन जाते हैं." - अनिता देवी, अभिभावक

इन महिलाओं में से एक अनिता देवी बताती हैं कि उनके पति विनय दास ठेला चलाते हैं, इनके 3 बच्चे सिद्धार्थ सर की क्लास में पढ़ते हैं. उन्होंने बतायै कि आज भी इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से इनके बच्चे हर दिन स्कूल भी नहीं जाते थे, मगर अब उनके बच्चे भी हर दिन रेगुलर स्कूल जाते हैं. इसके अलावा शाम होते ही वो सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार की क्लास में पढ़ने पहुंच जाते हैं.

साल 1994 में गरीब बच्चों को पढ़ाने की जो शुरुआत हुई थी आज भी वो सिलसिला बदस्तूर जारी है. अब इस गांव की माएं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं की वो अब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या IAS बना लेंगी. क्योंकि उन की पढ़ाई की जिम्मेदारी गांव के शिक्षकों ने उठाई है. ये शिक्षा निःशुल्क है.

गया के टिकारी बाजार से एक किलोमीटर दूर रानीगंज मोहल्ला है. यहां रवि दास समुदाय के 80-90 घर होंगे, जबकि अन्य जातियों की भी आबादी यहां रहती है. यहां वर्षों पूर्व चिन्ता देवी की तरह कई मांओं का सहारा बनने के लिए दो भाई और उनके मित्र आगे आए थे.

आज सिर्फ चिन्ता देवी की आंखों में गर्व की चमक नहीं है बल्कि उनके जैसी कई और महिलाएं हैं जो खुले आसमान में बैठ कर अपने बच्चों के भविष्य को बनते देख रही हैं. हर शाम सिद्धार्थ कुमार ,सुशील कुमार, दयानंद कुमार, साजन कुमार खुले मैदान में क्लास लेते है, जहां चिन्ता देवी की तरह ही मेहनत मजदूरी करने वाली माएं अपने बेटे बेटियों को लेकर उन से पढ़वाने पहुंचती हैं.

चिन्ता देवी की 6 बेटियां हैं, मेहनत मजदूरी के बाद भी उनके दिल में गहरा दर्द था, गरीबी की बेड़ियों ने उनकी बेटियों के हाथों से किताबें छीन ली थी, चिन्ता देवी चाहती थीं कि उनकी बेटियां पढ़ें लेकिन हर महीने की तंगहाली उनके सपनों पर पानी फेर देती थी, तभी एक उम्मीद की किरण फूटी. चिन्ता देवी के सामने मसीहा के रूप में दो शिक्षक भाई सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार सामने आए, उनकी बेटियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया. उनकी कुछ बेटियां ग्रेजुएट हो चुकी हैं, जबकि एक छोटी बेटी अभी कक्षा 6 में है.

शायद इन्हीं के सहारे की बदौलत टिकारी की चिन्ता देवी और उन जैसी कई माएं हर सुबह अपने घरों में झाडू पोछा करने के काम पर निकल जाती हैं, वह दूसरे के घरों और सरकारी कार्यालय को साफ करती हैं ताकि अपने घर का चूल्हा जला सकें और अपनी बच्चियों को बेहतर जीवन दे सकें.

32 साल पहले इन दोनों भाईयों सिद्धार्थ और सुशील कुमार ने घर के आंगन में स्कूल शुरू किया था. आज तक वो स्कूल चालू है. वर्तमान में करीब 70 बच्चों को वे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं. इन दोनों ने पैसे की कमी को कभी अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया. सिर्फ 800 रुपये, एक पुराना गाय का बाड़ा और समाज के लिए कुछ करने का जुनून लेकर उन्होंने जो सफर शुरू किया, वह आज सैकड़ों गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा है.

कई वंचित बच्चे पढ़कर सफल हुए

इस पाठशाला से पढ़ कर निकले घनश्याम कुमार बताते हैं कि समाज के कई वंचित बच्चे जो यहां से पढ़ कर निकले आज सरकारी नौकरी में हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं गए वो दूसरे क्षेत्र में सफल हैं. मैं खुद इसका उदाहरण हूं. मेरी मां की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी. गरीबी इतनी थी कि एक समय का भोजन भी सही से नहीं मिलता था. हम दोनों भाई दूसरे घरों में पले बढ़े हैं, मेरा भाई भी इसी जगह से पढ़ कर निकला और आज वो इंजीनियर के रूप में कार्यरत है..

"मेरी मां की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी. गरीबी इतनी थी कि एक समय का भोजन भी सही से नहीं मिलता था. हम दोनों भाई दूसरे घरों में पले बढ़े हैं, मेरा भाई भी इसी जगह से पढ़ कर निकला और आज वो इंजीनियर के रूप में कार्यरत है."- घनश्याम कुमार, पूर्व छात्र

40 से अधिक बच्चे सरकारी सेवा में शामिल

घनश्याम बताते हैं कि मोहल्ले में 100 घर से अधिक घर की आबादी होगी, 1994 में हुई शुरुआत से अब तक 40 से अधिक लोग सरकारी सेवा में गए हैं, इनमें से कई शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सेना और बिहार सरकार के अन्य विभागों में पदस्थापित हैं, सरकारी सेवा में सिर्फ गांव के बेटे ही नहीं हैं बल्कि सामुदायिक केंद्र से पढ़ने वाली बेटियां भी सरकारी नौकरी में गई हैं, उन में अधिकतर लड़कियों ने सिद्धार्थ सर के साथ मिलकर नौकरी में जाने से पहले गांव समाज के बच्चों को पढ़ाया भी है.

"1994 में हुई शुरुआत लगातार 18 सालों तक चलती रही. बीच में कुछ सालों के लिए बंद भी हुई फिर कोरोना काल में शुरू हुई, लेकिन फिर बंद हुई क्योंकि पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यस्तता बढ़ गई थी. अब फिर पिछले एक सालों से ये संचालित है, यहां सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार सिर्फ क्लास 6 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं बल्कि मैट्रिक इंटर के बच्चों को भी मार्गदर्शन देते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी उनकी तैयारी में हर संभव सहायता करते हैं."- घनश्याम कुमार, पूर्व छात्र

मांओं की उम्मीद

सरस्वती देवी जिनके बच्चे यहां पढ़ते हैं उनका कहना है कि मैं खेत में मजदूरी करती हूं लेकिन आज बच्चों को पढ़ाने लिखाने की दिक्कत नहीं है. सिद्धार्थ सर, सुशील सर ने मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है. मैं एक बेटे और 3 बेटियों की मां हूं, मेरा बेटा दिव्यांग है मगर वो पढ़ने में होशियार है. वे कहतीं हैं कि आज मेरे सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद यहीं मैदान वाले स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे भी उम्मीद है की बेटा बेटी पढ़ कर सफल होंगे.

अभिभावकों व अपने साथियों के साथ सिद्धार्थ और सुशील कुमार (ETV Bharat)

"सिद्धार्थ सर, सुशील सर ने मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है. मैं एक बेटे और 3 बेटियों की मां हूं. मेरा बेटा दिव्यांग है मगर वो पढ़ने में होशियार है. मुझे भी उम्मीद है की बेटा बेटी पढ़ कर सफल होंगे."- सरस्वती देवी, अभिभावक

बच्चों का भरोसा

12 साल का हर्ष राज छठीं क्लास का छात्र है, मां सरस्वती का हाथ पकड़ कर हर दिन सिद्धार्थ सर की क्लास में पहुंचता है, उसका सपना डॉक्टर बनने का है. वो कहता है कि मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा क्योंकि मुझे गांव के सर ने पढ़ाने का वादा किया है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन पढ़ने में कोई कमी नहीं हो रही है.

"मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा क्योंकि मुझे गांव के सर ने पढ़ाने का वादा किया है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन पढ़ने में कोई कमी नहीं हो रही है."- हर्ष राज, छात्र

नाम रोशन करने का सपना

अपनी मां के साथ पढ़ने पहुंची हिमांशी कुमारी का सपना IAS बनने का है, हिमांशी कहती है कि माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए ट्यूशन करे, लेकिन यहां सर ने मेरी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी है. मुझे कॉपी किताब कलम के साथ अन्य ऐक्टिविटी के समान भी देते हैं, एक दिन जरूर नाम रोशन करूंगी.

"माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए ट्यूशन करे, लेकिन यहां सर ने मेरी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी है. मुझे कॉपी किताब कलम के साथ अन्य ऐक्टिविटी के समान भी देते हैं, एक दिन जरूर नाम रोशन करूंगी."- हिमांशी कुमारी, छात्रा

क्लास में बच्चों के साथ पहुंची माएं (ETV Bharat)

कौन हैं सिद्धार्थ और सुशील कुमार

सिद्धार्थ और सुशील कुमार दोनों भाई हैं. दोनों 1999 से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. सिद्धार्थ कुमार मध्य विद्यालय सलेमपुर 2 में प्रधानाध्यापक हैं, जबकि उनके भाई सुशील कुमार मध्य विद्यालय बारा में प्रधानाध्यापक हैं. सिद्धार्थ कुमार को ही गांव में बदलाव लाने का जनक माना जाता है.

हर रात बच्चों की क्लास लेना नहीं भूलते सिद्धार्थ

आज भी सिद्धार्थ सरकारी नौकरी की व्यस्तताओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और दैनिक आपाधापी के बीच हर रात बच्चों की दो घंटे की क्लास लेना नहीं भूलते हैं. हाल ही में एक दुर्घटना में घायल होकर उनका एक हाथ भी टूट गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटे.

परिवार के अन्य लोगों ने भी दिया साथ

सिद्धार्थ कुमार के परिवार के अन्य लोगों ने भी उनके इस काम में खूब मदद की. उनकी एक बेटी जब खुद पढ़ रही थी तब वह अपने पिता के साथ गांव समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी आज वह भी एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं.

नशा करने वाले बच्चों को दिखाई सही राह

सिद्धार्थ कहते हैं कि उनकी क्लास में सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ने नहीं आते हैं. इसमें 12-14 वर्ष के वो बच्चे भी हैं जो किसी कारण नशे के आदि हो गए थे. सिद्धार्थ कहते हैं कि उन बच्चों की हमने काउंसलिंग की, उनके माता पिता को समझाया और फिर उन्हें पढ़ने लिखने की आदत लगाई. फिर उनका नामांकन सरकारी स्कूल में कराया.

"जो बच्चे नशे के आदी हो गए थे उन बच्चों की हमने काउंसलिंग की, उनके माता पिता को समझाया और फिर उन्हें पढ़ने लिखने की आदत लगाई. फिर उनका नामांकन सरकारी स्कूल में कराया.आज वो बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि नशे से भी दूर हो गए हैं." -सिद्धार्थ कुमार, शिक्षक

छोटे भाई का सहारा

सिद्धार्थ कुमार की इस अनूठी क्लास के सफल संचालन करने में अब संघ के सक्रिय सदस्यों खास कर पप्पू कुमार, अरविंद कुमार, घनश्याम दास, सुधांशू शेखर जैसे कई लोगों का योगदान होता है, लेकिन एक समय था जब सिद्धार्थ को लोग गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान करते थे, तब छोटे भाई सुशील कुमार अपने बड़े भाई का सहारा बने थे. भाई के लिए ही उन्होंने पढ़ाने का फैसला लिया था जो बाद में धीरे धीरे उनका जनून बन गया.

"भाई की समस्याओं को देख कर मैं भी परेशान होता था. वे अगर कहीं बाहर जाते थे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था तब बच्चे फिर से उसी रास्ते की ओर जाने लगते थे. भाई जब लौट कर आते तो फिर से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तरह से नई शुरुआत करनी पड़ती थी. तब हमें लगा कि हम भी इस मुहिम में जुड़ें और भाई जब नहीं रहें तो वो उनकी जगह को खाली नहीं होने दें."- सुशील कुमार, सिद्धार्थ कुमार के भाई व शिक्षक

कैसे काम करता है संघ

स्थानीय लोग कहते हैं कि डॉ आंबेडकर स्वंयसेवी संघ बाहर से चंदा नहीं लेता. जो छात्र यहां सिद्धार्थ सर और सुशील कुमार से पढ़कर निकले है और आज वो अपने जीवन में सफल हैं, उनके द्वारा ही यहां जरूरत के अनुसार योगदान दिया जाता है. शिक्षक सुशील कुमार बताते हैं कि वो लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं.

"गांव में एक अच्छी बात ये है कि अमीर हों या गरीब उन लोगों ने जब हम लोगों की मेहनत देखी तो उनके द्वारा फैसला लिया गया कि वो अपने घर में कोई भी खुशी का कार्य जैसे जन्म दिवस हों तो वो केक काटकर नहीं मनाएंगे बल्कि इन बच्चों के बीच उनकी पढ़ाई की जरूरत के समान देकर मनाएंगे. वो जो एक परंपरा शुरू हुई थी आज भी बरकरार है, जो ज्यादा संपन्न हैं वो बच्चों के बीच मिठाई भी बांटते हैं."- सुशील कुमार, शिक्षक

प्राथना शुरू होते ही पहुंचने लगते हैं छात्र

सिद्धार्थ कुमार की क्लास की पूरी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलती है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि गांव में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है. गांव के सामुदायिक भवन से माइक पर प्रार्थना शाम 6:30 से शुरू होती है और फिर बच्चे एक-एक करके आने लगते हैं. बच्चे आते हैं यहां पहले प्रार्थना में शामिल होते हैं, फिर 7:00 बजे से क्लास शुरू हो जाती है. 9:00 बजे क्लास खत्म होती है और बच्चे अपने घर जाते हैं.

कुर्सी लगा कर साथ बैठती हैं मां

इस क्लास की एक अनोखी परंपरा यह भी है कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता भी पहुंचते हैं. हर दिन 15 से 20 की संख्या में माता-पिता मौजूद रहते हैं. शिक्षक सिद्धार्थ कुमार सुशील कुमार और उनके अन्य सहयोगी माता-पिता को उनके बच्चों की पढ़ाई के संबंध में जानकारी देते हैं.

माता-पिता के लिए भी क्लास

इसके अलावा शिक्षक अभिभावकों से बच्चों के घर के दिनचर्या के बारे में भी जानते हैं, जैसे कोई बच्चे ने आज घर में क्या-क्या काम किया है, अगर उसने कोई बदमाशी की है या स्कूल से दूर रहा है तो उस बच्चे को शिक्षक समझाते हैं, उनके माता-पिता को भी बताते हैं कि बच्चों से कैसे उन्हें पेश आना चाहिए. एक तरह से यह माता-पिता के लिए भी क्लास होती है.

अभिभावकों के पहुंचने की अलग कहानी

क्लास में माता पिता के पहुंचने की भी अपनी एक अलग कहानी है. सिद्धार्थ कहते हैं कि जब उन्होंने क्लास की शुरुआत की थी तब कई मुहाने पर अलग अलग चैलेंज थे. टिकारी भी नक्सलियों की जद में था, यहां नक्सलियों के डर से कोई नहीं चाहता था कि शाम में घर से बाहर निकले. लेकिन, उनके साथ समस्या थी कि वो रात में ही बच्चे को पढ़ा सकते थे.

बूढ़ी मां की हिम्मत की दास्तां

सिद्धार्थ बताते हैं कि तब उनका घर भी इतना बड़ा नहीं था कि वो वहीं पर बच्चों को पढ़ाते, लेकिन जब नक्सलियों के भय के बावजूद मैं पढ़ाने में पीछे नहीं हट रहा था तब गांव की एक बूढ़ी मां घर से निकलीं और मेरा हौसला बढ़ाया कि वो जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक वो उनके पास बैठेंगी और फिर उस मां के हौसले को देख कर गांव की अन्य महिलाएं भी उनके क्लास के पास बैठने लगीं तभी से ये सिलसिला जारी है.

सामुदायिक भवन बदलाव का है गवाह

रानीगंज मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन भी है, जो आज केवल एक इमारत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है, सिद्धार्थ कुमार और सुशील कुमार की यह पहल यह साबित करती है की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी इसकी पहल की जाए तो सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.



इसे भी पढ़ें-

यहां टीचर भी बच्चे, स्टूडेंट्स भी बच्चे.. बिहार का अनोखा स्कूल

नक्सल प्रभावित गांव में म्यूजिकल रेवोल्यूशन! एक टीचर ने हारमोनियम से बदल दी पढ़ाई की तस्वीर