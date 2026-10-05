विश्व शिक्षक दिवस विशेष: प्रोफेसर की नौकरी ठुकराकर गांव के सरकारी स्कूल को बनाया मॉडल, अब निजी स्कूलों को दे रहे मात
डॉ. सौरभ कुमार ने प्रोफेसरशिप ठुकराकर नालंदा के बहादुरपुर सरकारी स्कूल को मॉडल बनाया और पुरस्कार जीत निजी स्कूलों को मात दी. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 5, 2026 at 8:04 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहादुरपुर ने सरकारी स्कूलों को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. यहां के शिक्षक एवं पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. सौरभ कुमार ने बेहतर विकल्प होते हुए भी प्रोफेसर बनने से इंकार कर इसी स्कूल को अपना कर्मक्षेत्र चुना और बच्चों के भविष्य को संवारने में अपनी पूरी कमाई व मेहनत झोंक दी.
राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजे गए डॉ. सौरभ
बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया. 2018 से 2024 तक प्रभारी हेडमास्टर रहे डॉ. सौरभ ने स्कूल की सीरत ही बदल दी.
निजी स्कूल छोड़कर आ रहे बच्चे
इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कई बच्चे पहले निजी स्कूलों में पढ़ते थे. सातवीं कक्षा की छात्रा प्रिया कुमारी, जिनके पिता कन्हैया यादव खेती करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखती हैं. वे बताती हैं कि कक्षा चार से यहां पढ़ रही हैं और प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर शिक्षा मिल रही है.
"कक्षा चार से इस स्कूल में पढ़ रही हूं. जिस प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ने जाती थीं, उससे ये स्कूल कहीं बेहतर है और यहां काफी अच्छी पढ़ाई होती है."- प्रिया कुमारी, छात्रा
सपनों को पंख लगाने वाला माहौल
इसी कक्षा की स्नेहा कुमारी भी माता-पिता के कहने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहां आईं. पुलिस अफसर बनने का सपना संजोए पिंकी कुमारी कहती हैं कि "यहां पढ़ाई के साथ खेलकूद की बेहतरीन सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है."
अनुशासन और उपस्थिति का उच्च स्तर
स्कूल में अनुशासन का स्तर किसी भी नामी निजी स्कूल को पीछे छोड़ सकता है. बच्चों की उपस्थिति हमेशा 90 प्रतिशत से ऊपर रहती है. सभी छात्र टाई, बेल्ट और आई-कार्ड पहनकर आते हैं.
खेलकूद में भी दबदबा
अस्थावां प्रखंड में यह अकेला स्कूल है जिसके बच्चों ने खेल तरंग और दक्ष कार्यक्रम में 27 प्रखंड स्तरीय पुरस्कार जीते हैं. राष्ट्रीय खोज प्रतिभा प्रतियोगिता और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला स्तर पर निबंध व पेंटिंग में भी कई पुरस्कार हासिल किए गए हैं.
अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी
हर महीने होने वाली अभिभावक बैठक में सुझावों को गंभीरता से लिया जाता है और उन्हें अमल में लाया जाता है. इससे समाज की भागीदारी स्कूल की सफलता से जुड़ी हुई है.
जर्जर भवन से स्मार्ट क्लासरूम तक
ग्रामीण ललन यादव के पांच बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं. वे बताते हैं कि 2012-13 में सौरभ सर के आने के बाद जर्जर भवन वाले स्कूल की पूरी तस्वीर बदल गई. उन्होंने अपने खर्च से स्मार्ट क्लासरूम भी बनवाया.
"2013 में जब से सौरभ सर आए हैं, तब से जर्जर भवन वाले इस स्कूल की पूरी तस्वीर बदल गई है, यहां तक कि स्मार्ट क्लासरूम भी उन्होंने अपने खर्च से बनवाया है."-ललन यादव, ग्रामीण
साथी शिक्षकों की नजर में प्रेरणा
वर्ष 2003 से यहां पढ़ा रहीं शिक्षिका आभा कुमारी कहती हैं कि "सौरभ सर चाहते तो लेक्चरर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस स्कूल को चुना. गर्मी की छुट्टियों में भी वे स्कूल में डटे रहे और कई बार अपनी जेब से पैसे खर्च किए." 2014 से कार्यरत विशेष शिक्षक संजीव कुमार सिन्हा के मुताबिक सौरभ सर राष्ट्रपति पुरस्कार के हकदार हैं.
टीमवर्क को सफलता का श्रेय
डॉ. सौरभ कुमार अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम, साथी शिक्षकों और बच्चों की मेहनत को देते हैं. उनके पिता सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए शिक्षा का माहौल उन्हें घर से ही विरासत में मिला.
अगला लक्ष्य: सरकारी स्कूलों की धारणा तोड़ना
विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर डॉ. सौरभ कहते हैं कि उनका अगला लक्ष्य समाज में यह धारणा तोड़ना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती. गांव के अभिभावक बेझिझक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें, क्योंकि यहां के बच्चे अब किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कमतर नहीं हैं.
“सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती- यह धारणा तोड़नी है. गांव के बच्चे अब किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल से कम नहीं.” -डॉ. सौरभ कुमार, विशिष्ट शिक्षक
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