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विश्व शिक्षक दिवस विशेष: प्रोफेसर की नौकरी ठुकराकर गांव के सरकारी स्कूल को बनाया मॉडल, अब निजी स्कूलों को दे रहे मात

विश्व शिक्षक दिवस ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहादुरपुर ने सरकारी स्कूलों को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. यहां के शिक्षक एवं पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. सौरभ कुमार ने बेहतर विकल्प होते हुए भी प्रोफेसर बनने से इंकार कर इसी स्कूल को अपना कर्मक्षेत्र चुना और बच्चों के भविष्य को संवारने में अपनी पूरी कमाई व मेहनत झोंक दी.