विश्व स्ट्रोक दिवस: FAST से बचेगी जान! विशेषज्ञ डॉक्टर से जानें वजह और लक्षण

स्ट्रोक गंभीर बीमारी है. विश्व स्ट्रोक दिवस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने FAST का थीम दिया है. खबर में जानें इसके मायने.

World Stroke Day 2025
विश्व स्ट्रोक दिवस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 5:21 PM IST

5 Min Read
रांची: विश्वभर में स्ट्रोक के बढ़ते खतरे और इसकी वजह, बचाव और पहचान के प्रति जागरुकता लाने के लिए आज (29 अक्तूबर 2025 को) दुनिया भर में "वर्ल्ड स्ट्रोक डे" मनाया जा रहा है. इस वर्ष वर्ल्ड स्ट्रोक डे का थीम है "एवरी मिनट्स कॉउंट्स" यानी स्ट्रोक के मामले में मरीजों के लिए हर मिनट काफी मायने रखता है.

रांची के प्रख्यात युवा न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार ने आज के दिन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हर वर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस (World Stroke Day) मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को स्ट्रोक (लकवा या पैरालाइसिस) के लक्षण, कारण और समय पर इलाज के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके.

जानकारी देते रांची सदर अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉ. विकास बताते हैं कि विश्व स्ट्रोक संगठन (World Stroke Organization) ने इस दिवस की शुरुआत की, ताकि दुनियाभर में बढ़ते स्ट्रोक के मामलों को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि भारत और झारखंड में हर साल बड़ी संख्या में लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जबकि अधिकांश स्ट्रोक सही जीवनशैली अपनाकर रोका जा सकता है.

स्ट्रोक के मुख्य लक्षण

“FAST” रांची सदर अस्पताल के सीनियर न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट डॉ. विकास कुमार ने ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों को स्ट्रोक के खतरों के प्रति सावधान करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लकवा या स्ट्रोक हुआ है तो उसके लक्षण जानने के लिए फास्ट(FAST ) को ध्यान में लाएं.

FAST का संदेश

डॉ. विकास बताते हैं कि FAST में F से फेस यानी चेहरा को देखना है,यदि किसी व्यक्ति के चेहरे में टेढ़ापन दिखे या मुस्कुराने में कठिनाई महसूस हो.उसी तरह A– Arm यानी व्यक्ति के हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन के लक्षण आये, S–से Speech है. यानी व्यक्ति को बोलने या समझने में परेशानी महसूस हो तो जैसे ही किसी व्यक्ति में ये तीनों लक्षण दिखे, तो FAST का अंतिम अक्षर T को ध्यान में लायें और एक्टिव हो जाएं. डॉ. विकास कहते हैं कि FAST का T हमें बताता है कि बिना टाइम गंवाए जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचें और योग्य डॉक्टर्स से इलाज शुरू कराएं.

World Stroke Day 2025
रांची सदर अस्पताल में विश्व स्ट्रोक दिवस कार्यक्रम में शामिल लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

इलाज में देरी से हो सकता है नुकसान

न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार कहते हैं कि स्ट्रोक की स्थिति में एक मिनट की देरी से मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इसलिए इस वर्ष का थीम भी “Every Minute Counts” यानी "हर मिनट मायने रखता है" रखा गया है. यह थीम बताती है कि स्ट्रोक आने पर समय ही जीवन है. अगर लक्षणों को पहचानकर तुरंत इलाज शुरू किया जाए, तो मरीज की जान बच सकती है.

ये हैं स्ट्रोक के प्रमुख कारण

डॉ. विकास कुमार बताते हैं कि आधुनिक जीवनशैली जनित मोटापा, धूम्रपान, शराब, मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता के साथ-साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह की वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

World Stroke Day 2025
ब्रेन का फंक्शन. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्ट्रोक से बचाव

विश्व स्ट्रोक दिवस पर डॉ. विकास कुमार कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में बदलाव, बीपी, शुगर की नियमित जांच, हर दिन 7-8 घंटे की नींद और संतुलित आहार से स्ट्रोक के खतरे को टाला जा सकता है.

डॉ. विकास कहते हैं कि विश्व स्ट्रोक दिवस पर अपने परिवार और समाज को इसके लक्षणों की जानकारी दें,बुजुर्गों की BP और शुगर नियमित जांचें और अगर कोई लक्षण दिखे फिर जल्दी से अस्पताल पहुंचें. क्ंयोकि आज के दिन का संदेश यही है कि “स्ट्रोक किसी को भी, कहीं भी, कभी भी हो सकता है,पर जागरुकता और समय पर इलाज से जीवन बचायी जा सकती है.”

ठंड में बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा

न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कहते हैं कि ठंड के मौसम में स्ट्रोक होने का खतरा दो से तीन गुणा तक बढ़ जाता है. इसकी वजह भी है. पहला तो यह कि ठंड में व्यक्ति थोड़ा इनेक्टिव हो जाता है और फिर रक्त धमनियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, खून भी गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए डॉक्टर्स ठंड के दिनों में सुबह सूर्योदय के बाद ही एक्सरसाइज या खुले में टहलने की सलाह देते हैं.

World Stroke Day 2025
ब्रेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या ब्रेन हेमरेज भी स्ट्रोक का हिस्सा?

इस सवाल का जवाब 'हां' में देते हुए डॉ. विकास कहते हैं कि जब ब्रेन की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और महत्वपूर्ण पार्ट्स को रक्त नहीं या कम पहुंचता है तो लकवा या पैरालिसिस अटैक होता है. वहीं जब ब्रेन कि आर्टरी उच्च रक्तचाप को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह फट जाती है तो वहां रक्त स्राव होता है,इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं. दोनों में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग-अलग हैं, लेकिन इसके होने की वजहें वहीं है इसलिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे के दिन दोनों के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास किया जाता है.

