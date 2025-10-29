ETV Bharat / bharat

विश्व स्ट्रोक दिवस: FAST से बचेगी जान! विशेषज्ञ डॉक्टर से जानें वजह और लक्षण

रांची: विश्वभर में स्ट्रोक के बढ़ते खतरे और इसकी वजह, बचाव और पहचान के प्रति जागरुकता लाने के लिए आज (29 अक्तूबर 2025 को) दुनिया भर में "वर्ल्ड स्ट्रोक डे" मनाया जा रहा है. इस वर्ष वर्ल्ड स्ट्रोक डे का थीम है "एवरी मिनट्स कॉउंट्स" यानी स्ट्रोक के मामले में मरीजों के लिए हर मिनट काफी मायने रखता है.

रांची के प्रख्यात युवा न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार ने आज के दिन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हर वर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस (World Stroke Day) मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को स्ट्रोक (लकवा या पैरालाइसिस) के लक्षण, कारण और समय पर इलाज के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके.

जानकारी देते रांची सदर अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉ. विकास बताते हैं कि विश्व स्ट्रोक संगठन (World Stroke Organization) ने इस दिवस की शुरुआत की, ताकि दुनियाभर में बढ़ते स्ट्रोक के मामलों को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि भारत और झारखंड में हर साल बड़ी संख्या में लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जबकि अधिकांश स्ट्रोक सही जीवनशैली अपनाकर रोका जा सकता है.

स्ट्रोक के मुख्य लक्षण

“FAST” रांची सदर अस्पताल के सीनियर न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट डॉ. विकास कुमार ने ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों को स्ट्रोक के खतरों के प्रति सावधान करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लकवा या स्ट्रोक हुआ है तो उसके लक्षण जानने के लिए फास्ट(FAST ) को ध्यान में लाएं.

FAST का संदेश

डॉ. विकास बताते हैं कि FAST में F से फेस यानी चेहरा को देखना है,यदि किसी व्यक्ति के चेहरे में टेढ़ापन दिखे या मुस्कुराने में कठिनाई महसूस हो.उसी तरह A– Arm यानी व्यक्ति के हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन के लक्षण आये, S–से Speech है. यानी व्यक्ति को बोलने या समझने में परेशानी महसूस हो तो जैसे ही किसी व्यक्ति में ये तीनों लक्षण दिखे, तो FAST का अंतिम अक्षर T को ध्यान में लायें और एक्टिव हो जाएं. डॉ. विकास कहते हैं कि FAST का T हमें बताता है कि बिना टाइम गंवाए जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचें और योग्य डॉक्टर्स से इलाज शुरू कराएं.

रांची सदर अस्पताल में विश्व स्ट्रोक दिवस कार्यक्रम में शामिल लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

इलाज में देरी से हो सकता है नुकसान

न्यूरो सर्जन डॉ. विकास कुमार कहते हैं कि स्ट्रोक की स्थिति में एक मिनट की देरी से मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इसलिए इस वर्ष का थीम भी “Every Minute Counts” यानी "हर मिनट मायने रखता है" रखा गया है. यह थीम बताती है कि स्ट्रोक आने पर समय ही जीवन है. अगर लक्षणों को पहचानकर तुरंत इलाज शुरू किया जाए, तो मरीज की जान बच सकती है.