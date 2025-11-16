ETV Bharat / bharat

दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर का जशपुर में जन्म, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के जरिए मिली सफलता

दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर का जशपुर में जन्म ( ETV Bharat )

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता: यह उपलब्धि पशु चिकित्सालय पत्थलगांव में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के.के. पटेल के मार्गदर्शन और तकनीकी दक्षता से संभव हो सका. के के पटेल ने गोढ़ीकला तथा ग्राम करमीटिकरा–करूमहुआ क्षेत्र के किसान खगेश्वर यादव की देशी गाय में पुंगनूर नस्ल के सांड के हिमकृत सीमेन का उपयोग करते हुए 29 जनवरी 2025 को गाय को कृत्रिम गर्भाधान कराया. 284 दिनों के गर्भकाल के बाद 11 नवंबर 2025 को गाय ने एक पूरी तरह से स्वस्थ पुंगनूर नस्ल की बछिया को जन्म दिया. जशपुर के किसान और गौ पालक इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. बड़ी संख्या में लोग पुंगनूर बछिया को देखने के लिए किसान के घर पहुंच रहे हैं.

प्रधानमंत्री के पास भी यह गाय है हमने तस्वीरों के माध्यम से देखी. इसके बाद हमारे मन भी इच्छा जागी कि हम भी इस गाय को अपने घर में रखेंगे. इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर इस संबंध में बात की : खगेश्वर यादव, किसान

दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर का जशपुर में जन्म: जशपुर जिले में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के जरिए पुंगनूर नस्ल की मादा वत्स (बछिया) का जन्म कराया गया है. पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं. उनका मानना है कि इस सफलता के बाद पुंगनूर नस्ल की गायों को संरक्षण और संवर्धन दोनों तेजी से हो सकेगा.

जशपुर: पुंगनूर गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों में से एक है. इसकी औसत ऊंचाई लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है. पुंगनूर गाय का वजन 115 से 200 किलोग्राम के बीच होता है. ये गाय कद काठी में छोटी जरुर होती है लेकिन इसका दूध कई गुणों की खान है. मुख्य रुप से ये गाय आंध्र प्रदेश में मिलती है. लेकिन अब लोग बड़े पैमाने पर इसे दूसरे राज्यों में भी ले जाकर पाल रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इस गाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं. पीएम मोदी ने जब से पुंगनूर गाय की तस्वीर शेयर की है तब से इस गाय की डिमांड कई राज्यों में तेजी से बढ़ी है.

इस नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश में मिलती हैं. दुनिया की सबसे गाय ये हैं. इसके दूध में काफी पोष्टिकता होती है. इसके दूध और घी की कीमत बाजार में काफी ज्यादा है. इस सफलता के बाद अब गांव के कई लोग इस गाय को अपने घर में लाना चाहते हैं: डॉ बी.पी. भगत, पशु चिकित्सक, जशपुर

दुनिया की सबसे छोटी गाय होने का मिला है तमगा: पुंगनूर गाय मूल रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर क्षेत्र की देशज नस्ल है. इसे विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसकी औसत ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर तथा वजन 110 से 200 किलोग्राम तक होता है. इसे पालने वाले किसान बताते हैं कि ये गाय कम चारा, कम रखरखाव और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रहती है. पशु चिकित्सक और इसे पालने वाले किसान बताते हैं कि यह प्रतिदिन 1 से 2 लीटर तक दूध देती है, जबकि कुछ मादा अधिकतम 3 लीटर तक दूध देती है. पुंगनूर गाय के दूध में A2 प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होती है. इसके साथ ही इसके दूध में एंटी-बैक्टीरियल तत्व और औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होता है. इसकी वजह से इस गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. इस गाय के दूध में फैट की मात्रा भी काफी कम होती है.

इसे एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं. पहली बार जशपुर जैसे जिले में हमने इस तकनीक से पुंगनूर गाय की बछिया का जन्म कराया है: के के पटेल, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी



इस गाय के बारे में क्या कहते हैं किसान: गौ पालकों का कहना है कि पुंगनूर गाय का स्वभाव अत्यंत मृदु, स्नेही और मनुष्यों के प्रति अनुकूल होता है. इसी वजह से इसे पालना सरल है और कई लोग इसे घर के भीतर भी रखते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुंगनूर गाय को अपनाने के बाद इसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी है. आम पशुपालकों में भी इसे लेकर उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है.





संवर्धन और संरक्षण दिशा में मिलेगी सफलता: इस महत्वपूर्ण सफलता पर पशु चिकित्सक डॉ. बी.पी. भगत ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के.के. पटेल और किसान खगेश्वर यादव को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि ''यह उपलब्धि पत्थलगांव ही नहीं बल्कि पूरे जशपुर जिले के लिए गौरव की बात है. इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और कृत्रिम गर्भाधान पद्धति का सही उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च नस्ल प्राप्ति, पशुधन संवर्धन और नस्ल सुधार को नई दिशा दी जा सकती है. पुंगनूर नस्ल की यह पहली सफल जन्म आने वाले समय में जिले के पशुपालन क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगी और किसानों को उन्नत नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति और अधिक प्रेरित करेगी.''

इस गाय की खासियत जानिए

दुनिया की सबसे छोटी गाय मानी जाती है: पुंगनूर गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों में से एक मानी जाती है. इसकी औसत ऊंचाई लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर होती है और वज़न 115 से200 किलोग्राम के बीच होता है.

दूध में होता है पौष्टिकता भंडार: पुंगनूर गाय का दूध पोषक तत्वों और वसा से भरपूर होता है. इसमें 8% तक वसा की मात्रा हो सकती है. जबकि सामान्य गायों के दूध में यह 3-5% होती है.

गर्म मौसम में भी रह सकती है: पुंगनूर गाय शुष्क और गर्म वातावरण में भी आसानी से रह सकती है, जिससे इसका पालन-पोषण आसान और किफायती हो होता है.



