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ये है दुनिया का सबसे छोटा पेन, बिहार के इस शख्स के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

पहले जापान के एक शख्स के नाम था रिकॉर्ड: डॉ. जगदीप नारायण के पास मौजूद यह पेन दुनिया का सबसे छोटा पेन माना जा रहा है. इसकी लंबाई मात्र 3 इंच है. इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड जापान के एक व्यक्ति के नाम दर्ज था, जिसके पास 3.5 इंच लंबा पेन था. डॉ. जगदीप ने जयपुर में 25 देशों से आए प्रतिभागियों के बीच अपना 3 इंच का पेन प्रदर्शित किया और जापानी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

नालंदा के जगदीप नारायण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड : 14 जून को जयपुर के साइंस सेंटर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन्हें दुनिया के सबसे छोटे पेन के कलेक्शन के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने जापान के एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़कर यह मुकाम हासिल किया है.

दुनिया का सबसे छोटा पेन : नालंदा ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बढ़ाई है. मुख्यालय बिहार शरीफ के रहने वाले डॉ. जगदीप नारायण कुमार ने 'बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया है. इनके पास दुनिया का सबसे छोटा पेन है.

नालंदा: दुनिया में कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. इनमें से कई चीजों को इंसानों ने बनाया है. बचपन में पढ़ाई करने के दौरान आपने कई तरह के पेन इस्तेमाल किए होंगे. सामान्य आकार के पेन से लेकर छोटे आकार के पेन तक, जेल, बॉल और फाउंटेन पेन तक. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे पेन का साइज क्या है? विस्तार से पढ़ें

इसकी कीमत क्या है?: ईटीवी से बात करते हुए डॉ. जगदीप ने बताया कि यह 3 इंच का खास पेन पूरी तरह से पीतल (मेटल) का बना हुआ है. उन्होंने यह पेन आज से करीब 34 साल पहले, 1990 के आसपास महज 20 रुपए में खरीदा था. उनके कलेक्शन में एक अन्य छोटा पेन भी है, जिसे उन्होंने 3 रुपए में खरीदा था.

डॉ. जगदीप नारायण कुमार (ETV Bharat)

"वर्तमान में मेरे पास 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अलग-अलग कीमत वाले पेन के 550 से अधिक दुर्लभ कलेक्शन मौजूद हैं. बचपन से ही मुझे पुरानी और अनोखी चीजें संग्रह (इकट्ठा) करने की आदत रही है. मैंने 1988 से ही पेन और सिक्के जमा करने शुरू कर दिए थे."- डॉ. जगदीप नारायण कुमार, होल्डर,बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

क्या है इसके पीछे की कहानी: इस छोटे पेन को डॉ. जगदीप ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि यह उनके एक लंबे और धैर्यपूर्ण कलेक्शन का हिस्सा है. इसके पीछे की सोच और जुनून को साझा करते हुए वे बताते हैं, जब उन्हें इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतियोगिता की जानकारी मिली, तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और अपने इसी बचपन के शौक के चलते यह मुकाम हासिल किया.

550 से अधिक पेन के दुर्लभ कलेक्शन (ETV Bharat)

क्या काम करते हैं जगदीप नारायण? : लगातार दो बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉ. जगदीप नारायण कुमार मुख्य रूप से एक इनकम टैक्स एडवोकेट (आयकर अधिवक्ता) के रूप में काम करते हैं. वकालत के पेशे के साथ-साथ वे बिहारशरीफ में अपना एक निजी विद्यालय भी संचालित करते हैं. अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने अपने कलेक्शन के शौक को हमेशा जिंदा रखा और आगे भी जारी रहेगा.

इससे पहले भी बना चुके हैं रिकॉर्ड : यह डॉ. कुमार की पहली अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि नहीं है. इससे ठीक एक साल पहले, 2023 में भी वे 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. तब उन्हें यह सम्मान दुनिया भर के दुर्लभ सिक्कों और मुद्राओं के अद्भुत संग्रह के लिए दिया गया था.

लगातार दूसरी बार विश्व रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने नालंदा और बिहार का मान बढ़ाया है. उनका कहना है, कि अगर उनका मन बना रहा, तो वे भविष्य में भी कुछ नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे.

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