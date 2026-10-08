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Explanar: झारखंड के 4 लाख लोगों की रोशनी का इंतजार, सिर्फ 52 नेत्र चिकित्सकों के जिम्मे 4.11 करोड़ की आबादी

रांची: आंखों की रोशनी चली जाए तो जिंदगी की रफ्तार जैसे थम जाती है. लेकिन हर अंधापन स्थायी नहीं होता. कई मामलों में समय पर जांच और इलाज से रोशनी वापस लाई जा सकती है. झारखंड में भी ऐसी ही उम्मीद लाखों लोगों के लिए बनी हुई है क्योंकि राज्य में करीब 4 लाख मोतियाबिंद मरीज होने का अनुमान है. मोतियाबिंद टाली जा सकने वाली नेत्रहीनता का एक प्रमुख कारण है क्योंकि मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) ऑपरेशन से मरीज अपनी दृष्टि फिर से पा लेता है.

कोरोना महामारी के समय देश के साथ-साथ झारखंड में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों का बड़ा बैकलॉग हो गया था. झारखंड स्टेट NCCBVI नोडल डॉ. पंकज कुमार बताते हैं कि इस बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू किया. इस राष्ट्रीय अभियान के तहत झारखंड राज्य में भी शुरुआती तीन वर्षों में लक्ष्य से ज्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है. वर्ष 2022-23 से इस वर्ष जुलाई 2026 तक राज्य में 10 लाख 11 हजार 717 मोतियाबिंद ऑपरेशन हुए हैं, स्टेट नोडल अधिकारी के अनुसार अभी भी 04 लाख से अधिक मोतियाबिंद मरीज राज्य में हैं.

5 वर्षों में 10 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन, 4 लाख से अधिक मरीज को इंतजार

देश में वर्ष 1976 से अंधापन दूर करने की योजना नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस कंट्रोल (NPCB) चल रहा है. झारखंड में अंधापन दूर करने के लिए चल रहे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं नेत्र सर्जन डॉ. पंकज कुमार कहते हैं कि 1976 से चल रहे NPCB कार्यक्रम को वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने और विस्तृत करते हुए इसका नाम NCCBVI यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट कर दिया. पहले जहां फोकस्ड बिंदु ब्लाइंडनेस था वहीं अब सभी तरह के दृष्टि दोष और इससे जुड़ी बीमारियां इस कार्यक्रम के तहत आ गए हैं.

जब मोतियाबिंद मरीजों की संख्या ज्यादा हो और हर दिन नए मरीज इसमें जुड़ते जा रहे हों और डॉक्टरों की संख्या कम या सीमित हो तो जाहिर है कि ऑपरेशन का बैकलॉग बढ़ता जाएगा. इसके साथ-साथ लोगों में जागरूकता की कमी, मोतियाबिंद होने पर जब तक पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद न हो जाये तब तक इसे टालते जाने की प्रवृत्ति, शहर से दूर दराज के सरकारी अस्पतालों में आज भी सुविधाओं की कमी की वजह से कैंप लगाकर समय-समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है.

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी उस समय 3.29 करोड़ थी जो नेशनल कमीशन (टेक्निकल ग्रुप्स) के अनुमान के अनुसार 01 जुलाई 2026 तक 4.11 करोड़ होने का अनुमान है. इतनी बड़ी आबादी और उसमें जहां 2.1% लोग किसी न किसी तरह की आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या महज 52 है. इसमें निजी नेत्र चिकित्सकों की संख्या जोड़ दें तो भी संख्या सौ-सवा सौ से अधिक नहीं होगी. यहां यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सरकारी सेवा में कई ऐसे नेत्र चिकित्सक हैं जो स्टेट नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कई अन्य प्रशासनिक पद संभाल रहे हैं यानी वह अस्पताल मरीजों के इलाज से दूर अपना प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

ऐसे में जब झारखंड में अंधापन, दृष्टि की कमजोरी, मोतियाबिंद एवं अन्य तरह की आंख की समस्याओं से ग्रसित लोगों की बात करें तो 2019 नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे के अनुसार झारखंड की कुल आबादी का करीब 2.1% लोग किसी न किसी तरह की आंख की समस्याओं से जूझ रहे हैं. ताजा सर्वे अभी होना है लेकिन पहले से वर्ष 2030 तक राज्य में अंधापन को 0.25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.

हर वर्ष अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को दुनिया भर में वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष गुरुवार 08 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है. इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य अंधता, दृष्टि दोष और रोकी जा सकने वाली आंखों की समस्याओं के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है. इस साल “लव योर आइज” थीम के जरिए लोगों से अपनी आंखों की देखभाल करने और समस्या होने पर समय पर जांच कराने की अपील की जा रही है.

डॉक्टरों की सलाह (ETV Bharat)

बैकलॉग के साथ नए मरीज भी जुड़ रहे हैं

सदर अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रीतेश प्रनॉय बताते हैं कि मोतियाबिंद के पुराने मरीजों का बैकलॉग कम करने के साथ नए मरीज भी लगातार सामने आते जाते हैं, ऐसे में इस समस्या को एक झटके में खत्म करना संभव नहीं है लेकिन राज्य ने मोतियाबिंद जनित अंधापन को दूर करने के लिए पिछले तीन-चार वर्षों में खूब काम किया है. लक्ष्य आधारित तरीके से लगातार ऑपरेशन करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि अब कई सदर अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है. ऑपरेशन थिएटर, माइक्रोस्कोप, डॉक्टर और जरूरी सामग्री जैसी सुविधाओं में भी पहले की तुलना में सुधार हुआ है.

52 सरकारी नेत्र सर्जन, जरूरत से आधी

राज्य में नेत्र रोग विशेषज्ञों की कमी अब भी झारखंड के स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती है. डॉ. पंकज कुमार के अनुसार सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मिलाकर वर्तमान में करीब 52 नेत्र सर्जन उपलब्ध हैं. राज्य में वर्तमान में कम से कम 100-110 नेत्र रोग विशेषज्ञ की जरूरत है जबकि संख्या इसकी आधी है. डॉ. पंकज कहते हैं कि एनएचएम के माध्यम से नए नेत्र सर्जनों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है. खास बात यह है कि अब उन जिलों में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जहां पहले यह नियमित रूप से नहीं हो पाता था. लातेहार, गढ़वा और साहिबगंज समेत कई जिलों में ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं.

आंखों की जांच करते डॉक्टर (Etv Bharat)

सिर्फ मोतियाबिंद नहीं, कॉर्निया भी बड़ी वजह

अंधापन का कारण सिर्फ मोतियाबिंद होना नहीं है. राज्य में कॉर्निया की बीमारी भी दृष्टिहीनता की एक महत्वपूर्ण और बड़ी वजह है. ऐसे मरीजों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए दृष्टि वापस लाने की संभावना रहती है. डॉ. पंकज कुमार के अनुसार राज्य में आई बैंक की सुविधा बढ़ाने पर भी काम हो रहा है. वह विभाग की ओर से अंधापन और नेत्र मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहते हैं कि पहले राज्य में सिर्फ रिम्स में आई बैंक था, अब जमशेदपुर और धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेज में भी आई बैंक के लिए रजिस्टर किया गया है. धनबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर को प्रशिक्षण के लिए एम्स दिल्ली भी भेजा गया है.

स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पंकज कहते हैं कि एक नेत्रदान, दो लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, ऐसे में नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है. डॉ. पंकज कुमार के अनुसार एक व्यक्ति के नेत्रदान से कम से कम दो लोगों को नई रोशनी मिल सकती है. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे मरीजों के लिए नेत्रदान उम्मीद की किरण बन सकता है.

4-5 साल से धुंधला दिख रहा था, अब पति को भी अस्पताल लाएंगी कुंवारी कुजूर

रांची के बेड़ो क्षेत्र से सदर अस्पताल पहुंचीं मोतियाबिंद की मरीज कुंवारी कुजूर की कहानी बताती है कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कितनी जरूरी है. पहले उनकी दाईं आंख से करीब चार-पांच वर्षों से धुंधला दिखाई दे रहा था, धीरे-धीरे बायीं आंख से भी धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इसका इलाज संभव है. जानकारी के अभाव में वह इतने वर्षों तक अस्पताल नहीं पहुंचीं. वह मोतियाबिंद से आई अंधापन की कहानी बताते हुए कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि इसका इलाज भी है और वह भी निशुल्क. उनकी समधन उन्हें सदर अस्पताल लेकर इलाज के लिए आईं तब उन्हें पता चला कि वह फिर से दुनिया पहले की तरह देख सकती हैं.

अपनी बारी का इंतजार करते मरीज (Etv Bharat)

कुंवारी कुजूर बताती हैं कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता. वह कहती हैं कि “मेरे पति को भी दिखाई नहीं देता है, अब जब खुद ठीक हो जाऊंगी तो उनका भी सदर अस्पताल ले आकर इलाज कराऊंगी”.

डॉ. प्रीतेश प्रनॉय भी कहते हैं कि गांव में ऐसे कई बुजुर्ग, जिन्हें वर्षों पहले मोतियाबिंद का इलाज हो जाना चाहिए था वह जानकारी मिलने पर दूरदराज और गरीब इलाकों से अस्पताल पहुंचते हैं, जिन्हें लंबे समय से ठीक से दिखाई नहीं देता. कई बार मरीज आर्थिक परेशानी या जानकारी के अभाव में इलाज नहीं करा पाते उनके लिए सदर अस्पताल वरदान है. डॉ. प्रीतेश कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद जब मरीज अगले दिन बेहतर रोशनी के साथ अपने घर लौटता है तो यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर और पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए संतोष की बात होती है. कई मरीज इलाज के बाद अपने परिवार और गांव के दूसरे लोगों को भी अस्पताल आने के लिए प्रेरित करते हैं.

2.1% का आंकड़ा क्या बताता है

राज्य में नेत्रहीनता और दृष्टिबाधिता से जुड़ी समस्या का दायरा बड़ा है. विशेषज्ञों के अनुसार करीब 2.1% आबादी विभिन्न कारणों से दृष्टि संबंधी समस्या से प्रभावित हो सकती है हालांकि इसमें सिर्फ मोतियाबिंद के मरीज शामिल नहीं हैं. कॉर्निया संबंधी बीमारी समेत अंधापन के अन्य कारण भी इसमें शामिल हैं. इसलिए चुनौती सिर्फ मोतियाबिंद के ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने की नहीं है, बल्कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा और नजर की कमजोरी जैसी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार की भी है.

अपनी बारी का इंतजार करते मरीज (Etv Bharat)

नेत्रदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाएं

झारखंड में करीब 4 लाख मोतियाबिंद मरीजों का अनुमान स्वास्थ्य तंत्र के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन पांच वर्षों में 10 लाख से अधिक ऑपरेशन और जिलों तक बढ़ती सुविधाएं यह बताती हैं कि बैकलॉग कम करने की दिशा में काम जारी है. अब जरूरत इस बात की है कि इलाज की सुविधा के साथ जागरूकता भी गांव-गांव तक पहुंचे ताकि बेड़ो की कुंवारी कुजूर जैसी किसी बुजुर्ग महिला को पांच साल तक सिर्फ जानकारी के अभाव में रोशनी से वंचित न रहना पड़े.

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