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विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस : इस बैंक में जमा होता है 'समय', सबसे बड़े डिपॉजिटर 60-80 साल के बुजुर्ग, जरूरत पर 'डेबिट' करते हैं टाइम

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर पढ़िए ऐसे बैंक के बारे में जो समय 'क्रेडिट' और 'डेबिट' करता है. कपिल पारीक की रिपोर्ट...

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस
विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 4:25 PM IST

6 Min Read
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उदयपुर : बैंक का नाम सुनते ही जेहन में रुपए, एफडी, सोना-चांदी और बचत खाते की तस्वीर उभरती है, लेकिन उदयपुर में एक ऐसा बैंक भी है, जहां न रुपए जमा होते हैं, न सोना-चांदी और न ही एफडी. यहां जमा होती है जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी- समय. खास बात यह है कि इस बैंक के सबसे बड़े टाइम डिपॉजिटर 60 से 80 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं. रिटायरमेंट के बाद बचे समय को ये वरिष्ठ नागरिक किसी जरूरतमंद की मदद में लगाते हैं और वही समय उनके खाते में सामाजिक पूंजी के तौर पर जमा हो जाता है. जरूरत पड़ने पर इसी खाते से समय की निकासी भी की जा सकती है.

यह है टाइम बैंक ऑफ इंडिया : करीब आठ साल पहले राजस्थान के दो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों अनिल कुमार खोसला और प्रबोध चंद्र जैन ने जयपुर से यह प्रयोग शुरू किया. अब ये देश के 28 राज्यों और 432 शहरों तक पहुंच चुका है. बैंक से 10,710 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं और अब तक करीब 10,897 घंटे की सेवा दी जा चुकी है. उदयपुर में भी 450 से ज्यादा लोग इस अनूठे मॉडल का हिस्सा हैं.

बैंक के बारे में बताते सदस्य (ETV Bharat Udaipur)

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बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट नहीं, नई भूमिका : प्रबोध चंद्र जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर बुजुर्गों के पास सबसे ज्यादा जो चीज होती है, वह है समय और अनुभव. नौकरी की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद इस समय का इस्तेमाल कैसे हो, यह चुनौती बन जाती है. टाइम बैंक इसी खालीपन को सामाजिक सेवा में बदलने का अवसर देता है. कोई वरिष्ठ नागरिक बच्चों को पढ़ाने में एक घंटा देता है, किसी अस्पताल में मरीज की मदद करता है, किसी बुजुर्ग का साथ देता है, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर सेवा करता है या सामाजिक संस्था के साथ काम करता है तो उसके दिए गए घंटे बैंक में जमा हो जाते हैं, यानी यहां उम्र नहीं, समय देने की क्षमता मायने रखती है.

टाइम बैंक ऑफ इंडिया
टाइम बैंक ऑफ इंडिया (ETV Bharat GFX)

बीमारी में समय की 'निकासी' : उदयपुर के रहने वाले इस बैंक से जुड़े संजय गुप्ता ने बताया कि इस बैंक की सबसे खास बात जरूरत के समय सामने आती है. अगर कोई सदस्य बीमारी, हादसे, अकेलेपन या किसी दूसरी परेशानी में फंसता है और उसे सहायता की जरूरत होती है तो नेटवर्क से जुड़े दूसरे सदस्य उसके लिए उपलब्ध होते हैं. जिस तरह बैंक में जमा पैसे जरूरत के समय काम आते हैं, उसी तरह यहां जमा किया गया समय जरूरत के समय किसी इंसान के काम आता है.

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रिटायरमेंट के बाद कई बुजुर्ग इसमें होते हैं शामिल
रिटायरमेंट के बाद कई बुजुर्ग इसमें होते हैं शामिल (ETV Bharat Udaipur)

यहां से मिली प्रेरणा : इस मॉडल के पीछे स्विट्जरलैंड की एक घटना ने प्रेरणा दी. एक महिला घर में गिरकर घायल हो गई थी. उसे अस्पताल ले जाने और देखभाल करने वाला कोई नहीं था. महिला ने बताया कि उसने पहले टाइम बैंक के जरिए दूसरों की मदद की थी और उसके खाते में सेवा का समय जमा था. जरूरत पड़ने पर उसी नेटवर्क के लोग उसकी सहायता के लिए पहुंच गए. यही विचार भारत में लाने की कोशिश की गई.

पार्क में इकट्ठा ग्रुप के सदस्य
पार्क में इकट्ठा ग्रुप के सदस्य (ETV Bharat Udaipur)

पेंशन से शुरू किया सफर : टाइम बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्ट की शुरुआत अनिल कुमार खोसला और प्रबोध चंद्र जैन ने अपनी पेंशन से रुपए खर्च कर की. अनिल कुमार खोसला मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जबकि प्रबोध चंद्र जैन फाउंडर चेयरमैन हैं. संस्था की खासियत यह है कि सदस्यता के लिए कोई फीस नहीं ली जाती और इसका मॉडल बड़े कार्यालय या भारी खर्च पर नहीं, बल्कि लोगों के आपसी सहयोग पर टिका है.

ऐसे करता है काम
ऐसे करता है काम (ETV Bharat GFX)

10 हजार घंटे से ज्यादा सेवा : टाइम बैंक के आंकड़ों के मुताबिक सदस्यों ने अब तक 10 हजार घंटे से अधिक समय सेवा के रूप में दिया है. करीब 10 हजार घंटे के आसपास समय की निकासी भी हो चुकी है. अब तक 2,112 से ज्यादा हेल्प रिक्वेस्ट दर्ज की गई है. सबसे अधिक समय जमा करने वालों में वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के बाद मिले अनुभव और खाली समय को समाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें 18 साल से बाद में कोई भी युवा जोड़ सकता है.

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लोकसभा स्पीकर के साथ वॉलंटियर्स
लोकसभा स्पीकर के साथ वॉलंटियर्स (ETV Bharat Udaipur)

बैंक जैसी व्यवस्था, लेकिन पूंजी इंसानियत की : टाइम बैंक में सदस्यता के लिए KYC की प्रक्रिया होती है. पिनकोड के आधार पर देशभर में करीब 109 एडमिन काम कर रहे हैं. वेबसाइट और ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम के जरिए सदस्यता और सेवा की प्रक्रिया संचालित होती है. सदस्यों की निजी जानकारी और डेटा की गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाता है. आज यह नेटवर्क 28 राज्यों और 432 शहरों तक पहुंच चुका है.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के साथ वॉलंटियर्स
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के साथ वॉलंटियर्स (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में 450 से ज्यादा सदस्य इसके साथ जुड़े हैं. जयपुर में सबसे ज्यादा 2,582 सदस्य बताए जा रहे हैं. आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी संस्था ने करार किया है और विशाखापटनम में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसके अलावा ग्वालियर, आगरा, पुणे, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी नेटवर्क विस्तार की तैयारी है. देहरादून यूनिवर्सिटी के 46 छात्र इस मॉडल से जुड़कर इंटर्नशिप कर चुके हैं.

टीम की मीटिंग
टीम की मीटिंग (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में 450 से ज्यादा समय खाताधारक : इसके पीछे यही विचार है कि आज किसी को दिया गया एक घंटा कल खुद उनके या किसी दूसरे जरूरतमंद के काम आ सकता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह केवल सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी जरिया बन रहा है. फाउंडर चेयरमैन प्रबोध चंद्र जैन के मुताबिक टाइम बैंक का उद्देश्य पैसे का विकल्प बनना नहीं, बल्कि समाज में भरोसे और आपसी सहयोग की व्यवस्था मजबूत करना है. सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार समय देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी सामाजिक नेटवर्क से मदद प्राप्त करते हैं.

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