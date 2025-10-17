ETV Bharat / bharat

कश्मीर के पहाड़ों में छिपा विश्व 'रहस्य' और भारत का संभावित यूनेस्को स्थल, जियो हैरिटेज का दर्जा मिला

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि गुरयुल खड्ड दुनिया की पहली सुनामी घटना को संरक्षित करते हैं, लेकिन एक दशक से भी अधिक समय पहले, यह पड़ोसी खानमोह ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख स्थल था, जिससे इस स्थल को काफी नुकसान हुआ था.

सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में से एक प्रमुख भूविज्ञानी और जीएसआई मैग्जिन के एडिटर प्रोफेसर जीएम भट ने कहा कि यह पृथ्वी पर देखी गई सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में से एक थी, जब 252 मिलियन वर्ष पहले 95 प्रतिशत समुद्री जीवन और 75 प्रतिशत स्थलीय जीवन नष्ट हो गया था. भूवैज्ञानिक इतिहास में चार प्रमुख घटनाएं हैं, जब पृथ्वी पर सामूहिक विलुप्ति या 'महाविनाश' हुआ. गुरयुल खड्ड में 252 मिलियन वर्ष पहले हुई विलुप्ति घटना का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है.यह सामूहिक विलुप्ति के कारणों को दर्शाता है और इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है.

उन्होंने आगे कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा देने, वैश्विक शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक स्थल बनने की इसकी क्षमता भी बढ़ेगी. भूवैज्ञानिक रूप से विही जिले के रूप में जाना जाने वाला गुर्युल रेविन्स में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति घटना के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं.

जम्मू कश्मीर में यह पहला ऐसा स्थल है, जिसे मान्यता मिली है और इसके संरक्षण-रखरखाव की अनुमति भी दी गई है. जीवाश्म पार्क में मौजूद जीएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गुरयुल सहित कश्मीर के तीन स्थलों को भू-विरासत स्थल घोषित किया है, जिससे इसका वैश्विक महत्व बढ़ गया है.

इसके साथ ही भारत के भू-विरासत स्थलों की संख्या 35 हो गई है. इन स्थलों को वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या भूवैज्ञानिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है जो पृथ्वी की दुर्लभ घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं.

श्रीनगर: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने जम्मू कश्मीर के गुरयुल बीहड़ों को 25 करोड़ साल से भी पुराने जीवाश्मों के भंडार के लिए जियो-हैरिटेज स्थल घोषित किया है. श्रीनगर के खानमोह के बाहरी इलाके में स्थित और दुनिया के 'विलुप्त होने वाली प्रजातियों' का रिकॉर्ड रखने वाला स्थल माना जाता है.

स्थल पर उत्खनन का काम

बिलाल अहमद भट, जिन्होंने अपने पूर्वजों से इस स्थल पर उत्खनन का काम सीखा था, याद करते हैं कि जब भूवैज्ञानिक घोड़े पर सवार होकर इस स्थान से चट्टानों की खुदाई करने आते थे, तो वे उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताते थे. लेकिन ग्रामीणों को उनके निष्कासन या इस स्थल के महत्व के बारे में बहुत कम जानकारी है. भट कहते हैं, "कभी-कभी हम उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते थे, क्योंकि हमें डर था कि इससे हमारे खनन व्यवसाय पर असर पड़ेगा, लेकिन जब सरकार ने 2007-08 में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हमें धीरे-धीरे इस स्थान के महत्व का पता चला."

43 वर्षीय इस व्यक्ति ने न केवल अपना व्यापार बदल दिया, बल्कि ग्रामीणों के साथ मिलकर खड्ड के संरक्षण के प्रयासों में भी शामिल हो गए हैं और उन्हें डर है कि इस जगह पर चल रहे निर्माण कार्य से इस पर असर पड़ेगा. जीवाश्म स्थल की ओर जाने वाली धूल भरी, कच्ची पहाड़ी सड़क निर्माणाधीन है, जिसमें मजदूर नई संरचनाएं और कंक्रीट की दीवारें बना रहे हैं.

जम्मू कश्मीर के गुरयुल बीहड़ (ETV Bharat)

पूर्व खनन स्थल, जिसके पट्टे के अधिकार भट के परिवार के पास थे, अब एक औद्योगिक एस्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है. 2017 में जम्मू विश्वविद्यालय के भूविज्ञान और खनन विभाग और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के भूवैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने गुरयुल खड्ड का निरीक्षण किया था. उन्होंने इस क्षेत्र को 'भूवैज्ञानिक महत्व का क्षेत्र' घोषित करने की सिफारिश की और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की.

इसके बावजूद जीएसआई ने इस साल की शुरुआत में एक पत्र में चिंता व्यक्त की थी कि स्थल के एक हिस्से को औद्योगिक इकाइयों के लिए विकसित किया जा रहा है. पत्र में भारत में गुरयुल घाटी की उपेक्षा की बात कही गई थी, जबकि चीन ने मीशान डी सेक्शन पर ध्यान दिया था.

मीशान डी सेक्शन एक ऐसा ही पीटीबी स्थल है, जिसे चीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भू-रणनीतिक सहयोग के मॉडल के रूप में प्रचारित किया है. प्रोफेसर भट, जो पिछले चार दशकों से इस स्थल पर अध्ययन कर रहे है. उनका कहना है कि यदि अतिक्रमण और आर्थिक गतिविधियां हावी हो गईं, तो इससे इस स्थल की वैश्विक मान्यता पर असर पड़ेगा.

जम्मू कश्मीर के गुरयुल बीहड़ (ETV Bharat)

भारत में 34 विरासत स्थल

भूविज्ञानी ने आगे कहा, "भारत में 34 विरासत स्थल हैं लेकिन इनमें से कोई भी यूनेस्को भू-विरासत स्थलों में दर्ज नहीं है. पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विलुप्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र कश्मीर में है. हमारा प्रयास है कि गुरयुल को यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल के रूप में दर्ज किया जाए, लेकिन सरकार को इस स्थल का संरक्षण करना चाहिए."

19वीं शताब्दी से ही गुरयुल खंड ने वैश्विक शोधकर्ताओं और संस्थानों का ध्यान आकर्षित किया है. 1850 के दशक में, ब्रिटिश भूविज्ञानी हेनरी गॉडविन-ऑस्टेन को गुरयुल में जीवाश्मों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया है.

जम्मू कश्मीर के गुरयुल बीहड़ (ETV Bharat)

प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि 1990 से दो दशकों से भी ज़्यादा समय तक कश्मीर में राजनीतिक उथल-पुथल ने शोध कार्यों को प्रभावित किया और इस स्थल की वैश्विक मान्यता को प्रभावित किया. इस बीच, चीन ने अपने 0.27 मीटर के ट्रांजैक्शन जोन का अनुमान लगाया, जो कि व्यापक शोध के बाद वैश्विक मान्यता प्राप्त गयुल खंड के 2.68 मीटर की तुलना में छोटा है.

प्रोफ़ेसर ने कहा, "लेकिन इन चट्टानों में संरक्षित चीज़ों को उजागर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शोध नहीं था और 2004 में हमने वह अवसर गंवा दिया." उन्होंने आगे कहा, "हमने 2007 में विदेशी सहयोग से भूवैज्ञानिक शोध कार्य शुरू किया था. वर्तमान में हम इसकी खोज कर रहे हैं और 30 शोधपत्र प्रकाशित कर चुके हैं. अमेरिका, जापान, ताइपे, चीन और यूरोप के पांच विदेशी समूह हमारे साथ काम कर रहे हैं. अगले 15 वर्षों में हम यह कार्य पूरा कर लेंगे."

