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समोसा इंडियन या ईरानी? वर्ल्ड समोसा डे पर होगा मंथन, समोसे से जुड़े फैक्ट्स जो दिमाग चकरा देंगे

जबलपुर से 100 करोड़ के समोसे होते हैं एक्सपोर्ट, मुगलों के साथ भारत आया था समोसा, जानें समोसे से जुड़े फैक्ट्स जो दिमाग चकरा देंगे.

WORLD SAMOSA DAY 2025
समोसा इंडियन या ईरानी? वर्ल्ड समोसा डे पर होगा मंथन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:28 PM IST

6 Min Read
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जबलपुर : क्या आपने कभी सोचा है कि जो समोसा आप चाव से खाते हैं, वो भारतीय व्यंजन नहीं है? दावा किया जाता है कि समोसा ईरान से भारत आया था और पहले यह एक मांसाहारी व्यंजन था, जिसके बाद भारत में इसे आलू भरकर बनाया जाने लगा. इसका इतिहास 10वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और इस लोकप्रिय डिश के इतिहास, सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक लोकप्रियता को याद करने के लिए वर्ल्ड समोसा डे 5 सितंबर को मनाया जाता है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी वर्ल्ड समोसा डे पर खास आयोजन होने जा रहा, जिसकी तैयारी जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पूरी कर ली है.

जबलपुर से 100 करोड़ के समोसे होते हैं एक्सपोर्ट

5 सितंबर को विश्व समोस दिवस पर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से समोसे की संभावनाओं पर चर्चा होगी. समोसे से जुड़े हुए स्टार्टअप, एक्सपोर्ट और कई विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा. जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा, '' अकेले जबलपुर से ही यूरोपीय देशों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का समोसा एक्सपोर्ट किया जाता है. समोसा एक सामान्य होटल का सामान नहीं है बल्कि यह व्यापार का एक बड़ा जरिया बन सकता है.''

समोसा इंडियन या ईरानी? (ETV Bharat)

मुगलों के साथ भारत आया था समोसा?

दावा किया जाता है कि समोसा 10वीं शताब्दी के आसपास मध्य एशिया और मध्य पूर्व से भारत और कई दक्षिणी हिस्सों तक पहुंचा. 13वीं शताब्दी के यात्री लेखक और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के काजी इब्नबतूता ने 1333 में अपनी पुस्तक 'रिहला' में उसे जमाने के कई व्यंजनों के बारे में लिखा. इब्नबतूता ने 'समूसक' नाम के एक व्यंजन का जिक्र किया, जो आधुनिक समोसे से बहुत मिलता जुलता है. हालांकि, उस जमाने के समोसे में आलू नहीं बल्कि मांस का उपयोग किया जाता था और वह शाकाहारी लोगों के काम का नहीं था.

WORLD SAMOSA DAY 2025
समोसे से जुड़े फैक्ट्स (ETV Bharat GFX)

कुछ इसी तरह के व्यंजन के बारे में अमीर खुसरो और आईने अकबरी में भी जिक्र किया गया है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समोसा भारतीय व्यंजन नहीं था बल्कि ईरान से भारत आया था.

जबलपुर में बिक जाते हैं 4.5 करोड़ समोसे

हालांकि, आज समोसा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके बिना जबलपुर जैसे शहर में नाश्ते की कल्पना नहीं की जा सकती. अब यह समोसा पूरी तरह शाकाहारी है और इसमें आलू की एक विशेष किस्म की सब्जी डाली जाती है. जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे कहते हैं, '' जबलपुर में एक अनुमान के तहत केवल जबलपुर में साल भर में लगभग 4.5 करोड़ समोसे बेचे जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 60 से 70 करोड़ रु प्रतिवर्ष होती है.''

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जबलपुर में बिक जाते हैं 4.5 करोड़ समोसे (Etv Bharat)

भारत में समोसे का मार्केट 20 हजार करोड़ से ज्यादा

प्रेम दुबे ने बताया, '' केवल भारत में समोसे का व्यापार 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है. पूरी दुनिया में 2025 के आंकड़ों के अनुसार लोग लगभग 7 अरब डॉलर के समोसे खा जाते हैं. जिस तरीके से समोसे का बाजार बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 2034 तक यह बाजार 11 अरब डॉलर से ऊपर चला जाएगा. केवल जबलपुर से ही बांगड़ नाम की एक कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के समोसे, परांठे जबलपुर से ही यूरोप के बाजार में सप्लाई करती है. जबलपुर में बंगाड कंपनी मटर प्रोसेसिंग के प्लांट चलती है और इसी के बने उत्पादों को वह यूरोप के बाजारों में भेजती है. यह पूरा काम कोल्ड चैन के जरिए होता है.''

5 सितंबर को समोसे पर खास चर्चा

जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स 5 सितंबर को विश्व समोसा दिवस के मौके पर एक आयोजन कर रही है, जिसमें समोसे को एक स्टार्टअप के रूप में कैसे अपनाया जाए, इस विषय पर चर्चा होगी. सीओसी के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा, '' भारत की कई कंपनियां समोसे की कई वैरायटी बना रही हैं, जिसका वह फ्रेंचाइजी बिजनेस के जरिए कारोबार कर रही हैं. दक्षिण भारत की एक कंपनी ने पिछले साल लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यापार किया.''

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जबलपुर से 100 करोड़ के समोसे होते हैं एक्सपोर्ट (Etv Bharat)

प्रेम दुबे का मानना है कि समोसे का कारोबार बेरोजगार बैठे लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसे काफी कम पूंजी में घर से ही शुरू किया जा सकता है. इसी के विकल्पों पर चेंबर ऑफ कॉमर्स में अलग-अलग लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा.

समोसे से चले रहे कई लोगों के घर

जबलपुर के रानीताल चौक के पास दुकान लगाने वाले आशीष चौरसिया कहते हैं, '' हम कई तरह का नाश्ता बेचते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मांग समोसे की होती है. हमने दसवीं तक पढ़ाई की है लेकिन इसके बावजूद समोसे के कारोबार से अच्छी खासी आय कमा लेते हैं.'' आशीष का कहना है कि पहले उन्होंने एक उस्ताद के साथ काम सीखा था लेकिन अब भी खुद अच्छे समोसे बना लेते हैं. आशीष चौरसिया के साथ उनके भाई और दो और लोगों को इसकी वजह से रोजगार मिला हुआ है. जबलपुर में इस तरह की सैकड़ों दुकान हैं.

SAMOSA BUSINESS IN INDIA
मुगलों के साथ भारत आया था समोसा? (Etv Bharat)

जबलपुर में मिलती हैं समोसे की कई किस्में

जबलपुर में ही कई किस्म के समोसे मिलते हैं, हर समोसे का स्वाद अलग होता है क्योंकि इनमें डाले जाने वाले मसाले अलग-अलग तरह से बनाए जाते हैं. कुछ स्थानों पर जैन समोसे यानी बिना लहसुन प्याज के समोसे मिलते हैं. कहीं बहुत तीखे समोसे मिलते हैं, जिन्हें समोसे के शौकीन बड़े चाव से खाते हैं. जबलपुर में ₹5 से लेकर ₹50 तक के समोसे बेचे जाते हैं.

SHOCKING FACTS ABOUT SAMOSE
भारत में समोसे का मार्केट 20 हजार करोड़ से ज्यादा (Etv Bharat)

आजकल स्टार्टअप के रूप में नए युवा बाजार में दुकान जरूर लगा रहे हैं लेकिन उनकी दुकान फास्ट फूड जैसे पीज्जा, बर्गर, मोमोज आदि पर ज्यादा फोकस्ड होती हैं, जो कुछ दिन चलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं. वहीं समोसा एक ऐसा व्यंजन है, जो सुनने में सामान्य लगता है लेकिन दशकों से लोगों को स्थाई रोजगार दे रहा है.

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