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कठपुतली कला के किंग महिपात कवि का निधन, 96 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

कठपुतली कला के किंग महिपात कवि ( file photo-ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात के मशहूर कठपुतली कलाकार और लेखक महिपत कवि का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया. कवि और उनकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन कठपुतली कला और उसकी विशिष्टता के लिए समर्पित कर दिया. लगातार 51 वर्षों तक, महिपत कवि और उनकी दिवंगत पत्नी लीला कवि ने 'पपेट नाटक संस्था' के माध्यम से भारतीय कठपुतली कला को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वर्ष 2023 में, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महिपत कवि को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. महिपत कवि ने कठपुतलियों को न केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में विकसित किया, बल्कि शिक्षा के माध्यम के रूप में भी उनका उपयोग किया. पद्म श्री महिपत कवि ने सबसे पहले 'दर्पण संस्था' में कठपुतलियों के माध्यम से भारतीय साहित्य पर आधारित कठपुतली नाटकों का मंचन किया. महिपत कवि व उनकी दिवंगत पत्नी ने 156 कठपुतली नाटकों का निर्माण किया

गुजरात में, महिपत कवि और उनकी पत्नी (दिवंगत) लीला कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से लगभग 156 कठपुतली नाटकों का निर्माण किया. इन कठपुतली नाटकों का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न शैक्षिक पाठ सरल और सहज तरीके से सिखाना था. कठपुतली नाटकों के निर्माण के साथ-साथ, महिपत कवि एक कुशल संगीतकार भी थे. महिपत कवि ने भारतीय कठपुतली कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. वे इसरो के 'SITE' (सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट) कार्यक्रमों में विभिन्न कठपुतली प्रस्तुतियों के निर्माता भी थे. इन कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं—जैसे "हूं अने मारी भूरी" श्रेणी में भूर भेंस, "गामडु जागे छे" श्रेणी में विभिन्न प्रकार की 'ग्लव पपेट्स' के माध्यम से ग्रामीणों की आवाजों और विचारों को प्रस्तुत किया गया था. इन सभी कठपुतली प्रस्तुतियों को महिपत कवि द्वारा ही तैयार किया गया था.