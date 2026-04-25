कठपुतली कला के किंग महिपात कवि का निधन, 96 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस
मशहूर कठपुतली कलाकार और लेखक महिपत कवि का शनिवार को निधन हो गया.
Published : April 25, 2026 at 5:08 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के मशहूर कठपुतली कलाकार और लेखक महिपत कवि का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया. कवि और उनकी पत्नी ने अपना पूरा जीवन कठपुतली कला और उसकी विशिष्टता के लिए समर्पित कर दिया. लगातार 51 वर्षों तक, महिपत कवि और उनकी दिवंगत पत्नी लीला कवि ने 'पपेट नाटक संस्था' के माध्यम से भारतीय कठपुतली कला को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वर्ष 2023 में, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महिपत कवि को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.
महिपत कवि ने कठपुतलियों को न केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में विकसित किया, बल्कि शिक्षा के माध्यम के रूप में भी उनका उपयोग किया. पद्म श्री महिपत कवि ने सबसे पहले 'दर्पण संस्था' में कठपुतलियों के माध्यम से भारतीय साहित्य पर आधारित कठपुतली नाटकों का मंचन किया.
महिपत कवि व उनकी दिवंगत पत्नी ने 156 कठपुतली नाटकों का निर्माण किया
गुजरात में, महिपत कवि और उनकी पत्नी (दिवंगत) लीला कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से लगभग 156 कठपुतली नाटकों का निर्माण किया. इन कठपुतली नाटकों का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न शैक्षिक पाठ सरल और सहज तरीके से सिखाना था. कठपुतली नाटकों के निर्माण के साथ-साथ, महिपत कवि एक कुशल संगीतकार भी थे. महिपत कवि ने भारतीय कठपुतली कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. वे इसरो के 'SITE' (सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट) कार्यक्रमों में विभिन्न कठपुतली प्रस्तुतियों के निर्माता भी थे. इन कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं—जैसे "हूं अने मारी भूरी" श्रेणी में भूर भेंस, "गामडु जागे छे" श्रेणी में विभिन्न प्रकार की 'ग्लव पपेट्स' के माध्यम से ग्रामीणों की आवाजों और विचारों को प्रस्तुत किया गया था. इन सभी कठपुतली प्रस्तुतियों को महिपत कवि द्वारा ही तैयार किया गया था.
🇮🇳 Mahipat Kavi 🇮🇳— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) March 22, 2023
‘Renowned Puppeteer’
🏅Padma Shri
Art |📍Gujarat
💠Created awareness on social issues such as AIDS, family planning, & environment through puppetry shows
💠Used puppetry as a medium to teach mathematics, science, communication, etc#PeoplesPadma pic.twitter.com/adSw2KkoUz
विदेशी कला शैलियों का मिश्रण किया
उन्होंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, और संघर्ष जीवन भर उनके साथ रहा. एक कलाकार के रूप में, महान व्यक्तित्व वाले महिपत कवि ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, लेकिन उन्होंने कठपुतली कला का साथ कभी नहीं छोड़ा. गुजरात में कठपुतली कला की शुरुआत जैन भिक्षुओं द्वारा शुरू की गई थी. उसी परंपरा से प्रेरित होकर, महिपत कवि ने गुजरात की कठपुतली कला में 'रोड पपेट्स', 'ग्लव पपेट्स', 'शैडो पपेट्स' (छाया कठपुतलियों) और विदेशी कला शैलियों का अद्भुत मिश्रण किया. उन्होंने जीवन-मूल्यों से ओत-प्रोत कठपुतलियों का उपयोग करके भारतीय संस्कृति के प्रसार और विकास—विशेष रूप से शैक्षिक चेतना के विस्तार का कार्य किया.
निराशा की वजह से एक समय उन्होंने जान देने का विचार किया और साबरमती नदी के किनारे चले गए. लेकिन साहित्य-प्रेमी महिपत कवि ने कवि न बन पाने के नकारात्मक विचार को त्याग दिया और अपना जीवन कला को समर्पित कर दिया.
अपना पहला शो स्कूल में किया था
अहमदावाद के नारणपुरा में स्थित उनका निवास अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के लिए एक स्कूल जैसा था. कठपुतली कलाकार महिपत कवि का निवास 'पत्रकार कॉलोनी' में है. वर्षों तक, उनका निवास बाहर से आने वाले कलाकारों और छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण-स्थल बना रहा. कई जाने-माने और गुमनाम कठपुतली कलाकार, महिपत कवि और लीला कवि के निवास पर भारतीय कठपुतली कला सीखते थे. महिपत कवि का पहला कठपुतली शो छह दशक पहले एक स्कूल में आयोजित हुआ था, जिसमें छात्रों ने 140 रुपये एकत्रित किए थे. अपने जीवनकाल में, महिपत कवि ने यूरोप और न्यूजीलैंड सहित कई देशों की यात्रा भी और भारतीय कठपुतली कला का प्रदर्शन किया. महिपत कवि के कठपुतली शो में रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित विषय भी शामिल होते थे.
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