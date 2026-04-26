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चावल के 521 व्यंजन तैयार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, कई देशों के पसंदीदा डिश भी शामिल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों ने चावल का उपयोग करके 521 चावल के व्यंजन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया.

World Record Set by Making 521 Rice Dishes in Kolhapur Maharashtra
चावल के 521 व्यंजन तैयार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, कई देशों के पसंदीदा डिश भी शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 6:17 PM IST

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कोल्हापुर (महाराष्ट्र): मास्टर शेफ दिग्विजय भोसले के नेतृत्व में एक साथ चावल के 521 व्यंजन तैयार करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है. कोल्हापुर के अश्विनी भोसले आतिथ्य और पाककला संस्थान एलएलपी (Ashwini Bhosale Hospitality and Culinary Institute LLP) द्वारा आयोजित इस इवेंट का उद्देश्य जिले की पाक कला विरासत को और समृद्धि बनाना है.

शास्त्री नगर में संस्थान के परिसर में शनिवार सुबह 7:00 बजे शुरू हुई इस इवेंट में 10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों की भागीदारी देखी गई. लंदन स्थित 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में इसे दर्ज कराने के उद्देश्य से दिग्विजय भोसले ने यह प्रयास किया. इस अवसर पर संस्थान के छात्रों सहित अश्विनी भोसले, निखिल नारले, श्रेया बारटक्के और सानिका पाटिल उपस्थित थे.

10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों ने चावल ने 521 व्यंजन बनाए
10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों ने चावल ने 521 व्यंजन बनाए (ETV Bharat)

दुनिया भर में चावल की विभिन्न किस्मों से तैयार किए गए व्यंजन
व्यंजन बनाने के लिए, भारत और विभिन्न देशों से चावल की सात अलग-अलग किस्मों का उपयोग किया गया. मेनू में पारंपरिक भारतीय व्यंजनों जैसे दाल खिचड़ी, बिरयानी और पुलाव से लेकर रिसोट्टो (Risotto), पाएला (Paella), सुशी (Sushi), और जाम्बालया (Jambalaya) जैसे अंतरराष्ट्रीय पसंदीदा व्यंजन शामिल थे. इन 521 व्यंजनों को बनाने में लगभग 90 किलोग्राम चावल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प शामिल थे.

10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों ने चावल ने 521 व्यंजन बनाए
10 पेशेवर शेफ और 40 छात्रों ने चावल ने 521 व्यंजन बनाए (ETV Bharat)

रचनात्मकता और सामाजिक चेतना का मिश्रण
शेफ दिग्विजय भोसले ने कहा, "यह पहल केवल एक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की पाक संस्कृतियों का जश्न मनाने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी. इस प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य हमारे शेफ की रचनात्मकता को प्रदर्शित करना, छात्रों को पेशेवर पाक कला में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और चावल के माध्यम से सांस्कृतिक एकता का संदेश देना था."

वैश्विक मंच पर कोल्हापुर की पाक परंपरा
कोल्हापुर अपनी विशिष्ट पाक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें तीखे 'मिसल पाव' और प्रतिष्ठित 'तांबडा पांढरा रस्सा' (लाल और सफेद करी) जैसे व्यंजन शामिल हैं. इस पहल के माध्यम से कोल्हापुर ने पाक परिदृश्य में एक नया और प्रमुख स्थान हासिल किया है. इस प्रयास को भोजन प्रेमियों और पाक विशेषज्ञों से विशेष प्रशंसा मिली है. संगठन के निदेशक, अश्विनी भोसले ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह उपलब्धि कोल्हापुर की समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए तैयार है.

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