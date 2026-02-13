ETV Bharat / bharat

विश्व रेडियो दिवस 2026: कनॉट प्लेस की वो दुकान, जहां आज भी जिंदा है रेडियो का स्वर्णिम इतिहास

जमाना भले ही स्मार्टफोन्स का हो, लेकिन रेडियो के लिए लोगों की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है.

विश्व रेडियो दिवस पर विशेष
विश्व रेडियो दिवस पर विशेष (ETV Bharat)
नई दिल्ली: विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है. ये दिन रेडियो की उस ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए समर्पित है, जिसने दशकों तक दुनिया भर में सूचना, मनोरंजन व जागरूकता का सबसे सशक्त माध्यम बनकर लोगों को जोड़े रखा है. राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित “रेडियो एंड ग्रामोफोन हाउस” आज भी रेडियो के उसी स्वर्णिम दौर की जीवंत विरासत को संजोए हुए है.

सन् 1951 में स्थापित यह दुकान न सिर्फ दिल्ली की सबसे पुरानी रेडियो दुकानों में से एक है, बल्कि यहां पर रेडियो के इतिहास को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है. दुकान के संचालक सुनील चंद जैन बताते हैं कि यह दुकान उनके पिता शांतिलाल जैन ने शुरू की थी. वह मूल रूप से जौहरी परिवार से थे, लेकिन उन्हें संगीत से बहुत लगाव था, जिसके चलते उन्होंने रेडियो व संगीत उपकरणों का व्यवसाय शुरू किया था. काम अच्छा था इसलिए वह 1952 से ही टैक्स पेयर हैं.

विश्व रेडियो दिवस पर विशेष (ETV Bharat)

रेडियो से होती थी सुबह की शुरुआत:

सुनील जैन रेडियो के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक समय था जब लोगों की सुबह रेडियो से शुरू होती थी. विविध भारती, समाचार बुलेटिन, भजन व फिल्मी गीत सब कुछ रेडियो के जरिए ही सुना जाता था. उस दौर में न टेप रिकॉर्डर थे, न कैसेट और न ही डिजिटल प्लेटफॉर्म. रेडियो ही मनोरंजन व सूचना का सबसे बड़ा माध्यम था.

रेडियो व दुर्लभ संगीत उपकरण यहां संरक्षित

इस दुकान की खासियत ये है कि यहां 50 से लेकर लगभग 100 साल पुराने रेडियो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं. सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी अब भी वर्किंग कंडीशन में हैं. सुनील जैन बताते हैं कि उनके पास करीब एक सदी पुराना रेडियो व लगभग 70 साल पुराना टीवी भी मौजूद है, जिसे उनके पिता इस्तेमाल करते थे. दुकान में पुराने फिलिप्स, पैनासोनिक व अन्य कंपनियों के रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन बड़ी संख्या में मौजूद हैं. 1970 और 1980 के दशक के कई दुर्लभ संगीत उपकरण भी यहां आज संरक्षित हैं. इतना ही नहीं, यहां पुराने रिकॉर्ड, कैसेट, डीवीडी व वीसीआर टेप भी मिल जाते हैं.

भारत में रेडियो का इतिहास
भारत में रेडियो का इतिहास (ETV Bharat)

दुकान पर आ चुकी हैं कई बड़ी हस्तियां

दिलचस्प बात ये भी है कि इस दुकान पर समय-समय पर कई बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं. सुनील चंद जैन बताते हैं कि दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, जगजीत सिंह, जावेद अख्तर, बेगम अख्तर, रेशमा व गुलाम अली जैसे अनेक प्रसिद्ध कलाकार यहां आ चुके हैं. दुकान में उनके ऑटोग्राफ व तस्वीरें आज भी सहेजकर रखी गई हैं. इतना ही नहीं कई फिल्मों के लिए उनकी दुकान में शूटिंग भी हो चुकी है. पुरानी फिल्मों में दुकान का नाम भी आता है.

दिल्ली में रेडियो एंड ग्रामोफोन हाउस
दिल्ली में रेडियो एंड ग्रामोफोन हाउस (ETV Bharat)

रिकॉर्ड प्लेयर व विनाइल रिकॉर्ड को लेकर बढ़ रही रुचि

सुनील जैन ने बता कि आज के इस डिजिटल दौर में भी एनालॉग म्यूजिक का आकर्षण खत्म नहीं हुआ है. बल्कि युवाओं में रिकॉर्ड प्लेयर और विनाइल रिकॉर्ड को लेकर फिर से रुचि बढ़ रही है. मोबाइल पर सुना जाने वाला संगीत डिजिटल होता है, जबकि रिकॉर्ड या रेडियो का संगीत एनालॉग होता है, जो सुनने में ज्यादा प्राकृतिक व गहराई लिए होता है.

रेडियो मनोरंजन व जागरूकता का सबसे सशक्त माध्यम
रेडियो मनोरंजन व जागरूकता का सबसे सशक्त माध्यम (ETV Bharat)

रेडियो के भविष्य पर बात करते हुए सुनील चंद जैन का मानना है कि भले ही इसका उपयोग पहले जितना व्यापक न रहा हो, लेकिन रेडियो कभी खत्म नहीं होगा. ये आज भी मध्यम वर्ग के लिए सस्ता व सुलभ मनोरंजन का माध्यम है. वे कहते हैं कि रेडियो एक ऐसी कड़ी है, जिसने सौ साल से भी ज्यादा समय तक समाज को जोड़े रखा है. आगे भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी.

सुनील जैन ने बताया रेडियो का महत्व
सुनील जैन ने बताया रेडियो का महत्व (ETV Bharat)

विश्व रेडियो दिवस के मौके पर कनॉट प्लेस की यह दुकान न केवल रेडियो के इतिहास की याद दिलाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि तकनीक बदलने के बावजूद संगीत व ध्वनि की विरासत हमेशा जीवित रहती है. कनॉट प्लेस की यह पुरानी दुकान वास्तव में उस दौर की जीवंत कहानी है, जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था.

दिल्ली में प्रमुख रेडियो चैनल, जिनका है बोलबाला

रेडियो सिटी (91.1 FM), बिग FM (92.7 FM), रेड FM (93.5 FM), रेडियो वन (94.3 FM), हिट 95 FM (95 FM), रेडियो मिर्ची (98.3 FM), एआईआर एफएम गोल्ड (100.1 FM), एआईआर एफएम रेनबो (102.6 FM), फीवर 104 FM (104 FM), इश्क FM (104.8 FM), ज्ञान वाणी (105.6 FM), दिल्ली विविध भारती (106.4 FM), पंजाबी फीवर (107.2 FM) जैसे रेडियो चैनल का बोलबाला है. सबसे पुराना इतिहास एआईआर एफएम गोल्ड व एआईआर एफएम रेनबो का है, जो ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) से जुड़े हैं.

