World Radio day: डासना जेल में बंदी बन रहे हैं रेडियो जॉकी, रिहाई के बाद मिल रही नौकरी

जेल के रेडियो स्टेशन पर भजन कैप्सूल्स, मोटिवेशन कहानी, जीवन चरित्र, माइथॉलजी लेसंस,संवेदना प्रसारण आपकी फरमाइश सदाबहार गाने और संध्या भजन प्रसारित किए जाते हैं.

डासना जेल में बंदी बन रहे हैं रेडियो जॉकी
डासना जेल में बंदी बन रहे हैं रेडियो जॉकी
Published : February 13, 2026 at 9:28 AM IST

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना जेल में बंदियों को हुनरमंद बनाने के लिए लगातार क़वायद की जा रही है. जेल परिसर में ही जहां एक तरफ बंदियों को विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर ट्रेनिंग, रेडियो जॉकी समेत विभिन्न प्रकार के ट्रैनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं. जेल में न सिर्फ बंदी ट्रेनिंग ले रहे हैं बल्कि ट्रेनिंग लेकर रिहाई के बाद रोजगार भी हासिल कर रहे हैं.

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, विगत वर्ष में 20 से अधिक बंदी रेडियो जॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. कई बंदी रिहा होने के पश्चात रेडियो जॉकी ट्रेनिंग के आधार पर बतौर रेडियो जॉकी नौकरी कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ ट्रेनिंग पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि ट्रेनिंग के साथ-साथ बंदी को रिहाई के पश्चात नौकरी लगवाने में भी जेल प्रशासन पूर्ण रूप से सहयोग करता है.


जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने कहा कि,

हाल ही में दहेज हत्या के आरोप में एक बंदी जेल में दाखिल हुआ था. कई महीने तक बंदी जेल में रहा. इस दौरान बंदी की रुचि को देखते हुए डासना जेल रेडियो परवाज़ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी गई. रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात बंदी ने जेल परिसर में मौजूद रेडियो स्टेशन में एक्सपीरियंस हासिल किया. बंदी द्वारा ही रेडियो स्टेशन का संचालन किया गया. जमानत पर रिहा होने के पश्चात अब बंदी रेडियो जॉकी के रूप में प्रतिष्ठित रेडियो स्टेशन में काम कर रहा है.

डासना जेल में बंदी बन रहे हैं रेडियो जॉकी

जिला कारागार गाजियाबाद में स्वयंसेवी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से डासना जेल रेडियो परवाज़ नाम से जेल रेडियो स्टेशन का संचालन किया जा रहा है. केवल बंदी ही रेडियो स्टेशन का संचालन करते हैं और अन्य बंधिया को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं. जेल के रेडियो स्टेशन पर भजन कैप्सूल्स, मोटिवेशन कहानी, जीवन चरित्र, माइथॉलजी लेसंस, संवेदना प्रसारण आपकी फरमाइश सदाबहार गाने और संध्या भजन प्रसारित किए जाते हैं.

प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को रेडियो स्टेशन संचालन और प्रस्तुति का कार्य के बारे में विस्तार से बताया जाता है. आवाज में उतार-चढ़ाव स्क्रिप्ट लिखना, उच्चारण, रिकॉर्डिंग, तकनीक और कार्यक्रम प्रस्तुति जैसी बारीकियां के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है. जेल प्रशासन का मानना है कि यह पहला केवल एक एक्टिविटी भर नहीं है बल्कि बंदियों की पुनर विकास की दिशा में ठोस कदम है.

डासना जेल में रेडियो स्टेशन
डासना जेल में रेडियो स्टेशन
अधिकारियों के मुताबिक, ज़िले के विभिन्न रेडियो स्टेशन से प्रतिष्ठित रेडियो जॉकी द्वारा भी जेल परिसर में स्थित रेडियो स्टेशन विजिट किया जाता है और बंदियों के साथ वन टू वन इंटरेक्शन और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है. बंदियों के साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है. इसके अतिरिक्त विशेष प्रोग्राम बनाने के बारे में भी जानकारी दी जाती है.
डासना जेल में रेडियो स्टेशन
डासना जेल में रेडियो स्टेशन
अधिकारियों का कहना है रेडियो "परवाज़" का उद्देश्य बंधिया के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पुनर्संस्कार में सहयोग देना है. रेडियो पर 'संवेदना प्रसारण' नामक कार्यक्रम विशेष रूप से लोकप्रिय है जिसमें बंदी अपने अनुभव भावनाएं और सामाजिक संदेश अन्य बन्दियों के साथ साझा करते हैं. रेडियो स्टेशन बंदियों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है. जबकि आपकी फरमाइश और सदाबहार गाने जैसे कार्यक्रम बंदियों के लिए मनोरंजन का माध्यम बनते हैं.
डासना जेल में रेडियो स्टेशन
डासना जेल में रेडियो स्टेशन
जेल प्रशासन का मानना है की जेल के भीतर विभिन्न प्रकार की सकारात्मक गतिविधियां बंदियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए न सिर्फ तैयार करती है बल्कि प्रेरणा भी देती हैं.

GHAZIABAD WORLD RADIO DAY
WORLD RADIO DAY
DASNA JAIL GHAZIABAD
विश्व रेडियो दिवस
WORLD RADIO DAY

