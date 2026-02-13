ETV Bharat / bharat

बिहार के बैदा गांव में RADIO की ऐसी दीवानगी! FM की धुनें आज भी दिल चुरा लेती हैं गांव की धड़कन

बिहार के बैदा गांव में रेडियो का जुनून आज भी लोगों में कायम है. पसंदीदा प्रोग्राम के लिए घंटों इंतजार करते हैं. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

World Radio Day
बिहार का 'रेडियो वाला गांव' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 13, 2026 at 9:03 AM IST

13 Min Read
गया: आज यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है. बदलते वक्त के साथ भले ही न्यू जनरेशन रेडियो की दुनिया से दूर होती जा रही हो लेकिन कभी पुराने लोगों की पहली पसंद रेडियो हुआ करती थी. हालांकि बिहार के गया में एक ऐसा गांव है, जहां के लोग आज भी बड़े चाव से रेडियो सुनते हैं. इसी वजह से इसे 'रेडियो वाला गांव' भी कहा जाता है.

गया का 'रेडियो वाला गांव': ईटीवी भारत की टीम जब गया शहर से लगभग 35 किमी दूर आमस प्रखंड के बैदा गांव पहुंची तो पहली नजर एक मकान के बाहर बैठे कुछ लोगों पर पड़ी. सभी लोग सिर झुकाए कुछ सुन रहे थे. करीब जाने पर नजर आया कि एक व्यक्ति अपने हाथों में रेडियो पकड़े हुए हैं. रेडियो पर लोग सरकार के फैसलों को लेकर समाचार सुन रहे थे. बातचीत के दौरान रेडियो पकड़े शख्स ने अपना नाम मो. सनाउल्लाह बताया. उनका कहना है कि उनको 1971 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध और अब 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' तक की खबर रेडियो से ही मिली थी.

बैदा गांव में रेडियो के लिए जुनून बरकरार (ETV Bharat)

50 साल से रेडियो के दीवाने: मो. सनाउल्लाह बताते हैं कि साल 1971 में तब गांव की आबादी 70-75 घर की थी. उसमें एक दो ही घर में रेडियो थी लेकिन पूरे गांव के लोग उसी रेडियो पर समाचार, संगीत और क्रिकेट मैच सुनते थे. खेती-मजदूरी पर निर्भर होने की वजह से दिन भर लोग अपने कामकाज में लगे रहते थे लेकिन शाम ढलते ही रेडियो पर समाचार सुनने के लिए गांव में चौपाल लगती थी.

1971 युद्ध की खबर रेडियो से मिली: वे बताते हैं कि समाचार से लेकर मनोरंजन तक का एकमात्र साधन तब रेडियो ही हुआ करती थी. तब से लेकर अब तक देश दुनिया में क्या घटा है, सब कुछ रेडियो पर ही सुना है. चूंकि उस समय गांव में एक-दो ही घर में रेडियो थी. ऐसे में जब रेडियो खराब हो जाती थी तो लोग परेशान हो जाते. सनाउल्लाह इस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इत्तेफाक देखिए कि 1971 के युद्ध के दौरान उनकी रेडियो खराब हो गई थी, तब 7 किमी दूर शेरघाटी टाउन पहुंचकर लल्लू सिंह नामी व्यक्ति के ढाबे में बैठ कर रेडियो पर वो समाचार सुनते थे.

रेडियो सुनते गांव के बुजुर्ग (ETV Bharat)

'हम नहीं देखते हैं टीवी-मोबाइल': ईटीवी भारत से बातचीत में मोहम्मद सनाउल्लाह कहते हैं कि अब तो रेडियो का दौरा खत्म हो गया है लेकिन एक समय था, जब देश दुनिया की जानकारी इसी से मिलती थी. वो 1971 के युद्ध से लेकर क्रिकेट में भारत के पहले वर्ल्ड कप जीतने तक के समाचार रेडियो पर ही सुन चुके है. एक समय तब भी था, जब खबरों के बुलेटिन के लिए रेडियो पकड़कर घंटों इंतजार करते थे.

सनाउल्लाह कहते हैं कि शाम में मोहल्ले में लोग जमा होकर खबर सुनते थे. अब वो सब समय बदल गया है. अब तो लोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ही सारी चीजें सुन लेते हैं लेकिन फिर भी बैदा गांव में लोग रेडियो पर ही आज भी भूले बिसरे नगमे से लेकर समाचार तक सुनते हैं.

'10 वर्ष की उम्र से सुन रहे हैं रेडियो' : 70 वर्षीय मो. सनाउल्लाह अंसारी को आज भी रेडियो पर भरोसा है. उनकी सुबह आकाशवाणी पटना की खबरों से शुरू होती है, जबकि रात पुराने नगमों के साथ होती है. वह खुद बताते हैं कि 10 साल की उम्र से वह निरंतर रेडियो ही सुन रहे हैं. उनके एंटरटेनमेंट का एकमात्र सहारा रेडियो ही है, उन्होंने आज तक अपने घर में टीवी तक नहीं लगाया है. हालांकि वह आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं, बल्कि सुखी-संपन्न हैं.

मो. सनाउल्लाह (ETV Bharat)

"वो शाम 3 दिसंबर 1971 की थी, जब वो लोग गांव के एक चबूतरे के पास बैठे थे. रेडियो बज रही थी तभी समाचार का समय हुआ और इसी खबर के साथ की पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है , युद्ध की घोषणा हो गई है. समाचार शुरू हुआ, तब मैं मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में था. रेडियो पर खबर सुनने के बाद से हम लोग भारत की जीत तक लगातार दुआ मांगते रहे. युद्ध के समय हर दिन रेडियो पर दिए जाने वाले समाचार के वक्त अगर पढ़ाई भी करते थे. आज भी खबर और प्रोग्राम सुनते हैं."- मो. सनाउल्लाह, रेडियो प्रेमी

गया सैन्य हवाई अड्डे पर उतारे गए थे बांग्लादेशी: गांव के ही 82 वर्षीय मो. अनीस अंसारी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं होगा कि जब 54 साल पहले वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी थी तो देश भर में लोग किस तरह से सावधानियां बरतते थे. उस वक्त क्या माहौल हुआ करता था?

अनीस अंसारी बताते हैं कि उस समय उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी. गांव में बिजली नहीं थी लेकिन इसके बावजूद गांव को अंधेरे में रखा जाता था, क्योंकि यह हिदायत थी कि अंधेरा रखा जाए ताकि अगर दुश्मन का विमान वहां आ भी जाए तो उसके नीचे कुछ भी नजर नहीं आए. बैदा गांव नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है. उस समय गयाजी के सैन्य हवाई अड्डे पर ही बांग्लादेशी नागरिक रखे गए थे. ऐसे में गया जिला के शहर से लेकर गांव-गांव सावधानियां बरतते थे. हम लोग सैन्य हवाई अड्डा तक नहीं जा सकते थे लेकिन सारी खबर युद्ध के महीनों बाद तक रेडियो पर ही सुनी थी.

गया का बैदा गांव (ETV Bharat)

कई घटनाओं का गवाह है गांव: आमस प्रखंड का बैदा 'रेडियो वाला गांव' के नाम से भी प्रसिद्ध है. यहां के अधिकतर लोग रेडियो के ही प्रसारण को सुनते हैं. गांव में रेडियो को लेकर कुछ यादें आज भी शेष है. रेडियो के पुराने शौकीन बैदा गांव के 82 वर्षीय मो. अनीस अंसारी कहते हैं कि आज भी सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले रेडियो ही ऑन करते हैं. सुबह 7 बजे का समाचार सुनते हैं. दोपहर के खाने के समय भी रेडियो ही सुनते हैं और रेडियो पर समाचार सुनकर ही सोते हैं.

पहले लोगों की जानकारी का साधन रेडियो ही होते थे. भारत में 'ऑल इंडिया रेडियो' युद्ध का मुख्य सूचना माध्यम था. इस पर हर घंटे युद्ध बुलेटिन, सरकारी घोषणाएं और देशभक्ति गीत चलते रहते थे. बड़े शहरों में अफवाह नियंत्रण केंद्र बनाए गए थे ताकि झूठी खबरों और डर फैलाने से रोका जा सके. अब तो सूचना का माध्यम बहुत बढ़ गया है, तुरंत खबरें पहुंचने लगती हैं लेकिन 1971 में गयाजी के लोगों के चेहरे पर भी तनाव थे. लोग चिंतित रहते थे कि क्या होगा, क्योंकि यहां सैन्य हवाई अड्डा था. बांग्ला देश के लोगों को लाकर यहां ठहराया गया था.

"जब 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह पर हमला किया था तो मुंबई में तुरंत ब्लैक आउट कर दिया गया था. हमारे रिश्तेदार मुंबई में रहते थे. ये खबर सुनने के बाद पूरे रिश्तेदार फिक्र में थे, हम मोग रेडियो पर ही सारी खबर सुनते थे."- अनीस अंसारी, रेडियो प्रेमी

तब देशभक्ति के गाने लोकप्रिय थे: गांव के ही मुनेश्वर यादव कहते हैं कि तब के दौर में टीवी नहीं था. रेडियो पर ही देशभक्ति के गाने बजते थे. ऑल इंडिया रेडियो पर देशभक्ति वाले गीत प्रसारित होते थे. सनाउल्लाह मियां समेत कई दोस्तों के साथ हम लोग दिन में चबूतरे पर बैठकर देशभक्ति के गीत खूब सुनते थे.

समाचार और संगीत के लिए रेडियो ही पहली पसंद (ETV Bharat)

मुनेश्वर बताते हैं कि, ''मैं बचपन से रेडियो सुनता हूं. जब मेरी शादी हुई तो मुझे गिफ्ट में रेडियो मिला. अब मेरे पास दो रेडियो है. जब तक जिंदा हूं, तब तक मेरे साथ रेडियो रहेगा. विविध भारती और एफएम पर की धुन जब बजती है, तो मानों पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती है. सुबह 7 बजे मेरा रेडियो ऑन होता है, और रात के 11 बजे बंद होता है. गीतमाला, फ़रमाइशी गीत, बाईस्‍कोप की बातें, सेहतनामा और विविध भारती के कार्यक्रम का हम सब बेसब्री से इंतजार करते है.''

हमने सुना था 1999 कारगिल युद्ध: मुनेश्वर यादव आगे कहते हैं कि उन्होंने 1990 में जब वोट किया था, तब सरकार का गठन हुआ था तो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की खबर रेडियो पर बीबीसी लंदन पर खबर सुनी थी. उस समय रेडियो पर कई पत्रकार प्रसिद्ध थे. 1999 के कारगिल युद्ध की खबर हमने रेडियो पर ही सुना था, तब तो कई जवान इस क्षेत्र के रहने वाले थे. जो भारतीय फौज में थे, हम लोग ज्यादा ध्यान से सुनते थे.

साइकिल में बांध कर लेकर चले थे रेडियो: मुनेश्वर कहते हैं कि एक समय था, जब गांव के लिए रेडियो स्टेटस सिंबल होता था. वह 1985 के क्रिकेट वर्ल्ड कब मैच का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तब उस समय रेडियो का साइज थोड़ा बड़ा था. उसी दौरान वो एक बार एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, तब साइकल के डंडे में रेडियो बांधकर कमेंट्री सुनने के लिए लेकर गए थे. कभी कभार तो यूं ही साइकिल पर रेडियो बांधकर गली-चौराहे पर गाना बजाते हुए घूमते थे.

"हम लोग तो साइकिल पर रेडियो बांधकर चलते थे. गाने के शौकीन लोग आसपास जमा हो जाते थे. 90 के दशक के बाद कोलकाता-मुंबई से कमाकर आने वाले लोग अपने साथ रेडियो लाना नहीं भूलते थे. जब वह गांव में टहलने निकलते थे तो एक हाथ में लटकता हुआ रेडियो अलग ही शान बयान करता था."- मुनेश्वर यादव, रेडियो प्रेमी

1940 में गांव में आया था पहला रेडियो: बैदा गांव में पहली रेडियो 1940 में ही आ गई थी लेकिन 1970 में इसका परिचालन बढ़ा था. गांव के ही स्वर्गीय मोहिउद्दीन ने बड़ी वाली रेडियो खरीदी थी. उस समय रेडियो की उनकी साइज 15 इंच के लगभग थी. अभी हाल तक उनके घर में वो रेडियो थी. अभी उनके बेटे मो. हशमत रेडियो सुनने के शौकीन हैं.

मो. हशमत (ETV Bharat)

हशमत एक किसान हैं और उनका परिवार भी खुशहाल है लेकिन उनके घर में भी अभी तक टीवी नहीं है. वो खुद बताते हैं कि वो भी बचपन से रेडियो के शौकीन हैं. पिता की खरीदी हुई रेडियो ही बजाते हैं. उनको कई कार्यक्रम पहले के पसंद थे लेकिन अब वो रेडियो पर बंद हो गए हैं, जिससे वो मायूसी का भी इजहार करते हैं.

गांव में 30 से 40 घरों में है रेडियो: गांव के ही एक शिक्षक इमरोज अली कहते हैं कि उनके गांव में आज भी रेडियो को लोग खूब पसंद करते हैं. ऐसा नहीं कि वो गरीब हैं, बल्कि वह अपने पुराने शौक को जीवित रखना चाहते हैं. ना सिर्फ बूढ़े-बुजुर्ग सुनते हैं, बल्कि यहां के नौजवान भी रेडियो को ही सुनने का शौक रखते हैं. यहां के लोग शिक्षित भी हैं. सरकारी सेवा में भी हैं. गांव में लगभग 250 घर हैं. इसमें अधिकतर घर हैं, जहां आज तक टीवी नहीं है. यहां के बूढ़े-बुजुर्ग रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार को ही सत्य मानते हैं.

रेडियो पर सुनते हैं क्रिकेट मैच: गांव के ही नसीमुद्दीन गांव में ही रहते हैं. वो प्राइवेट नौकरी करते हैं. वो कहते हैं कि घर में आते हैं तो रेडियो ही बजाते हैं. जब मैच इंडिया का होता है तो गांव के लोग एक जगह पर जमा होते हैं और कमेंट्री सुनते हैं. कई कॉमेंटेटर हैं, जिनकी आवाज उनके बोलने की शैली उन्हें खूब पसंद है. महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली पसंद हैं. उनको रेडियो की खासियत सबसे अच्छी ये लगती है कि इस में जिस तरह से टीवी चैनलों पर आपसी तकरार होती है, वो रेडियो पर नहीं होती है. शांति से समाचार पढ़ा जाता है.

मो. नसीमुद्दीन (ETV Bharat)

पैसे की होती है बचत: गांव के ही मो. हशमत कहते हैं कि रेडियो पैसे की बचत करती है. अगर टीवी रखें तो आज के समय में कम से कम महीने के रिचार्ज का 700 से लेकर 1000 रुपए से कम खर्च नहीं होगा. एंड्राइड मोबाइल फोन की भी वही स्थिति है लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है. 50 रुपये की बैटरी दो महीने से ज्यादा चलती है. इसको परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं.

रेडियो का साइड इफेक्ट भी नहीं: गांव के ही मो. अली कहते हैं कि गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं लेकिन यहां अभी भी खास बात ये है कि यहां के नौजवान भी सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करते हैं. इसका फायदा नजर आता है कि घर के बच्चों में मोबाइल फोन की लत कम है. मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है लेकिन उसका इस्तेमाल बात करने से लेकर फोटो-वीडियो बनाने तक ही है. कम ही लोग मोबाइल पर गेम आदि खेलते नजर आएंगे. ऐसा नहीं है कि गांव के लोग आधुनिकता के खिलाफ हैं, बल्कि सभी ने अपनाया भी है लेकिन बस उतना ही अपनाया जितना कि जरूरत है.

अब तो बदल गया है माहौल: मंगेश्वर यादव कहते हैं कि पहले की तुलना में अब तो माहौल बदल गया है. एक समय था, जब रेडियो हम दोस्तों को जोड़ती थी. अब तो सब अपने कामकाज में लगे हैं. टीवी-मोबाइल के दौर में लोग घर में ही खाली वक्त बिता लेते हैं. उस समय हम लोग बिना एक जगह पर रेडियो सुने हुए घर नहीं जाते थे. उनके गांव में आज भी रेडियो को जीवित रखना एक परंपरा को जीवित रखने के अनुरूप है.

