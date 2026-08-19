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वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर देखिए नासिक का यह अनोखा म्यूजियम, दादासाहेब फाल्के के कैमरे समेत 100 से ज्यादा विंटेज कैमरे हैं सुरक्षित

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर नासिक के इस घरेलू संग्रहालय में प्रदर्शित सिनेमा के सुनहरे इतिहास को बयां करते विभिन्न प्रकार के दुर्लभ विंटेज कैमरे। ( Etv Bharat )

नासिक: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन के एक सिंगल क्लिक से कोई भी बेहतरीन फोटो खींच सकता है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन तस्वीर खींचने के लिए भारी-भरकम मशीनों, रील और कई दिनों की मेहनत की जरूरत होती थी. फोटोग्राफी के इसी बदलते सफर और उसके इतिहास को नासिक के रहने वाले एक युवा आर्किटेक्ट ने बहुत खूबसूरती से संजोकर रखा है. 'विश्व फोटोग्राफी दिवस' के विशेष अवसर पर नासिक के गंगापुर रोड इलाके से एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. यहां के निवासी और पेशे से आर्किटेक्ट सागर काबरे के पास आज देश-विदेश के 100 से भी अधिक दुर्लभ और विंटेज कैमरों का एक शानदार संग्रह है. इस अनोखे कलेक्शन को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो हम फोटोग्राफी के इतिहास के किसी पुराने दौर में लौट आए हों. सागर ने इस पूरी विरासत को अपने घर में ही एक छोटे से घरेलू म्यूजियम का रूप दे दिया है. नासिक का अनोखा म्यूजियम (Etv Bharat) दादाजी की 90 साल की मेहनत और पोते का समर्पण

यह ऐतिहासिक संग्रह रातों-रात बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा जीवनकाल छिपा है. सागर काबरे के दादाजी, मुरारी जाजू, नासिक के एक जाने-माने फोटोग्राफी प्रेमी थे. वे 1950 के दशक से ही शौकिया तौर पर फोटोग्राफी कर रहे थे. अपने 90 वर्ष के लंबे जीवनकाल में उन्होंने देश के कोने-कोने और विदेशों से भी एक-एक करके दुर्लभ कैमरे और उनके लेंस इकट्ठा करना शुरू किया. मुरारी जाजू ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इस पूरी अनमोल वसीयत को अपने पोते सागर काबरे को सौंप दिया. सागर ने न सिर्फ इस तोहफे को स्वीकार किया, बल्कि एक जिम्मेदार पोते की तरह इसे पूरी तरह सुरक्षित रखा. आज के समय में जब लोग पुरानी चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, सागर ने इन कैमरों की साफ-सफाई और मरम्मत करके इन्हें जीवित रखा है.