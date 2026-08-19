वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर देखिए नासिक का यह अनोखा म्यूजियम, दादासाहेब फाल्के के कैमरे समेत 100 से ज्यादा विंटेज कैमरे हैं सुरक्षित
नासिक के आर्किटेक्ट सागर काबरे ने दादासाहेब फाल्के के दुर्लभ कैमरे सहित 100 से अधिक विंटेज कैमरों का घरेलू म्यूजियम बनाकर इतिहास सहेजा है
Published : August 19, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 2:12 PM IST
नासिक: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन के एक सिंगल क्लिक से कोई भी बेहतरीन फोटो खींच सकता है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन तस्वीर खींचने के लिए भारी-भरकम मशीनों, रील और कई दिनों की मेहनत की जरूरत होती थी. फोटोग्राफी के इसी बदलते सफर और उसके इतिहास को नासिक के रहने वाले एक युवा आर्किटेक्ट ने बहुत खूबसूरती से संजोकर रखा है. 'विश्व फोटोग्राफी दिवस' के विशेष अवसर पर नासिक के गंगापुर रोड इलाके से एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है.
यहां के निवासी और पेशे से आर्किटेक्ट सागर काबरे के पास आज देश-विदेश के 100 से भी अधिक दुर्लभ और विंटेज कैमरों का एक शानदार संग्रह है. इस अनोखे कलेक्शन को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो हम फोटोग्राफी के इतिहास के किसी पुराने दौर में लौट आए हों. सागर ने इस पूरी विरासत को अपने घर में ही एक छोटे से घरेलू म्यूजियम का रूप दे दिया है.
दादाजी की 90 साल की मेहनत और पोते का समर्पण
यह ऐतिहासिक संग्रह रातों-रात बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा जीवनकाल छिपा है. सागर काबरे के दादाजी, मुरारी जाजू, नासिक के एक जाने-माने फोटोग्राफी प्रेमी थे. वे 1950 के दशक से ही शौकिया तौर पर फोटोग्राफी कर रहे थे. अपने 90 वर्ष के लंबे जीवनकाल में उन्होंने देश के कोने-कोने और विदेशों से भी एक-एक करके दुर्लभ कैमरे और उनके लेंस इकट्ठा करना शुरू किया.
मुरारी जाजू ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इस पूरी अनमोल वसीयत को अपने पोते सागर काबरे को सौंप दिया. सागर ने न सिर्फ इस तोहफे को स्वीकार किया, बल्कि एक जिम्मेदार पोते की तरह इसे पूरी तरह सुरक्षित रखा. आज के समय में जब लोग पुरानी चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, सागर ने इन कैमरों की साफ-सफाई और मरम्मत करके इन्हें जीवित रखा है.
भारतीय सिनेमा के जनक दादासाहेब फाल्के से जुड़ा है गहरा नाता
इस पूरे संग्रह की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ तस्वीरें खींचने वाले साधारण कैमरे नहीं हैं, बल्कि इसमें भारतीय सिनेमा का इतिहास भी कैद है. इस कलेक्शन में 'डेवी' (Davy) कंपनी का वह ऐतिहासिक कैमरा भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादासाहेब फाल्के ने अपनी फिल्मों के लिए किया था. गौरतलब है कि दादासाहेब फाल्के का नासिक से गहरा नाता था और उन्होंने यहीं भारत की पहली मूक फीचर फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' बनाई थी. इस लिहाज से यह कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक बड़ा हिस्सा है.
भारत का पहला कैमरा 'गिवाबॉक्स' भी है मौजूद
सागर काबरे के इस घरेलू म्यूजियम में रखी हर मशीन अपने आप में एक कहानी कहती है. इस कलेक्शन में मुख्य रूप से ये दुर्लभ मॉडल शामिल हैं:
- गिवाबॉक्स: इसे भारत में व्यावसायिक रूप से निर्मित पहला स्वदेशी कैमरा माना जाता है.
- माइटी: यह दुनिया के सबसे छोटे कैमरों में से एक है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.
- रॉलीफ्लेक्स: 1940 और 1950 के दशक का सबसे महंगा और हाई-एंड कैमरा, जो उस समय के बड़े फोटोग्राफर्स की पहली पसंद हुआ करता था.
- सिरो-फ्लेक्स: अमेरिका में बना 3.5 लेंस वाला एक बेहतरीन विंटेज कैमरा.
- अन्य नामी ब्रांड्स: इसके अलावा संग्रह में वॉयतालोंडर, यशिका डी-बीकन, स्टर्कु और सॉलिड जैसे मशहूर और पुराने बेलोज़ कैमरे भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं.
आज भी काम करते हैं ये विंटेज कैमरे
आमतौर पर इतने पुराने कैमरे समय के साथ खराब हो जाते हैं, लेकिन सागर काबरे की देखरेख का ही नतीजा है कि इनमें से ज्यादातर कैमरे आज भी पूरी तरह से चालू हैं. हालांकि, कुछ कैमरों का उपयोग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके आकार की फोटोग्राफी फिल्म या रील अब बाजार में नहीं मिलती.
सागर काबरे ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, "मेरे दादाजी के लिए फोटोग्राफी एक जुनून थी. उन्होंने जो धरोहर मुझे दी, उसे संभालना मेरा कर्तव्य था. आज डिजिटल तकनीक ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया है. लेकिन पुराने समय की फोटोग्राफी का अहसास अलग था. मैंने हाल ही में विदेश से विशेष रूप से इन पुराने कैमरों के लिए रील मंगवाई और एक कैमरे को टेस्ट किया. जब उस पुराने कैमरे से खींची गई फोटो सामने आई, तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ पलों के लिए उस पुराने ऐतिहासिक दौर को खुद जी लिया हो."
सागर काबरे का यह प्रयास केवल एक निजी शौक नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी के लिए फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग के क्रमिक विकास को समझने का एक जीवंत माध्यम है. उनका यह घरेलू संग्रहालय नासिक के साथ-साथ पूरे देश के फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है.
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