ETV Bharat / bharat

बदनाम और विदेशी दखल की गुहार लगाते हैं, देश में अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं कुछ लोग: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दुनिया एक नई व्यवस्था की तलाश कर रही है तब कुछ लोग भारत में 'अव्यवस्था' का सपना देख रहे हैं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक साल में श्रीहरिकोटा से इतने रॉकेट लॉन्च नहीं होते, जितने कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें करती है.

पीएम ने यहां एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'अपने परिवार को नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. अंगूर खट्टे हैं, और कांग्रेस अब खुद ही अंगूर काटने की कोशिश कर रही है. परिवार अब कांग्रेस पर बोझ बन गया है.' किसी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए गए असली सिविल मूवमेंट को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है, जो 'ब्रेन नक्सलियों' के असर में एक पॉलिटिकल पैरासाइट बन गई है, जिन्होंने उसकी आजाद सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक ने पिछले दो हफ़्ते में नेशनल कैपिटल और देश के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग प्रोटेस्ट किए हैं. वे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की. (ANI) हालांकि गांधी ने सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बयान दिए, लेकिन दोनों ग्रुप और उनके विरोध के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रवैये की वजह से सरकार के ईमानदार आलोचकों, जो देश और डेमोक्रेसी की भलाई चाहते हैं, की आवाजें दब जाती हैं. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इसलिए ग्लोबल साउथ की आवाज को सही जगह देने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में सुधार जरूरी है. उन्होंने कहा, 'हमें यह समझना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर क्यों बदल रहा है. पुराना ऑर्डर उभरती चुनौतियों को हल क्यों नहीं कर पाया है.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में सुधार जरूरी है. ग्लोबल साउथ की आवाज को सही जगह देना जरूरी है.' उन्होंने कहा कि जब दुनिया की असलियतें बदलती हैं, लेकिन फैसले लेने के तरीके नहीं बदलते, तो सिस्टम और असलियत के बीच का अंतर बढ़ने लगता है. पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से ट्रेड ने देशों को जोड़ा, टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम की, समुद्री रास्तों ने इकॉनमी को जोड़ा और कल्चर और मोबिलिटी ने अलग-अलग समाजों को करीब लाया. उन्होंने कहा, 'लेकिन आज, यही लिंक नए तनावों का सामना कर रहे हैं. ट्रेड हथियार बनाने का जरिया बन रहा है. टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन और झगड़े का नया अखाड़ा बन रही है. समुद्री रास्ते जियोपॉलिटिकल तनावों का हब बन रहे हैं.' नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक लीडर्स ने सीईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा . (ANI)