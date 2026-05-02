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शोर...हर साल ले रहा 73 हजार की जान; 2050 तक दुनिया के 2 अरब लोग हो जाएंगे बहरे, जानिए- कौन मचा रहा ज्यादा हल्ला

भारत के 6 करोड़ लोग हो चुके बहरे, मिस्र के काहिरा, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी और जापान के टोक्यो में ज्यादा शोरगुल.

तेज शोर से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे.
तेज शोर से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 2:24 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 3:24 PM IST

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हैदराबाद (नरेंद्र चौधरी) : कहीं तेज हॉर्न तो कहीं कंस्ट्रक्शन का शोर, कहीं चीखते लाउडस्पीकार तो कहीं बैंडबाजा-डीजे का हल्ला. शोरगुल वाली ये समस्याएं अब 'अदृश्य महामारी' के रूप में दुनिया में तेजी से बढ़ रहीं हैं. तेज आवाज लोगों को बीमार करने के साथ सांसें भी छीन रही है. यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (EEA) के साल 2025 के डेटा के अनुसार यूरोपीय देशों में शोर के कारण हर साल 73 हजार लोगों की मौत हो जा रही है. अपना देश भी इस बढ़ते खतरे के दायरे में है.

इसी साल मार्च में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक शोर के कारण दुनिया के करीब 2 अरब लोग बहरे हो जाएंगे. भारत में यह संख्या अभी से करीब 6 करोड़ है. दुनिया की 5% आबादी यानी करीब 70 करोड़ लोग कम सुनाई देने की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं. इनमें 3.4 करोड़ बच्चे शामिल हैं. इन्हें इलाज के लिए डॉक्टरी मदद की जरूरत है. पिछले साल उत्तर प्रदेश के केजीएमयू की स्टडी में भी यह पता चला था कि ट्रैफिक की तेज आवाज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है.

हाल ही में 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शोर जागरूकता दिवस मनाया गया. बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रभावों पर मंथन चला. इसी संदर्भ में ईटीवी भारत के इस Explainer में हम आने वाले समय में शोर के संकट से उपजने वाली चुनौतियों समेत कई अन्य कई पहलुओं के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि अपने देश में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति क्या है?, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?. नियंत्रण के लिए क्या कानून है?. किन देशों में ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है?, हर साल दुनिया में इससे कितने लोगों की मौत हो जाती है?. शोर से मुक्त दुनिया के प्रमुख शहर कौन से हैं?.

कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं कान, कब खतरनाक बन जाता है शोर? : शोर को डेसिबल (dB) जबकि कान की सुनने की क्षमता को एडजस्टेड डेसिबल (dBA) में मापा जाता है. हीयरिंग हेल्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार 70dBA (एडजस्टेड डेसिबल) तक या इससे कम का शोर बेहतर माना जाता है. इससे ज्यादा होने पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं. कान में चिल्लाना (110 dBA) या बिजली का कड़कना (120 dBA) हमारे कानों पर भारी दबाव डालते हैं.

140 dBA (एडजस्टेड डेसिबल) से अधिक का शोर इतना घातक होता है कि इसके संपर्क में एक ही बार आने से सुनने की शक्ति स्थायी रूप से नष्ट हो सकती है. वहीं रोड ट्रैफिक का शोर काफी ज्यादा होता है. सड़क पर यातायात 24 घंटे बना रहता है. एक सामान्य कार का हॉर्न 90 dB जबकि बस या अन्य भारी वाहन का हॉर्न 100 dB तक शोर करता है. खास मौकों पर सीमित अवधि के लिए लाउडस्पीकर भी 100-120 dB से भी अधिक ध्वनि करते हैं. यानी सड़क यातायात पर मचने वाला शोर कभी खत्म नहीं होता, जबकि अन्य स्रोतों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण एक समय के बाद कम या खत्म हो जाते हैं.

सेहत पर कई तरीके से पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव.
सेहत पर कई तरीके से पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव. (Photo Credit; ETV Bharat)

शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है शोर : noisenewsinternational.net के डेटा के अनुसार शोर या ध्वनि प्रदूषण केवल सुनने की क्षमता को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक होता है. इसके कारण नींद में खलल पड़ती है. एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है. हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है. कुल मिलाकर ध्वनि प्रदूषण कई तरह से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है. सोचने, याद रखने, ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने या समस्या सुलझाने की क्षमता में गिरावट आ जाती है.

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फुसफुसाहट से लेकर सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का शोर? : noiseawareness.org के डेटा के अनुसार 70dBA में 3 dBA की बढ़ोतरी होने यानी 73dBA पहुंचने पर शोर की मात्रा दोगुनी हो जाती है. लगातार इतने स्तर के शोर के संपर्क में रहने पर आगे चलकर कई साइड इफेक्ट नजर आने लगते हैं. 0 dBA एक स्वस्थ मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी आवाज मानी जाती है. सामान्य तौर पर सांस लेने पर 10 dBA की आवाज आती है. हमारे कान इसे भी सुन सकते हैं. 5 फीट की दूरी पर फुसफुसाहट (20 dBA) और धीमी फुसफुसाहट (30 dBA) जैसे शांत स्तरों से लेकर बारिश (50 dBA) और सामान्य बातचीत (60 dBA) तक की आवाजों को सुरक्षित माना जाता है. वहीं सड़कों पर जाम न लगा हो और वाहन तेजी से दौड़ रहे हों तो ऐसी स्थिति में शोर का स्तर 70 डेसिबल तक रहता है जबकि जाम या भारी ट्रैफिक में यह 85 डेसिबल तक बढ़ सकता है.

तेज शोर से अपने देश में कितने लोग प्रभावित? : WHO के अनुमान के मुताबिक भारत में 6.3 करोड़ लोग सुनने की क्षमता में कमी की समस्या से जूझ रहे हैं. साल 2022 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी. मौजूदा समय यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस (NPPCD) ने कम सुनने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें सही इलाज व मदद दिलाने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है. पिछले 2 साल में स्थिति बेहतर हुई है. साल 2023-24 में करीब 16.7 लाख लोगों की जांच हुई थी. जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 29 लाख के पार पहुंच गया.

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी की रिपोर्ट की 4 खास बातें

1-यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (European Environment Agency) की ओर से Environmental noise in Europe 2025 के नाम से जारी रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई थी. इसके अनुसार यूरोपीय देशों में 20% से अधिक यानी हर 5 में से एक से अधिक लोग हानिकारक ट्रैफिक शोर की चपेट में हैं.

2-यूरोप में शोर का सबसे बड़ा कारण सड़क यातायात है, इसकी वजह से करीब 9.2 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं. इसके मुकाबले ट्रेन और हवाई जहाजों के शोर से क्रमशः 1.8 करोड़ और 26 लाख लोग परेशान होते हैं. ट्रैफिक की वजह से होने वाले शोर से यूरोप में हर साल 73 हजार लोगों की असमय मौत हो जाती है.

3-ट्रैफिक शोर के कारण यूरोपीय देशों में हर साल दिल की बीमारियों से संबंधित 49 हजार केस सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में टाइप 2 डायबिटीज के भी 23 हजार नए केस आ रहे हैं. लगातार होने वाला शोर मानसिक तनाव के साथ हमारे शरीर को गंभीर रूप से बीमार भी बना रहा है.

4-स्टडी के मुताबिक यूरोप के करीब 46 लाख लोगों को सही से नींद नहीं आती है. ट्रैफिक शोर के कारण 5 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है. करीब एक लाख 15 हजार बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है. करीब 15 लाख लोग हर साल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते हैं.

साल 2022 में ढाका पहले जबकि मुरादाबाद दूसरे स्थान पर था : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया में नंबर एक पर था. जबकि अपने देश में यूपी का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर था. ढाका में ध्वनि प्रदूषण स्तर 119 डेसिबल दर्ज किया गया था जबकि मुरादाबाद में यह 114 था. पाकिस्तान का इस्लामाबाद तीसरे नंबर था. वहां ध्वनि प्रदूषण का लेवल 105 डेसिबल था. बांग्लादेश का एक और शहर राजशाही चौथे स्थान (103 डेसिबल) जबकि वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी भी 103 डेसिबल के साथ पांचवें स्थान पर था.

साल 2022 में देश के इन शहरों में मिला था ज्यादा ध्वनि प्रदूषण.
साल 2022 में देश के इन शहरों में मिला था ज्यादा ध्वनि प्रदूषण. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत का सबसे शांत शहर है आइजोल : researchgate.net के डेटा के अनुसार मिजोरम का आइजोल अपने देश का सबसे शांत शहर है. यह शहर उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों में बसा है. यहां के लोग सड़कों पर वाहन लेकर चलते समय पूरा अनुशासन दिखाते हैं. वे हॉर्न नहीं बजाते हैं. ट्रैफिक जाम होने पर वे घंटों तक अपनी कतार में ऐसे ही खड़े रहते हैं, कभी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करते हैं. अहम बात ये कि लोग पुलिस-प्रशासन के दबाव के बिना खुद से ऐसा करते हैं. यहां के लोग नो-हॉनकिंग (हॉर्न न बजाना) जीवनशैली को अपनाते हैं. इन्हीं खासियतों के कारण आइजोल को देश के साइलेंट सिटी के तौर पर भी जाना जाता है.

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सुनने की क्षमता में कमी या बहरेपन के क्या हैं कारण? : WHO, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूनिसेफ के डेटा के अनुसार सुनने की क्षमता कम होने या बहरेपन के कई कारण होते हैं. कभी-कभी आनुवांशिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं. जैसे जन्म के पहले गर्भ में अगर रूबेला और साइटोमेगालो वायरस का संक्रमण रहता है तो पैदा होने के बाद बच्चा कम सुनता है, बहरा हो सकता है. इसके अलावा जन्म के समय नवजात में ऑक्सीजन की कमी होने पर, गंभीर रूप से पीलिया होने या बच्चे का वजन कम होने पर भी यह समस्या आ सकती है.

इसके अलावा बचपन या किशोरावस्था में लंबे समय तक कान में मेनिनजाइटिस समेत अन्य संक्रमण रहने, पानी जमा होने आदि से भी सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. वयस्कों या ज्यादा उम्र के लोगों में क्रोनिक बीमारियां (हृदय रोग और स्ट्रोक, शुगर, कैंसर, सांस रोग, किडनी संबंधी बीमारी, मस्तिष्क संबंधी रोग, गठिया आदि) होने पर कम सुनाई पड़ने लगता है. धूम्रपान करने से भी परेशानी आ सकती है. ओटोस्क्लेरोसिस होने पर यानी कान की एक छोटी हड्डी के सख्त होने पर ध्वनि तरंगें अंदर नहीं जा पाती. इससे भी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है.

चोट लगने और पोषण की कमी से भी आती है समस्या : कई बार उम्र बढ़ने पर कान की नसें कमजोर हो जाती हैं. इसकी वजह से भी धीरे-धीरे दोनों कानों से कम सुनाई देने लगता है. इस स्थिति को प्रेस्बायकुसिस कहते हैं. अचानक सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस होने पर भी दिक्कत आती है. यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है. इसमें कुछ ही घंटों या 2 से 3 दिनों के अंदर दोनों या फिर एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है. कई बार कान में लगे वैक्स, कान या सिर में चोट, तेज आवाज से संपर्क में रहने, ओटोटॉक्सिक दवाएं लेने, पोषण की कमी या कान की दूसरी बीमारियां भी बहरेपान का कारण बन जाती हैं.

नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है? : शिक्षा मंत्रालय के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं. इनमें साउंडप्रूफिंग एक प्रमुख तरीका है. इसके तहत घर में साउंडप्रूफिंग खिड़कियां, दरवाजे लगाए जा सकते हैं. इससे शोर का स्तर बेहद कम किया जा सकता है. अकूस्टिक पैनल (दीवार या छत पर लगाए जाने वाले ध्वनि अवशोषक) भी लगाए जा सकते हैं. ये कमरे में गूंज, प्रतिध्वनि और अनावश्यक शोर को कम कर देते हैं. कंक्रीट, लकड़ी या फाइबरग्लास से बने नॉइज बैरियर का उपयोग भी ध्वनि तरंगों को सोखने या मोड़ने के लिए किया जा सकता है.

दुनिया में कई माध्यमों से होता है ध्वनि प्रदूषण.
दुनिया में कई माध्यमों से होता है ध्वनि प्रदूषण. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्पीड बंप-हरियाली भी शोर कम करने में करते हैं मदद : प्राकृतिक रूप से शोर कम करने में ग्रीन स्पेस, जैसे पार्क और घने जंगल, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. पेड़-पौधे ध्वनि तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे में आसपास हरियाली बढ़ाना भी बेहतर उपाय हो सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक के शोर को कम करने के लिए स्पीड बंप (पार्किंग स्थलों पर बनाई गई उभरी हुई 3-6 इंच ऊंची पट्टी) और स्टॉप साइन के जरिए भी वाहनों के शोर के नियंत्रित किया जा सकता है. वाहनों की कम रफ्तार से शोर काफी नियंत्रित हो सकता है. विभिन्न गतिविधियों से होने वाले शोर की सीमा तय करने के लिए सख्त नॉइज रेगुलेशन (ध्वनि नियमों) का पालन करना अनिवार्य किया जाना चाहिए.

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दुनिया के 2 अरब लोग ज्यादा शोर में रह रहे : cmeindia.in के डेटा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनियाभर के करीब 2 अरब लोग 55 डेसिबल से ज्यादा शोर में रह रहे हैं. इसकी वजह से हर साल यूरोपीय देशों में 48 हजार लोग दिल की बीमारियों (इस्केमिक हार्ट डिजीज) के शिकार हो रहे हैं. शोर के कारण हर साल औसतन 9 लाख लोग नींद संबंधी दिक्कतों से परेशान होते हैं. 6 लाख 54 हजार लोगों को झुंझलाहट संबंधी दिक्कतें आती हैं. यूरोप के अन्य देशों में भी ज्यादा शोर के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ध्वनि प्रदूषण केवल शोर नहीं, यह एक मेडिकल इमरजेंसी : यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ESC) ने यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (EEA) की रिपोर्ट के हवाले से ध्वनि प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया है. स्टडी में यह बात सामने आई कि ज्यादा शोर शरीर के अंदरूनी तालमेल को बिगाड़ देता है. नसों में सूजन और खिंचाव जैसी समस्याएं आ जाती हैं. इसके वजह से शरीर में खून का बहाव सही से नहीं हो पाता है. लंबे समय तेज शोर के बीच रहने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है.

अपने देश के किन शहरों में होता है ज्यादा ट्रैफिक शोर? : मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश के मुंबई में काफी ट्रैफिक शोर होता है. शोर के मामले में यह शहर रहने लायक नहीं है. ट्रैफिक इंफ्रा टेक मैग्जीन के मुताबिक ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर रोड पर सबसे ज्यादा हॉर्न बजाते हैं. द टेलीग्राफ के अनुसार हॉर्न बजाने में कोलकाता भी काफी आगे है. पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सर्वे से पता चलता है कि शहर के सबसे व्यस्त क्रॉसिंग में से एक पर 24 घंटे में औसतन 18,857 हॉर्न बजते हैं, यानी दिन में हर 5 सेकेंड में एक हॉर्न, रात में औसतन हर 3 सेकंड में एक हॉर्न बजता है. हाल ही में हुई एक स्टडी में दिल्ली के भी कुछ इलाके काफी शोरगुल वाले पाए गए.

दुनिया के किन देशों में ज्यादा कोलाहल? : इजिप्टियन नेशनल रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा में 24 घंटे काफी शोर होता है. इससे लोगों की जान भी जा रही है. यहां नॉइज लेवल 90 डेसिबल है. यह कभी 70 dB से नीचे नहीं जाता. अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी कभी नहीं सोती. सबसे ज्यादा आबादी वाला ये शहर ध्वनि प्रदूषण से जूझ रहा है. यहां के अफसरों को साल 2012 में तेज आवाज संबंधी 40 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थीं. जापान की राजधानी टोक्यो में पब्लिक लाउडस्पीकर मैसेज, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट से इतना शोर होता है कि लोगों को ईयरप्लग पहनने पड़ते हैं.

दुनिया के इन देशों में होता है सबसे कम शोर.
दुनिया के इन देशों में होता है सबसे कम शोर. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्यूनस आयर्स, शंघाई और कराची में भी मचता है ज्यादा शोर : hbkworld.com के डेटा के अनुसार अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कंस्ट्रक्शन के अलावा कारों और लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण काफी शोर होता है. 2.4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले चीन के शंघाई शहर में भी हर साल एक लाख के करीब शोर की शिकायतें आती हैं. इनमें से करीब आधी शिकायते रोड ट्रैफिक के शोर की होती हैं. दुकानों के बाहर लगे स्पीकर, पालतू जानवर, पब्लिक डांस आदि की वजह से भी यहां शोर होता है. पाकिस्तान के कराची में सड़कों पर 50 लाख के करीब गाड़ियां चलती हैं. यहां सड़क यातायात के कारण ही सबसे ज्यादा शोर होता है. एक स्टडी में सामने आया कि लगभग 83% पुलिसवालों, 33% रिक्शा ड्राइवरों और बिजी शॉपिंग एरिया के 57% दुकानदारों को शोर की वजह से सुनने में दिक्कत हुई.

अपने देश में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कौन से कानून? : भारत में साल 2000 में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम बनाया गया. इसमें पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के लिए शोर की सटीक सीमा (डेसिबल लेवल) तय की गई. इस कानून का मकसद एनवायरनमेंट और इंसानी सेहत को बहुत ज्यादा शोर के नुकसानदायक असर से बचाना है. एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स कानून बनाया गया है. इसके तहत अलग-अलग इलाकों के लिए शोर की एक सुरक्षित सीमा तय की गई है. अस्पतालों और स्कूलों के पास (साइलेंस जोन) सबसे कम शोर होना चाहिए, जबकि रिहायशी इलाकों (रेजिडेंशियल) और बाजारों (कमर्शियल) में थोड़ी अधिक आवा की अनुमति होती है.

कारखानों (इंडस्ट्रियल) के लिए यह सीमा सबसे ज्यादा होती है. ये नियम यह भी ध्यान रखते हैं कि रात के समय शांति बनी रहे, इसलिए दिन की तुलना में रात के लिए शोर का स्तर और भी कम रखा गया है, ताकि लोगों की नींद खराब न हो. वाहनों के लिए नॉइज लिमिट्स तय किए गए हैं. इस नियम के तहत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के आवाज की सीमा निर्धारित की गई है. साइलेंस जोन में शोर पर रोक के भी नियम हैं. निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं. सीमा से अधिक शोर पर जुर्माना और जेल से कानूनी प्रावधान भी हैं.

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अपने देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी कैसे होती है? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई स्तर पर निगरानी कराई जाती है. इसके तहत जनरेटर, गाड़ियों और पटाखों आदि के लिए निर्माण संस्था से ही इनके आवाज के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं. नोडल एजेंसियां सख्ती से इस नियम का पालन कराती हैं. लोगों की शांति के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने, तेज पटाखे फोड़ने और शोर वाले निर्माण कार्यों पर पाबंदी है. देश में शोर के स्तर पर नजर रखने के लिए नेशनल मॉनिटरिंग नेटवर्क भी बनाया गया है. इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर काम कर रहे हैं. ध्वनि स्तर मीटर या डेसिबल मीटर या SPL मीटर से ध्वनि का स्तर मापा जाता है.

ध्वनि प्रदूषण की ज्यादातर मॉनिटरिंग दीपावली के दौरान ही की जाती है. तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैदराबाद में छह अलग-अलग जगहों पर आसपास के नॉइज लेवल की मॉनिटरिंग करता है. यहां शोर का स्तर तय लिमिट से ज्यादा ही पाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी शोर को सेहत के लिए हानिकारक मानते हुए इसके लिए खास नियम तय किए हैं. पूरी दुनिया में इसे स्वीकारा है. भारत ने इसे लागू करने के लिए 2 अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. कारखानों और दफ्तरों के अंदर होने वाले शोर को फैक्ट्री एक्ट 1948 के जरिए कंट्रोल किया जाता है. घर और आसपास के बाहरी वातावरण में होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाए गए हैं.

WHO ने निर्धारित किए हैं ध्वनि प्रदूषण के मानक.
WHO ने निर्धारित किए हैं ध्वनि प्रदूषण के मानक. (Photo Credit; Getty)

समारोहों और पार्कों के लिए ये नियम हैं निर्धारित : WHO की गाइड लाइन के अनुसार समारोहों, त्योहारों और मनोरंजक कार्यक्रमों में 4 घंटे के लिए 100 dB का औसत शोर निर्धारित है. अधिकतम यह 110 डेसिबल तक हो सकता है. सार्वजनिक संबोधन और हेडफोन के लिए 1 घंटे के लिए 85 से 110 dB की सीमा निर्धारित है. पटाखे और आग्नेयास्त्रों के लिए शोर का स्तर 120 से 140 dB तक होना चाहिए. पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षण जगहें जो अभी शांत हैं, उन्हें ऐसा ही बनाए रखना लोगों की जिम्मेदारी है. यहां चिड़िया आदि की कुदरती आवाज दबने न पाए. ट्रैफिक समेत अन्य बाहरी शोर यहां कम पहुंचने चाहिए. प्राकृतिक आवाजों और बाहरी शोर के बीच अंतर होना चाहिए जिससे वहां आने वाले लोगों को प्रकृति का अहसास हो. ये बातें भी गाइड लाइन का ही हिस्सा हैं.

नॉइज पॉल्यूशन इकॉनमी को कैसे प्रभावित कर रहा है? : ध्वनि प्रदूषण से केवल लोगों की सेहत ही नहीं बिगड़ती है बल्कि जेब पर भी इसका असर पड़ता है. ज्यादा शोर के कारण बीमार होने पर लोगों को अपनी जेब से रुपये खर्च करने पड़ते हैं. शोर-शराबे वाले माहौल में काम करने से कर्मचारियों को जल्दी थकान भी आ जाती है. उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है. कार्य में गलतियां होने या हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है. उत्पादन पर भी असर पड़ता है. इसके कारण यह दूसरे तरीकों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है. वहीं रिहायशी इलाकों में लगातार शोर के कारण पड़ोसियों के बीच कई बार झगड़े भी हो जाते हैं.

अब जानिए यूपी के केजीएमयू की जांच में क्या निकला था? : ध्वनि प्रदूषण के हानिकारिक असर पर उत्तर प्रदेश के केजीएमयू (King George Medical University) के रिसर्चर ने स्टडी की थी. कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से की गई इस स्टडी की रिपोर्ट दिसंबर 2025 में मेडिकल जर्नल 'नॉइज एंड हेल्थ' में प्रकाशित हुई थी. इसके अनुसार लंबे समय तक ट्रैफिक शोर के बीच रहने पर मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद में दिक्कत और BP में इजाफे जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं.

यह स्टडी 300 ड्राइवरों पर की गई थी. इनमें ज्यादा ट्रैफिक शोर में रहने वाले 150 टेंपो चालक जबकि 150 कार ड्राइवरों को शामिल किया गया था. चालकों के अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच के अलावा उनकी मानसिक स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया गया. इसमें पाया गया कि 39.3% टेंपो चालकों को मीडियम एंग्जायटी (घबराहट और चिंता का सामान्य से अधिक बढ़ना) थी. 13.3% को ज्यादा एंग्जायटी थी. वहीं 42% को मीडियम डिप्रेशन जबकि 12% अधिक ड्रिपेशन की चपेट में थे. वहीं आधे से ज्यादा कार ड्राइवरों में डिप्रेशन के कोई लक्षण नहीं दिखे. उनमें से किसी को ज्यादा डिप्रेशन भी नहीं था.

बढ़ता शोर भविष्य के लिए चुनौती, कैसे कर सकते हैं बचाव? : एक्सपर्ट का दावा है कि दुनियाभर में बढ़ता शोर आने वाले समय में और भी बड़ा संकट बनकर उभरेगा. अभी से इस दिशा से सख्ती से नियम लागू किए जाने चाहिए. तकरीबन सभी देशों की आबादी बढ़ रही है. लोग बड़े पैमाने पर वाहन खरीद रहे हैं. कंस्ट्रक्शन के काम भी ऊंचे स्तर पर हो रहे हैं, ऐसे में इस पर काबू पाने की चुनौती सभी देशों के सामने हैं. यूरोप और दुनिया के जिन शहरों से अभी से हालात खराब हैं, वहां आने वाले समय में शोर के भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

बढ़ते शोर से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं. ज्यादा शोर से कानों को सुरक्षित रखने के लिए ईयरप्लग का प्रयोग कर सकते हैं. ये फोम या सिलिकॉन के बने होते हैं. ये शोर के स्तर को काफी कम कर देते हैं. इसके अलावा ईयरमफ्स भी पहन सकते हैं. ये प्लास्टिक, फोम आदि के बने होते हैं. ये पूरे कान को ढंककर बेहतरीन सुरक्षा देते हैं. बहुत जरूरी न हो तो शोर वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए.

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