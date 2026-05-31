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World No Tobacco Day: 40 साल से कम उम्र के लोगों में अधिक आ रहे टोबेको कैंसर के मामले

पटेल चेस्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ो सेवा की मदद से 2,32,870 लोगों ने छोड़ी तंबाकू

वर्ल्ड नो टोबैको डे विशेष
वर्ल्ड नो टोबैको डे विशेष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 6:43 AM IST

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नई दिल्ली: तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और तंबाकू से कई तरह के कैंसर होने के मामले भी लगातार सामने आते रहते हैं. तंबाकू से होने वाले कैंसर को रोकने के लिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में 2026 की थीम आकर्षण का पर्दाफ़ाश– निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला विषय पर केंद्रित है.

इस दिन तंबाकू से होने वाले कैंसर से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है. रविवार को होने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेकर दिल्ली सरकार के दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि तंबाकू से सिर्फ मुंह और गले का कैंसर ही नहीं बल्कि अन्य कई तरह के कैंसर होने का भी खतरा रहता है. उन्होंने बताया कि धूमपान भी तंबाकू के इस्तेमाल का ही एक उदाहरण है. यह लंग कैंसर होने की प्रबलता को काफी बढ़ा देता है. इसलिए लोगों को तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेकर क्या बोले डॉक्टर ? (ETV Bharat)

डॉ प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि अब दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में युवाओं में तंबाकू से कैंसर होने के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. इनमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कोलन कैंसर और कई अन्य तरह के कैंसर शामिल हैं. उन्होंने बताया युवा कैंसर के मरीजों की उम्र 40-35 साल से भी कम है. इसलिए तंबाकू कैंसर के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है. यह हमारी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार ने भी कैंसर की जांच के लिए कार्यक्रम चला रखा है, कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपनी जांच कर करके जल्दी कैंसर की पहचान होने पर खुद को कैंसर से बचा सकते हैं.

डीएससीआई में भी आ रहे टोबेको कैंसर के मामले

डॉ प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि तंबाकू से हर साल करीब 12 लाख 80 हजार मरीजों की मौत होती है. इसी रिपोर्ट तंबाकू से देश में मरने वालों का आंकड़ा करीब 3 लाख 30 हजार है. उन्होंने बताया कि इस साल ही अब तक दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट में तंबाकू के कैंसर के 2000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज युवा हैं, यह चिंता की बात है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन-चार सालों के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू सेवन से पैदा हुए कैंसर के अधिकतर मरीजों की उम्र 40 साल से कम है.

तंबाकू के सेवन से फैलते हैं 15 तरह के कैंसर

वहीं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मुखर्जी ने बताया कि करीब 15 तरह के कैंसर ऐसे होते हैं जो तंबाकू से सेवन से हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि इनमें प्रमुख रूप से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, किडनी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कोलन कैंसर और भी कई तरह के कैंसर होने का खतरा बना रहता है. उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा काफी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने से लोगों के अंदर थोड़ी कैंसर को लेकर जागरूकता आ रही है. अब तंबाकू के सेवन से लोग बच रहे हैं. लेकिन जिस स्तर पर यह जागरूकता होनी चाहिए अभी उतनी जागरूकता नहीं है. डॉ मुखर्जी ने बताया कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में अधिकतर लोगों को जो टोबैको कैंसर होता है वह खैनी, गुटखा और बीड़ी सिगरेट पीने से होता है.

डीयू के पटेल चेस्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ो सेवा

डीयू के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 मई 2016 को शुरू की गई. राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ो सेवा ने एक दशक में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. दिल्ली विश्वविद्यालय के वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान से संचालित इस निःशुल्क राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1800-11-2356 ने अब तक लगभग 1 करोड़ कॉल प्राप्त की है. 6.75 लाख तंबाकू उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण किया है तथा 2,32,870 लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद की है. इस अवधि में करीब 37 लाख से अधिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए.

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