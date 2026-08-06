अब तक देश के 319 जिलों में कम बारिश; अल-नीनो पर आया नया अलर्ट, क्या गहराएगा बाढ़-सूखे का संकट?
India monsoon Al nino : अगस्त से लेकर अक्टूबर तक दुनियाभर में दिखेगा अल-नीनो का असर, बढ़ेगा समुद्र का तापमान.
Published : August 6, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 9:27 AM IST
हैदराबाद : Weather Cycle El Nino Impact : देशभर में जून से लेकर 5 अगस्त तक मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले. 319 जिलों में कम बारिश से किसान परेशान रहे. जबकि 111 जिलों में बदरा खूब बरसे. इन्हीं दिनों के दौरान खरीफ की बुवाई ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी भी पिछले साल की तुलना में रकबा 26.5 लाख हेक्टेयर कम ही है. अब वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) की नई रिपोर्ट ने लोगों की नींद उड़ा दी है. मजबूत हो रहा अल-नीनो दुनियाभर में कहीं सूखा तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह बनेगा.
अगस्त से लेकर अक्टूबर तक अल-नीनो के कारण दुनियाभर में मौसम का चक्र बिगड़ा रहेगा. ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है. कई देश सूखे की चपेट में आ सकते हैं. जबकि कई देशों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चेतावनी जारी की है. बताया है कि अटलांटिक महासागर इस बार सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा. दुनियाभर के मौसम पर इसका सीधा असर पड़ेगा.
3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहेगा समुद्र : WMO की रिपोर्ट के अनुसार एक मजबूत अल-नीनो विकसित हो रहा है. अगस्त से अक्टूबर के दौरान यह अधिक शक्तिशाली हो सकता है. इससे दुनिया के कई हिस्से में मौसम चक्र बिगड़ेगा. समुद्र का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म रह सकता है. इससे मौसम में खतरनाक बदलाव आ सकते है. इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.
हमारे घरों तक पहुंच चुका है अल-नीनो : वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान भी शामिल किया गया है. इसमें वह अल-नीनो के बढ़ते खतरे के प्रति दुनिया को आगाह कर रहे हैं. महासचिव का कहना है कि अल-नीनो अब बेहद ताकतवर बन चुका है. ऐसा नहीं है कि इसके प्रभाव आने वाले समय में ही दिखेंगे, बल्कि यह अभी से हमारे घरों तक पहुंच चुका है.
आफत का कारण बन रहा अल-नीनो : महासचिव ने आगे बताया कि अल-नीनो दुनियाभर में आफत का कारण बन रहा है. इसकी वजह से जंगलों में विनाशकारी आग लग रही है. समुद्र उबलने शुरू हो गए हैं. तापमान में रिकॉर्डतोड़ इजाफा हो रहा है. यह केवल ट्रेलर मात्र ही है. आने वाले समय में पूरी दुनिया के लोगों को बड़े मौसमी संकट का सामना करना पड़ेगा. पहले से तप रही धरती बड़े संकट की ओर आगे बढ़ रही है.
उपाय न किए गए तो घातक होंगे परिणाम : महासचिव ने आगे कहा है कि जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही कारगर उपाय करने की जरूरत है. अन्यथा आने वाले समय में इसके परिणाम काफी घातक साबित होंगे. उन्होंने चेतावनी दी है कि कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट को बढ़ावा दे रहे हैं. इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए. हमें हालात को और बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए.
सरकारों के पास है बचाव करने का मौका : WMO की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अल-नीनो महासागरों की अधिक गर्मी और लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच विकसित हो रहा है. हालांकि इसके बावजूद अलग-अलग देशों की सरकारों के पास इससे निपटने के लिए मौका है. वे इस जलवायु संकट से उबरने के लिए प्रयास कर सकते हैं. आज के फैसले ही तय करेंगे कि आने वाले समय में अल-नीनो जैसे संकट लोगों पर कितना असर डाल सकते हैं.
कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश ने बढ़ाई परेशानी : IMD (India Meteorological Department) के अनुसार एक जून से लेकर 5 अगस्त तक देश में मौसम काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. उत्तर प्रदेश के 2, उत्तराखंड के एक, तमिलनाडु के 2, ओडिशा के 5, मेघालय के एक, महाराष्ट्र के 2 समेत कुल 30 जिलों में जमकर बारिश हुई. वहीं 741 जिलों में से 319 जिले ऐसे रहे जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि कुछ जिलों का बारिश का डेटा वेबसाइट पर मौजूद नहीं है.
देश के 39 जिलों में बहुत कम बरसात : IMD की रिपोर्ट के अनुसार एक जून से लेकर 5 अगस्त तक देश के कुल 39 जिले ऐसे रहे जहां बहुत कम बारिश हुई. इससे यहां के लोग परेशान रहे. इनमें अरुणाचल प्रदेश के 4, असम-बिहार के एक-एक, गुजरात-हरियाणा के 2-2, मेघालय के 5, पंजाब के 4, तमिलनाडु के 2, जबकि उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं. कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां के एक से 2 जिलों में बहुत कम बारिश देखने को मिली.
इन राज्यों के इतने जिलों में सामान्य बारिश : आंध्र प्रदेश और अरुणाचल के 4-4, बिहार और दिल्ली के 5-5, हिमाचल के 8, मिजोरम के 3, नागालैंड के 4, ओडिशा के 7, त्रिपुरा के 6 जिलों में सामान्य बारिश हुई. IMD के अनुसार पूरे देश में मॉनसून की शुरुआत में बारिश की कमी देखी गई थी. जुलाई के अंतिम और अगस्त माह के शुरुआती दिनों में हुई बारिश से इसमें काफी सुधार हुआ है. इससे यह कमी अब घटकर केवल 12% रह गई है. एक सप्ताह पहले कम बारिश वाले इलाकों की संख्या 40% थी. अब यह घटकर 36% पर पहुंच गई है.
प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी परेशानी : प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का औसत तापमान उद्योगों की शुरुआत यानी करीब 250 साल पहले के तापमान की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. इसके कारण मौसम का पैटर्न अब पहले जैसा नहीं रहा. कभी ठंड में गर्मी का अहसास होता है तो कभी गर्मी का दौर लंबे समय तक चलता रहता है. असम जैसे राज्य में पहले मॉनसून में 30% कम बारिश हुई, लेकिन बाद में तेज बारिश से वहां बाढ़ आ गई.
खरीफ की बुवाई में आया सुधार, फिर भी रकबा कम : जुलाई के अंत में बेहतर बारिश होने से देश के कई हिस्सों में खरीफ फसलों की बुवाई में सुधार आया है. इसकी वजह से साल 2025 की तुलना में खरीफ फसलों के रकबे में 2.9% का अंतर ही रह गया है. जून के अंत तक यह ज्यादा था. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार जुलाई के अंत तक देश में 894.2 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई कर दी गई थी. हालांकि रकबा अभी भी पिछले साल से करीब 26.5 लाख हेक्टेयर कम है. साल 2025 में रकबा 920.7 लाख हेक्टेयर था. वहीं अल-नीनो के प्रभाव के कारण खरीफ की फसलों की बुवाई पहले ही प्रभावित हो चुकी है. अब WMO की नई चेतावनी से जाहिर है कि रबी की फसलों पर भी इसका असर दिख सकता है.
1950 के बाद अब तक 16 अल-नीनो साल : हाल ही में संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अल नीनो के दौरान भारत में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक 1950 के बाद से अब तक 16 अल-नीनो साल दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 7 साल ऐसे रहे जब सामान्य से कम बारिश हुई. सितंबर महीने की बारिश पर अल-नीनो का ज्यादा प्रभाव देखा गया है.
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