विश्व मेडिटेशन दिवस 2025: जानिए... मन को शांत और एकाग्र रखने के उपाय, योगाचार्य हर्ष देव तंवर से

विश्व मेडिटेशन दिवस: ध्यान के लिए सबसे बेहतर समय ब्रह्ममुहूर्त है, जानिए कैसे जुड़कर खुद से जागृत होता है ध्यान

विश्व मेडिटेशन दिवस पर जानिए मन को शांत और एकाग्र रखने के उपाय
विश्व मेडिटेशन दिवस पर जानिए मन को शांत और एकाग्र रखने के उपाय
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 21, 2025 at 7:02 AM IST

नई दिल्ली: मानव स्वास्थ्य में ध्यान की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन महासभा ने 6 दिसंबर 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके 21 दिसंबर 2024 को विश्व मेडिटेशन दिवस (World Meditation Day) मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद ही विश्व मेडिटेशन दिवस का प्रथम दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया था और इस वर्ष 2025 में ये दूसरा विश्व मेडिटेशन दिवस मनाया जा रहा है.

इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन के योगाचार्य हर्ष देव तंवर ने ध्यान और योग के पक्षों पर ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि ध्यान केवल आंख बंद कर बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और लोककल्याण के भाव से किया गया प्रत्येक कर्म भी ध्यान ही है. जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को आनंद और सात्विक भाव से करता है तो ध्यान स्वतः ही जीवन का हिस्सा बन जाता है.

विश्व मेडिटेशन दिवस पर जानिए मन को शांत और एकाग्र रखने के उपाय

ध्यान का सही समय और ब्रह्ममुहूर्त का महत्व: योगाचार्य हर्ष देव तंवर ने बताया कि ध्यान के लिए सबसे बेहतर समय ब्रह्ममुहूर्त है, जो तड़के सुबह लगभग 3:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है. उन्होंने बताया कि इस समय शरीर की जैविक घड़ी सक्रिय रहती है, फेफड़े, लीवर और मस्तिष्क अधिक सजग होते हैं तथा प्राणों का समन्वय सुषुम्ना नाड़ी में होता है. इसी समय मूलाधार से सहस्त्रार तक सभी चक्रों में ऊर्जा का संतुलन सहज रूप से बनने लगता है.

कर्मशील और सात्विक जीवन जीता है, उसे अलग से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती
कर्म ही ध्यान है: उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेहनती, कर्मशील और सात्विक जीवन जीता है, उसे अलग से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भाव इन चारों से ध्यान अपने आप जीवन में उतर आता है. उन्होंने बताया कि छात्र यदि दिन के 24 घंटों में केवल 2 घंटे का भी सही सदुपयोग कर लें तो विद्यार्जन, लेखन या किसी भी संकल्प की सिद्धि संभव है.
कर्म ही ध्यान है
कर्म ही ध्यान है
प्राणायाम और ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष: योगाचार्य हर्ष देव तंवर ने बताया कि डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम से शरीर की रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है. इससे दर्द, वेदना और विषैले तत्वों का निष्कासन होता है. उन्होंने बताया कि प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इन पंचप्राणों का संतुलन ही इम्यूनिटी और जीवनशक्ति को मजबूत करता है, जो ध्यान के माध्यम से संभव होता है.
ध्यान का सही समय ब्रह्ममुहूर्त
ध्यान का सही समय ब्रह्ममुहूर्त
प्राणायाम और ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष
प्राणायाम और ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष
अष्टांग योग और ध्यान का संबंध: योगाचार्य ने बताया कि पतंजलि के अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि एक क्रमबद्ध साधना पथ है. जब यम-नियम और आसन सिद्ध हो जाते हैं, तब ध्यान खुद गहराता है और साधना समाधि की ओर बढ़ती है. योग और ध्यान अलग नहीं, बल्कि एक ही साधना के दो स्वरूप हैं.
अष्टांग योग और ध्यान का संबंध
अष्टांग योग और ध्यान का संबंध
प्रकृति, पर्यावरण और ध्यान: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर उन्होंने बताया कि ध्यान के लिए स्वच्छ परिवेश और प्रकृति जरूरी है. पेड़-पौधे, पक्षियों की चहचहाहट, मंत्रोच्चार, ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र जैसे अभ्यास ध्यान को सहज बनाते हैं. योगाचार्य ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए बताया कि जब तक परिवेश स्वच्छ और हरित नहीं होगा तब तक शारीरिक और मानसिक संतुलन संभव नहीं है.
प्रकृति, पर्यावरण और ध्यान
प्रकृति, पर्यावरण और ध्यान
आत्मचिंतन ही ध्यान का शिखर: हर्ष देव तंवर ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया कि दिन में 5-10 मिनट स्वयं से मिलना सबसे जरूरी है. आत्मचिंतन, आत्मदर्शन और आत्ममंथन से ही व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकता है. समय पर आहार, निद्रा और डिजिटल संयम के साथ प्रकृति के सान्निध्य में रहकर ही सत-चित-आनंद की अनुभूति संभव है.
आत्मचिंतन ही ध्यान का शिखर
आत्मचिंतन ही ध्यान का शिखर
