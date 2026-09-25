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विश्व फेफड़ा दिवस 2026: जानिए लंग्स को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के एक्सपर्ट डॉक्टर से टिप्स

जवाब: देखिए, पहले तो मैं यह बता देता हूं कि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि बीमारी को लेकर लोग जागरूक हो सकें. फेफड़ों में होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो की मैनेजेबल और ट्रीटेबल है. उसको ठीक करने के साथ ही बेहतर किया जा सकता है. उदाहरण के लिए प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. अगर हम उससे अपना बचाव करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है. प्रदूषण से मुख्यतः जो देखा गया है COPD अस्थमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इस प्रकार से होते हैं. यह देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से भी बीमारियां होती हैं. जैसे कि लंग्स कैंसर, COPD इस प्रकार की बीमारियां होती है, फिर ILD होती है. इस विषय में लोगों में जागरूकता लाना हमारा काम है. स्मोकिंग ना करें ताकि हमारे लंग्स हेल्दी रहे. खुद को जितना संभव हो प्रदूषण से दूर रखें. अगर आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है तो आप मास्क लगाने की आदत डालें. मास्क लगाने से फेफड़े सुरक्षित रहेंगे. सवाल: शहरी वातावरण के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है. क्या इससे भी फेफड़ा खराब होने की संभावना रहती है ?

जवाब: फेफड़ा प्रभावित होने के बहुत सारे कारण हैं. फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जो वातावरण के संपर्क में आता है. जब भी हम सांस लेते हैं वातावरण में जो भी वस्तुएं हैं जैसे धूल, जीवाणु वह फेफड़ों में जा सकते हैं. किसी भी तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं. सवाल: फेफड़ा वायु प्रदूषण या धुआं से कितना प्रभावित हो सकता है ?

जवाब: हर साल 25 सितंबर को फेफड़ा दिवस मनाया जाता है. फेफड़ों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. साल 2026 का विश्व फेफड़ा दिवस का थीम जीवन भर स्वस्थ फेफड़े (A Lifetime of Lung Health) है. इस विषय में जानकारी जागरूकता लोगों में बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है.

रायपुर: 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाएगा. आखिर विश्व फेफड़ा दिवस क्यों मनाया जाता है, लोगों में किस तरह की जागरूकता लाने की जरुरत है. इसके साथ ही फेफड़े के प्रभावित होने पर व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और किस तरह की दिक्कतें व्यक्ति को होने लगती हैं. इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं मेकाहारा के श्वसन रोग विभाग के HOD डॉक्टर आरके पंडा. सवाल: 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाएगा, इस दिवस को आखिर क्यों मनाया जाता है ?

जवाब: शहर हो या फिर गांव प्रदूषण से अब कोई भी जगह अछूता नहीं रहा है. गांव जो कभी साफ सफाई के लिए जाना जाता था, वहां भी धूल उड़ रहे हैं. कच्ची सड़कों की वजह से धूल उड़ना आम बात है. सबसे ज्यादा गर्मी के दिनों में धूल के गुबार उड़ते हैं. फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में कई ऐसे पार्टिक्ल होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. गांव का जो रहन सहन और खान पान है वो हमें मजबूती देता है. गांव के लोगों की रोग प्रतिरोधक झमता अधिक होती है, शहरों की बनिस्पत.

सवाल: शराब या तंबाकू के सेवन से फेफड़ों में जो दिक्कत आती है. यह कितना डैमेज करता है और किस उम्र के लोगों में दिखाई पड़ता है ?

जवाब: नशे से शरीर का नाश होता है, नशे के आदि लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं. बहुत बार देखा गया है कि टीबी निमोनिया इस प्रकार की बीमारियां अस्थमा इस प्रकार की बीमारियां नशा करने वालों को ज्यादा होती हैं. अस्थमा एलर्जी की वजह से होती है. टीबी की बीमारी अपने प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है. अगर सही समय में इसका इलाज किया जाए तो 100% क्यूरेबल है. निमोनिया भी क्यूरेबल है, अगर व्यक्ति ठीक टाइम में दवाई लेता है, डॉक्टर को दिखाता है तब यह भी ट्रीटेबल है. बीमार होने पर अगर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और जांच कराए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है. जरूरत बस इस बात की है कि लोग समय पर इन बीमारियों को लेकर जागरुक हों. विश्व फेफड़ा दिवस पर हम लोगों को बताएंगे कि वो किन-किन बातों का ध्यान रखें.



सवाल: बीमारी कितने समय होती है और हमें इलाज कब करना चाहिए ?

जवाब: देखिए, जो संक्रमण की बीमारी है उसका टाइम पीरियड एकदम स्पेसिफिक है. आपको जैसे टीबी हो गया तो कम से कम 6 महीने का इलाज होना चाहिए. निमोनिया का इलाज 5 से लेकर 15 दिन तक चलता है. वह कितना गंभीर है ये डॉक्टर तय करते हैं. बात अगर अस्थमा की करें तो पहले तो आपको बचाव करना पड़ेगा जो भी चीज हैं उसे ट्रिगर या एलर्जी हो उससे दूरी बनाएं. अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, उस हिसाब से इलाज चलेगा. कुछ बीमारियों का इलाज लंबा जरुर चलता है लेकिन वो ठीक होता है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी उनमें से एक है. प्रदूषण और स्मोकिंग का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर होता है और उनका इलाज आम लोगों से ज्यादा लंबा चलती है.



सवाल: अगर लंबे समय तक फेफड़े का इलाज नहीं होता है तो किस तरह का खतरा हो सकता है ?

जवाब: अगर लंबे समय तक किसी भी फेफड़े के रोग का इलाज नहीं करते हैं तो यह बीमारी बढ़ती जाती है. इसमें फाइब्रोसिस कैविटी इवन फेफड़ा सिकुड़ना तक हो सकता है. सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ ऑक्सीजन को मेंटेन करने में तकलीफ होती है. कोई भी कार्य करने में तकलीफ होती है. उसको बाहरी सोर्स से ऑक्सीजन लेना पड़ता है. जैसे की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन लेनी पड़ सकती है. इसलिए जितना जल्दी इलाज हो उतना बेहतर है. ऐसे मरीजों को हम लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट या और एण्ड्स स्टेज लंग्स डिसीज़ घोषित करते हैं या बोलते हैं.





सवाल: फेफड़ों में अगर बीमारी होती है तो किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं ?

जवाब: अगर किसी को भी फेफड़े या श्वसन में बीमारी होती है तो पहली चीज यह देखनी है कि उसे खांसी किस तरह की हो रही है. खांसी सूखी है या बलगम वाली है. सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, छाती में भारीपन तो मरीज नहीं फील कर रहा है. बलगम में खून तो नहीं आ रहा है. इस तरह के लक्षण मुख्य रुप से शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं.

सवाल: ऐसा होने पर हमें कितने दिनों के बाद चेकअप या टेस्ट करवाने चाहिए ?

जवाब: जितना जल्दी हो सके अपना इलाज शुरू कराएं. समय रहते डॉक्टर से इलाज शुरू कराना आपके लिए फायदेमंद होगा. आप प्रॉपर घर पर रहकर अपना इलाज डॉक्टर के बताए तरीके के मुताबिक कर सकते हैं.