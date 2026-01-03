ETV Bharat / bharat

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, आस्था और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम, जानें खासियत

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंच गया है. श्रद्धालुओं ने स्वागत करते हुए भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की.जानें शिवलिंग की खासियत

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 3, 2026 at 4:03 PM IST

गोपालगंज: जिले के कुचायकोट प्रखंड के बल्थरी चेक पोस्ट के पास आज विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग एक विशेष वाहन से पहुंचा, जहां शिव भक्तों और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों ने भक्ति भाव से स्वागत किया. साथ ही विधि विधान के साथ तिलक लगाकर आरती उतारी गई और फूल अक्षत से पूजा अर्चना की गई. इस दौरान आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला.

विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज: दरअसल विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होने का दावा किए जाने वाला यह विशालकाय शिवलिंग जैसे ही गोपालगंज की धरती पर पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को देखने वालो की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में इस विशाल शिवलिंग को कैद करना चाहता था.

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग (ETV Bharat)

आस्था और इंजीनियरिंग का संगम: यह शिवलिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इंजीनियरिंग का भी एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा है. 210 मीट्रिक टन वजन होने के कारण इसे ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्का ट्रक पर लोड किया गया है.

पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर होगी स्थापना: तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया-केसरिया मार्ग पर बन रहे विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की जाएगी. गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा. इसकी ऊंचाई 270 फीट, चौड़ाई 540 फीट, लंबाई 1080 फीट है और क्षेत्रफल 120 एकड़ में यह शिव है. जगह-जगह लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा अर्चना के लिए खड़े रहे.

किशोर कुणाल ने किया था मंदिर का शिलान्यास (file photo)

किशोर कुणाल ने किया था शिलान्यास: बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति से जुड़े किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया था. 20 जून 2023 को शिलान्यास के बाद से ही नींव, प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, नंदी मंडप और गर्भगृह का पाइलिंग कार्य पूरा किया जा चुका है.

महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में तैयार: वहीं शिवलोक की स्थापना के लिए यह शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में तैयार किया गया है. शिवलिंग एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, जो इसे भारतीय शिल्पकला का अद्भुत नमूना बनाता है. शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है.

ऐसा है विराट रामायण मंदिर (ETV Bharat)

जगह-जगह स्वागत और पूजा-अर्चना: इस संदर्भ में पुलिस अधिकारी ललित दुबे और मृत्युंजय ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और यह सौभाग्य हम लोगों का है कि इस विशाल शिवलिंग की पूजा अर्चना और दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ. यहां काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद है जिन्होंने शिवलिंग का दर्शन किया.

