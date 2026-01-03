ETV Bharat / bharat

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, आस्था और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम, जानें खासियत

गोपालगंज: जिले के कुचायकोट प्रखंड के बल्थरी चेक पोस्ट के पास आज विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग एक विशेष वाहन से पहुंचा, जहां शिव भक्तों और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों ने भक्ति भाव से स्वागत किया. साथ ही विधि विधान के साथ तिलक लगाकर आरती उतारी गई और फूल अक्षत से पूजा अर्चना की गई. इस दौरान आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला.

विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज: दरअसल विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होने का दावा किए जाने वाला यह विशालकाय शिवलिंग जैसे ही गोपालगंज की धरती पर पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को देखने वालो की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में इस विशाल शिवलिंग को कैद करना चाहता था.

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग (ETV Bharat)

आस्था और इंजीनियरिंग का संगम: यह शिवलिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इंजीनियरिंग का भी एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा है. 210 मीट्रिक टन वजन होने के कारण इसे ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्का ट्रक पर लोड किया गया है.

पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर होगी स्थापना: तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया-केसरिया मार्ग पर बन रहे विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की जाएगी. गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा. इसकी ऊंचाई 270 फीट, चौड़ाई 540 फीट, लंबाई 1080 फीट है और क्षेत्रफल 120 एकड़ में यह शिव है. जगह-जगह लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा अर्चना के लिए खड़े रहे.