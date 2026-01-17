ETV Bharat / bharat

बिहार का विराट रामायण मंदिर: यहां विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की हुई स्थापना, जानिए खासियत

500 करोड़ से मंदिर का निर्माण: 500 करोड़ रुपये से इस मंदिर का निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा किया जा रहा है. मंदिर के निर्माण के लिए 100 फीट जमीन की गहराई से करीब 3100 पिलर निकाला गया है, जिसपर मंदिर का बेस तैयार होगा.

गर्भगृह के चारो ओर 12 शिखर: मंदिर में 12 शिखर होंगे, जिसमें सबसे लंबा शिखर 270 फीट का होगा, जो मध्य शिखर होगा. इसके अलावे 01 शिखर 198 फीट का होगा. एक शिखर 135 फीट, 4 शिखर 180 फीट का होगा और 5 शिखर 108 फीट का होगा. मंदिर के चारो ओर इस शिखर का निर्माण किया जाएगा.

22 देवी-देवताएं स्थापित: 270 फीट ऊंचाई, 270 फीट चौड़ाई और 1080 फीट लंबाई के इस भव्य मंदिर में 22 देवी-देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. भगवान राम, मां सीता एवं लव-कुश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी. सबसे मुख्य द्वार पर 33 फीट का शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो भगवान राम के ठीक सामने हैं.

विराट रामायण मंदिर: विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा सनातन मंदिर होने वाला है. कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है. महावीर मंदिर न्यास समिति के अनुसार 140 एकड़ में मंदिर का निर्माण हो रहा है. मंदिर की खासियत है कि यह 3 मंजिल का होगा.

भोपाल और राजस्थान से मंगाए गए क्रेन: 210 मीट्रिक टन के शिवलिंग को तमिलनाडु से बिहार तक लाने के लिए 96 पहिये वाला ट्रक का इस्तेमाल किया गया, जो कई राज्य और विभिन्न शहर से होते हुए पूर्वी चंपारण तक पहुंचा है. शिवलिंग की स्थापना के लिए राजस्थान और भोपाल से 750 टन की क्षमता वाले दो क्रेन मंगाए गए थे. पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग TCS के द्वारा की जा रही है.

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग: तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट है, जिसे निर्माण करने में करीब 3 करोड़ रुपये का खर्च आया है. यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है.

शांभवी चौधरी और उनके पति ने किया विधि-विधान : मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के कैथवलिया गांव में शिवलिंग की स्थापना से बिहारवासियों में उत्साह है. देश-विदेश से आए पंडितों और विद्वानों के मंत्रोच्चार के बीच सायन कुणाल, स्वर्गीय आचार्य कुणाल के बेटे और उनकी सांसद पत्नी शांभवी चौधरी यजमान की भूमिका में रहे. इस स्थापना के सारे विधि-विधान किए.

8:30 बजे से पूजा शुरू: शनिवार को माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो शिवलिंग उत्पत्ति का दिवस माना जाता है. इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से नकर से मुक्ति मिलती है. ऐसे में सुबह 8:30 बजे से पूजा शुरू हुई और दोपहर 1:00 बजे तक शिवलिंग की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ.

कंबोडिया और कोलकाता से मंगवाए गए थे फूल: पूजा के लिए कंबोडिया और कोलकाता से विशेष फूल मंगाए गए. अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, गुजरात, हरिद्वार और महाराष्ट्र से पंडित शामिल इस स्थापना समारोह में शामिल हुए, जिन्होंने मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग की स्थापना करवायी.

देश के पवित्र नदियों का जल: देवों के देव महादेव का भव्य अभिषेक किया गया. शिवलिंग स्थापना और जलाभिषेक के लिए देश के कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगासागर, सोनपुर और रामेश्वरम सहित कई नदियों के जल लाए गए थे.

दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना: 210 मीट्रिक टन वजन वाले शिवलिंग को उठाने के लिए दो बड़े-बड़े क्रेन मंगवाए गए थे. पूजा-पाठ का कार्यक्रम शनिवार सुबह से चलता रहा. सीएम नीतीश कुमार इस स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे. उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे. गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई.

पूर्वी चंपारण: सनातन धर्म के लिए 17 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. बिहार के पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड स्थित कैथवलिया जानकीपुर स्थित विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया है. स्थापना कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और कई पवित्र नदियों के जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया.

200 से 250 कर्मी रोज कर रहे काम: मंदिर का निर्माण सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करा रहा है. जमीन से लेकर नींव तक निर्माण होने में करीब डेढ़ साल लग गए. इसके निर्माण में प्रत्येक दिन 200 से 250 कर्मियों की जरूरत पड़ रही है. न्यास समिति का कहना है कि जल्द ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा.

दुनिया का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर: 13 नवंबर, 2013 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर के मॉडल का अनावरण किया था. 20 जून, 2023 को मंदिर का शिलान्यास हुआ था. 215 फीट ऊंचा अंकोरवाट के मंदिर के अनुरूप विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई करीब 400 फीट होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर होगा. 20 हजार लोगों एक साथ भजन हॉल में बैठ सकते हैं.

हिन्दू-मुस्लिम की एकता का प्रतीक: इस मंदिर की खासियत है कि निमार्ण के लिए जमीन सिर्फ हिंदू परिवारों ने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम परिवारों ने भी दान की. धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह स्थल हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भाव और स्थानीय रोजगार की नई पहचान बन चुका है.

20 एकड़ जमीन मुस्लिमों ने दी: 20 एकड़ जमीन मुस्लिम परिवारों ने भगवान शिव और राम के नाम पर दान की है. करीब 23 एकड़ जमीन हिंदू परिवारों द्वारा दी गई. बाकी जमीन मंदिर से जुड़े परिवारों और सदस्यों ने मिलकर दान की ताकि यहां एक ऐसा केंद्र बनाया जा सके जो पूरे क्षेत्र की पहचान बदल दे.

किसी को नुकसान नहीं, सबको फायदा: स्थानीय मुस्लिम निवासी मोहम्मद जमील इस पूरे बदलाव को बहुत सकारात्मक नजरिए से देखते हैं. जमील खुले शब्दों में कहते हैं कि शिवलिंग बनने से किसी भी समुदाय को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि सभी को फायदा ही हो रहा है.

"यहां कोई नहीं पूछता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान. सभी को बराबर सम्मान मिल रहा. इस शिवलिंग के बनने से नुकसान कहां है? चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को इसका फायदा मिल रहा है." -मोहम्मद जमील, स्थानीय

रोजगार का नया केंद्र: विराट मंदिर के निर्माण होने और शिवलिंग स्थापित होने से पहले मेले जैसे स्थिति है. इस कारण यहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. 65 साल के बुजुर्ग मोहम्मद सेराजुल, जो शिवलिंग स्थल के पास बांसुरी बेचते हैं.

बांसुरी बेच करा रहे इलाज: मोहम्मद सेराजुल कहते हैं कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है. उम्र अधिक होने की वजह से दवाइयों पर हर महीने भारी खर्च आता है. पहले उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे दवाई और दो वक्त की रोटी तक बड़ी मुश्किल से निकल पाती थी.

"पहले आमदनी नहीं थी, लेकिन जब से शिवलिंग आया है, तब से 200 से 500 रुपए रोज कमा लेता हूं. शिवलिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी है तो हमारी आमदनी भी बढ़ गई है. अब हम समय पर दवाइयां ले पा रहे हैं." -मोहम्मद सेराजुल, बांसुरी बेचने वाले

मिठाई की बिक्री में बढ़ोतरी: मंदिर परिसर के पास जलेबी की दुकान चलाने वाले राजमोहन साह बताते हैं कि उनकी दुकान तो वर्षों से यहां थी, लेकिन पहले ग्राहक बहुत कम थी. दुकान चलाना मुश्किल हो रहा था और कई बार बंद करने तक की नौबत आ जाती थी, लेकिन अब मंदिर निर्माण से राहत की उम्मीद है.

"हमारी दुकान बहुत पहले से है यहां, लेकिन नहीं चलती थी. अब जब से शिवलिंग आया है, रोज 15 से 16 हजार की बिक्री हो रही है." - राजमोहन साह, मिठाई दुकानदार

बिक्री में उछाल: सिंदूर बेचने वालों की बिक्री में भी उछाल है. दुकानदार बताते हैं कि वो पहले अरेराज में दुकान लगाते थे. वहां उनकी रोज की बिक्री लगभग 2 हजार रुपए के आसपास होती थी. अब वे शिवलिंग स्थल के पास दुकान लगा रहे हैं. उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई है. रोजाना 10 हजार का सामान बिक रहा है.

भगवान को आना था कैथवलिया: यह मंदिर पहले बिहार के किसी और जिले में बनने वाला था, लेकिन धीरे-धीरे यह प्रस्ताव बदलकर मोतिहारी के कैथवलिया में आ गया. कैथवलिया में जिस जमीन पर आज विराट रामायण मंदिर बन रहा है, वह पहले कैथवलिया मठ की जमीन थी. स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान को यही मंजूर था.

नाम को लेकर रहा विवाद: महावीर मंदिर न्यास समिति के अनुसार पहले इस मंदिर का नाम विराट अंकोर वाट मंदिर रखा गया था, लेकिन कंबोडियाई सरकार ने इसको लेकर आपत्ति जताई. भारत सरकार के दखल के बाद, मंदिर का नाम विराट रामायण मंदिर किया गया.

कैसे पहुंचे विराट रामायण मंदिर: अयोध्या से विराट रामायण मंदिर की दूरी 315 किमी है तो जनकपुरधाम से दूरी 115 किमी है. पटना से लगभग दूरी 120 किमी दूरी है. ट्रेन, बस और प्राइवेट गाड़ी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है.

प्रशासनिक तैयारी: जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को सुरक्षा मानकों, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए.

ट्रैफिक प्लान: जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान और पार्किंग प्लान जारी किया. मुजफ्फरपुर से आने वाले श्रद्धालु पहले चकिया पहुंच, जहां से 9 किलोमीटर आगे बढ़ने पर मंदिर पहुंचे. गोपालगंज से खजुरिया चौक फिर यहां से केसरिया मार्ग से राजपुर होते हुए मंदिर परिसर पहुंचने का मार्ग तय किया गया.

जिला मुख्यालय से आने वाले श्रद्धालु: मोतिहारी जिला मुख्यालय से पिपराकोठी-कोटवा-भोपतपुर होते हुए राजपुर के रास्ते मंदिर आना हुआ. इसके अलावे पिपरा रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर होते हुए मंदिर जा सकते हैं.

