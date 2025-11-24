ETV Bharat / bharat

बिहार में यहां स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 10 साल में हुआ तैयार, वजन है 210 मीट्रिक टन

दस साल की साधना का फल: महाबलीपुरम के निकट पट्टीकाडु क्षेत्र में एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया यह शिवलिंग पिछले दस वर्षों की अथक मेहनत का परिणाम है. शिल्पकारों ने सूक्ष्म नक्काशी, संतुलन और सौंदर्य पर विशेष ध्यान देते हुए इसे तैयार किया. अनुमानित लागत करीब तीन करोड़ रुपये आई है.

महावीर मंदिर न्यास द्वारा बनाया जा रहा (ETV Bharat)

निर्माण कार्य तेजी पर: मंदिर का प्रवेश द्वार, गणेश स्थल, सिंह द्वार, नंदी, गर्भगृह की पाइलिंग आदि का काम पूरा हो चुका है. अब विशाल शिवलिंग की स्थापना के बाद मुख्य मंदिर का निर्माण और तेज होगा.

यहां स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग (ETV Bharat)

विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर: महावीर मंदिर न्यास (पटना) द्वारा बनाया जा रहा विराट रामायण मंदिर आकार में 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा. इसमें 22 मंदिर, 18 शिखर और 270 फीट ऊंचा मुख्य शिखर होगा. दीवारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे जाएंगे.

पूर्वी चंपारण: तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया-केसरिया मार्ग पर बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म ग्रेनाइट शिवलिंग शुक्रवार 21 नवंबर को विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद रवाना हो गया. यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी है.

96 चक्कों वाले विशेष ट्रक पर सवार: इतने भारी वजन को देखते हुए शिवलिंग को 96 चक्कों वाले हाइड्रोलिक ट्रेलर पर लोड किया गया है. विशेष इंजीनियरिंग टीम की निगरानी में यह धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पूरी यात्रा में 20-25 दिन लगने की संभावना है.

निर्माण कार्य तेजी पर (ETV Bharat)

रास्ते में बनेगा आस्था का महायज्ञ: महाबलीपुरम से चकिया तक के पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी है. कई शहरों में शोभायात्रा, पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए विशेष मंच बनाए जा रहे हैं. जगह-जगह ट्रक रुकेगा और पुजारी मंडली विधिवत पूजन करेगी.

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: स्थानीय प्रशासन, पुलिस और महावीर मंदिर न्यास समिति मिलकर रूट प्लानिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ प्रबंधन कर रहे हैं. हर पड़ाव पर बैरिकेडिंग होगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर सकें. इंजीनियरों की टीम हर किलोमीटर पर तकनीकी जांच कर रही है.

दो सालों में बनकर होगा तैयार (ETV Bharat)

देश का सबसे बड़ा ग्रेनाइट शिवलिंग: मंदिर को बना रहे इंजिनियर नंदन कुमार सिंह ने बताया कि 210 मीट्रिक टन वजनी यह शिवलिंग देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा एकाश्म ग्रेनाइट शिवलिंग होगा. इसके बाद यह विराट रामायण मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा.

"शिवलिंग स्थापना और भावी योजनाओं को लेकर काम चल रहा है. मंदिर परिसर में पहले से ही प्रवेश द्वार, गणेश स्थल, सिंह द्वार, नंदी और गर्भगृह की पाइलिंग जैसे कई अहम निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिनके बीच यह विशाल शिवलिंग मुख्य आकर्षण के रूप में स्थापित किया जाएगा."-नंदन कुमार सिंह, इंजिनियर

मंदिर निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी (ETV Bharat)

प्राण-प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन: शिवलिंग के चकिया पहुंचते ही विशेष मुहूर्त में प्राण-प्रतिष्ठा होगी. देश के बड़े संत-महात्मा और हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे. न्यास का लक्ष्य है कि जल्द ही मंदिर को चरणबद्ध तरीके से भक्तों के लिए खोल दिया जाए.

यहां स्थापित होगा शिवलिंग (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र: स्थानीय लोग मंदिर निर्माण को लेकर काफी खुश हैं. उनका कहना है कि विराट रामायण मंदिर बनने के बाद यह स्थल न सिर्फ आस्था बल्कि रामायण अध्ययन और स्थापत्य कला का भी वैश्विक केंद्र बनेगा. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आने की उम्मीद है, जिससे इलाके में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

पूर्वी चंपारण में बन रहा मंदिर (ETV Bharat)

