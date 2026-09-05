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हरियाणा में दुनिया की सबसे बड़ी चारपाई, एक साथ बैठ सकते हैं 100 लोग, 9 क्विंटल वजन, जानें खासियत

60 किलो पीतल और 22 रंगों की रस्सियां दे रही शाही लुक: इस पलंग को सामान्य चारपाई से अलग और भव्य बनाने के लिए इसमें करीब 60 किलो पीतल लगाया गया है. इसके पायों और सीढ़ियों पर खास डिजाइन बनाए गए हैं. पायों को अशोक स्तंभ की आकृति में तैयार किया गया है. चारपाई का मुख्य ढांचा मजबूत पुरानी साल की लकड़ी से बनाया गया है, जबकि इसमें लाल शीशम के पायें लगाए गए हैं.

4.25 लाख रुपये की लागत, चार महीने में बनकर तैयार: इस विशाल चारपाई को तैयार करने में करीब 4 लाख 25 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है. पलंग की लंबाई 18 फीट 3 इंच, चौड़ाई 9 फीट 3 इंच और ऊंचाई करीब 4 फीट 6 इंच रखी गई है. भोले भंडारी के मुताबिक, इस चारपाई को चार महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है. फाइनल टच देने के बाद इसे सोंधी गांव की गुलिया खाप चौपाल में पहुंचाया जाएगा.

हांसी: कभी गांव की चौपाल की पहचान मानी जाने वाली चारपाई अब आधुनिक दौर में नए शाही अंदाज के साथ लोगों को फिर आकर्षित कर रही है. हांसी के ढाणा खुर्द गांव के रहने वाले भोले भंडारी ने देसी चारपाई और विशाल पलंग बनाने की कला को ना केवल हरियाणा, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों तक पहचान दिलाई है. फिलहाल उन्होंने 18 फीट से अधिक लंबी और 9 फीट से ज्यादा चौड़ी एक विशाल शाही चारपाई तैयार की है. ये चारपाई झज्जर जिले के सोंधी गांव स्थित गुलिया खाप की चौपाल की शोभा बढ़ाएगी. इसकी खासियत ये है कि इस पर एक साथ करीब 100 लोग बैठ सकेंगे.

चारपाई की खासियत (ETV Bharat)

महाभारत की थीम पर बनी चारपाई: इसकी सबसे खास चीज इसकी बुनाई है. महाभारत की थीम पर इसका डिजाइन तैयार किया गया है. इसमें चौसर और चक्रव्यूह बनाया गया है. इसके लिए गुजरात के महुवा से करीब डेढ़ से दो क्विंटल रंगीन रेशमी रस्सियां मंगाई गई. इन रस्सियों में करीब 22 अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया. रंगों का ये संयोजन पलंग को पारंपरिक होने के साथ-साथ शाही रूप दे रहा है.

चारपाई का वजन 9 क्विंटल है (ETV Bharat)

सामान्य चारपाई भी 25 हजार से शुरू: भोले भंडारी के यहां बनने वाली देसी चारपाइयां भी सामान्य बाजार की चारपाइयों से अलग होती हैं. यहां एक चारपाई की कीमत करीब 25 हजार रुपये से शुरू होकर लाखों रुपये तक जाती है. इसी तरह बैठने के लिए बनाए जाने वाले पारंपरिक पीढ़ों की कीमत करीब 4 से 6 हजार रुपये तक बताई गई है.

चारपाई में किन चीजों का हुआ इस्तेमाल? (ETV Bharat)

25 साल पहले पिता ने शुरू किया था काम: भोले भंडारी बताते हैं कि इस काम की शुरुआत उनके पिता ने करीब 25 साल पहले की थी. शुरुआत में परिवार द्वारा बनाए गए सामान को सूरजकुंड मेले में प्रदर्शित किया गया, जहां लोगों ने देसी चारपाई और पारंपरिक फर्नीचर को काफी पसंद किया. इसके बाद परिवार ने इस काम को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे बड़े आकार की चारपाई और पलंग बनाने की कला में पहचान बनाई. अब परिवार के बनाए पलंग और चारपाई हरियाणा के अलावा दिल्ली और नोएडा तक पहुंच रहे हैं. उनके बनाए कुछ पलंग और चारपाई विदेशों तक भी पहुंच चुके हैं.

बड़े आकार की चारपाई तैयार करना सामान्य चारपाई बनाने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है. इसमें लकड़ी की मजबूती से लेकर रस्सियों की बुनाई और पूरे ढांचे के संतुलन तक हर चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ता है. -भोले भंडारी, चारपाई कारीगर

जब आधुनिक फर्नीचर के बीच फिर लौटी देसी चारपाई: चारपाई कभी सिर्फ सोने या बैठने का साधन नहीं थी. गांवों में ये चौपाल की बैठक का केंद्र होती थी. इसी पर बैठकर गांव के बुजुर्ग बातचीत करते, फैसले होते और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती थी. समय के साथ सोफा, कुर्सी और आधुनिक फर्नीचर ने चारपाई की जगह ले ली, लेकिन अब यही पारंपरिक चारपाई नए डिजाइन, महंगी लकड़ी, पीतल और रंगीन रस्सियों के साथ फिर लोगों को आकर्षित कर रही है. हांसी के ढाणा खुर्द में तैयार हो रहा ये 18 फीट 3 इंच लंबा शाही पलंग इसी बदलाव की मिसाल है. कभी साधारण ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही चारपाई अब लाखों रुपये की लागत वाले शाही फर्नीचर के रूप में चौपालों की शोभा बढ़ा रही है.

महाभारत की थीम पर है चारपाई का डिजाइन (ETV Bharat)

चारपाई के पायों पर अशोक स्तंभ की आकृति (ETV Bharat)

सामान्य चारपाई और पारंपरिक पीढ़े भी बनाते हैं कारीगर (ETV Bharat)

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