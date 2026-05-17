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साइलेंट किलर के रूप में बढ़ रही हाइपरटेंशन की बीमारी, इस उम्र के बाद जरूर चेक कराते रहें ब्लड प्रेशर

डॉक्टर मित्तल ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस बार हाइपरटेंशन डे की थीम ' हाई ब्लड प्रेशर को मिलकर करें नियंत्रित' रखी गई है. डॉक्टर मित्तल ने बताया कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि उसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते. यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर असर डालता है. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने से हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्याओं खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि आज युवाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली: हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है. इस दिन विशेषज्ञों के द्वारा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले हाइपरटेंशन की बीमारी के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी जाती है. हाइपरटेंशन नामक बीमारी को लेकर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय मित्तल ने कहा कि बदलती जीवन शैली, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हाइपरटेंशन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है.

ये होते हैं हाइपरटेंशन के कारण: देर रात तक जागना, जंक फूड का अधिक सेवन, धूम्रपान और मानसिक तनाव इसके प्रमुख कारण हैं. डॉक्टर मित्तल ने सलाह दी कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचते रहना चाहिए. खासकर 30 वर्ष की आयु के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि एक बार हाइपरटेंशन की समस्या हो जाने पर कुछ लोग अपनी जीवन शैली में सुधार करके नियमित व्यायाम और अन्य कई उपाय करके अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर से लोगों को कोई बीमारी हो जाए तो फिर हाइपरटेंशन को जड़ से खत्म करना मुश्किल होता है.

हाइपरटेंशन से कैसे हो सकता है बचाव: जीटीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि हाइपरटेंशन से बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित खानपान और स्वस्थ दिनचर्या बेहद जरूरी है. खाने में नमक और तेल की मात्रा कम रखनी चाहिए तथा हरी सब्जियां और फलों का अधिक सेवन करना चाहिए. इसके अलावा रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि योग और ध्यान भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद साबित होती है.

उन्होंने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को लगातार सिर दर्द चक्कर आना सांस फूलना या थका महसूस हो रही है हो तो डॉक्टर तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. कई लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाई छोड़ देते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि विश्व हाइपरटेंशन डे का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना और समय रहते जांच से उपचार के लिए तैयार करना है. हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है.



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