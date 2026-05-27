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चीन के बाद भारत में बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत; बढ़ते हेल्थ खर्च से गरीब हो गए दुनिया के 160 करोड़ लोग, नेपाल-अल साल्वाडोर-होंडुरास में सिस्टम सबसे खराब

डब्ल्यूएचओ की नई विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, मलेरिया के केसों में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि, HIV संक्रमण में गिरावट.

बढ़ते इलाज खर्च से लोग हो रहे गरीब.
बढ़ते इलाज खर्च से लोग हो रहे गरीब. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 11:39 AM IST

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हैदराबाद : बदलती लाइफ स्टाइल और खानपान की खराबी कई बीमारियों को जन्म दे रही है. रोगों का बढ़ता ग्राफ लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है. दुनियाभर के लोग इससे प्रभावित हैं. कमाई का ज्यादातर हिस्सा इलाज में ही खर्च हो जा रहा है. हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की नई विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट भी इसी बढ़ते खतरे के बारे में बताती है. स्टडी के अनुसार विश्व के 160 करोड़ लोग बढ़ते हेल्थ खर्च के कारण गरीबी के गर्त में चले गए. वहीं पूरी दुनिया साल 2030 तक सेहत से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे चल रही है.

दुनियाभर में सबसे ज्यादा मौतें बीमारियों के कारण हो रहीं हैं. इस मामले में चीन में हालात ज्यादा खराब हैं. जबकि अपना देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है. WHO की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के कई सेक्टर में विकास की रफ्तार धीमी होने की बात कही गई है. कुछ अहम सुधारों के बावजूद कुछ जगहों पर हालात ज्यादा खराब हुए हैं. जैसे नेपाल, अल साल्वाडोर और होंडुरास आदि देशों में हेल्थ केयर सिस्टम काफी खराब है. दुनियाभर में साल 2010 से 2024 के बीच नए HIV के केसों में 40% की गिरावट आई है. हालांकि मलेरिया के केसों में 8.5% की बढ़ोतरी हुई.

क्या हैं WHO की रिपोर्ट के अहम बिंदु?, अपने देश में हर साल बीमारियों से कितने लोगों की मौत हो जाती है, बीमारियों से मौत के मामले में अपने देश की वैश्विक रैंकिंग क्या है?, दुनिया के किन टॉप 10 देशों में बीमारियों से ज्यादा मौतें होती हैं?, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भारत हर साल कितने करोड़ रुपये खर्च करता है?. दुनिया के किन 5 देशों में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं?, विश्व के किन देशों में सबसे खराब हैं?. इसके पीछे के कारण क्या हैं?. ईटीवी भारत के इस Explainer ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे.

सबसे पहले WHO की रिपोर्ट के अहम बिंदुओं पर नजर डालिए : रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने तंबाकू खाना कुछ कम किया है. शराब का भी इस्तेमाल कुछ हद तक कम हुआ है. ग्लोबल स्तर पर कुछ बीमारियों की रोकथाम में अहम सुधार हुए हैं. मलेरिया के केसों में गिरावट आई है. दुनिया के अरबों लोगों तक पानी, ऊर्जा आदि की सुविधाएं पहुंचीं, लेकिन यह सभी देशों में एक जैसा नहीं रहा. यानी अभी भी कुछ लोगों को इनके अभावों में जीना पड़ रहा है. साल 2015 से 2024 के बीच दुनिया के 96 करोड़ लोगों को पीने के लिए पानी मिला. 1.2 अरब लोगों को शौचालय मिला.

रिपोर्ट में भविष्य के कई खतरों की ओर भी इशारा किया गया है.
रिपोर्ट में भविष्य के कई खतरों की ओर भी इशारा किया गया है. (Photo Credit; Getty)

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अफ्रीकी देशों में एचआईवी संक्रमण में ज्यादा गिरावट : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1.6 अरब लोगों को बुनियादी स्वच्छता जैसी सेवा का लाभ मिला. वहीं करीब 1.4 अरब लोगों को पकाने के साधन जैसे रसोई गैस आदि की सुविधा मिली. दुनिया के कई देश गरीबी, भुखमरी और युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे हैं. इसके कारण वहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की रफ्तार भी काफी स्लो हो गई है. अफ्रीकी देशों यानी अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, बुरुंडी, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान, तंजानिया, युगांडा आदि में एचआईवी संक्रमण में 70% की गिरावट आई है. जबकि ग्लोबल स्तर पर यह गिरावट 40% है.

टीबी रोग में भी गिरावट, एनीमिया में नहीं दिखा सुधार : WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी देशों में टीबी की बीमारियों में भी 28% की कमी आई है. भारत के अलावा उसके पड़ोसी देशों के लिए साल 2025 तक मलेरिया पर अंकुश लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. ये देश इसके बेहद करीब पहुंचे. हालांकि साल 2015 के बाद से मलेरिया के मामले में करीब 8.5% बढ़ोतरी भी देखी गई. इससे जाहिर है कि इस दिशा में अभी और प्रयास करने की जरूरत है. वहीं महिलाओं में खून की कमी के मामले में पिछले दशक में कोई सुधार देखने को नहीं मिला. यह करीब 30.7% पर स्थिर बनी हुई है.

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साथ बच्चों में बढ़ा मोटापा : रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चों में मोटापे की समस्याएं बढ़ रहीं हैं. ऐसे मामलों में 5.5% की बढ़ोतरी देखी गई. दुनियाभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा गंभीर मसला बना हुआ है. अपने जीवनकाल में हर 4 में से एक महिला हिंसा की शिकार जरूर बनती है. उसके बेहद करीबी साथी ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं. दुनियाभर में मुफ्त या सस्ते इलाज की जो सुविधा मुहैया कराई जाती है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला. साल 2015 से 2023 के दौरान इसमें मामूली सुधार ही हो पाया.

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दुनिया की एक चौथाई आबादी इलाज खर्च से परेशान : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी स्वास्थ्य खर्च के कारण कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है. साल 2022 में दुनियाभर में इस वजह से करीब 160 करोड़ लोग गरीब हो गए या पहले से ज्यादा आर्थिक तंगी में पहुंच गए. कई देशों में अभी भी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं. वहां वैक्सीनेशन की दर लक्ष्य से कम है. इसकी वजह से इन देशों में आने वाले समय में तमाम तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा रहेगा.

बीमारियों के कारण चीन में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें.
बीमारियों के कारण चीन में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें. (Photo Credit; Getty)

एक तिहाई देशों ने नहीं साझा किया सही डेटा : WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया की प्रगति को कई साल पीछे ढकेल दिया. इससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई क्षेत्रों में तो अभी भी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है. दुनिया के केवल 18% देश ही अपने-अपने देशों के मौतों का समय पर डेटा उपलब्ध कराते हैं. दुनिया के करीब एक तिहाई देशों ने मौतों से जुड़े आंकड़े साझा नहीं किए. इस उदासीनता ने स्वास्थ्य नीतियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में मुश्किलें खड़ी कीं.

हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने की जरूरत : रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनियाभर में असमानता, कमजोर हेल्थ सेवाएं और पर्यावरण संबंधी खतरे हेल्थ सेक्टर की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं. इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है. बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देना होगा. बेहतर सिस्टम बनाने होंगे. इसके बाद ही लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान हो सकेगी. साल 2030 तक सेहत से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन चीजों पर अमल करना जरूरी है.

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ताइवान समेत अन्य देशों में क्यों बेहतर हैं स्वास्थ्य सेवाएं?: ceoworld.biz के डेटा के अनुसार ताइवान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वीडन के लोगों को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं. इसके पीछे की कई वजहें हैं. ताइवान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स का स्कोर 87.16 जबकि दवाओं की उपलब्धता का स्कोर 83.59 है. इसी क्रम में सरकारी तैयारी का स्कोर 82.30 है. यानी वहां डॉक्टर, नर्स आदि स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता है. लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता है. गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होती हैं. आसानी से मिल भी जाती हैं. सरकार के स्वास्थ्य बजट, हेल्थ इंश्योरेंस समेत अन्य योजनाओं से किसी भी महामारी से निपटने में बहुत मदद मिलती है.

इसी तरह दक्षिण कोरिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स का स्कोर 79.05, दवाओं की उपलब्धता का स्कोर 78.39, सरकारी तैयारी का स्कोर 78.99 है. ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स का स्कोर 90.75, दवाओं की उपलब्धता का स्कोर 82.59 और सरकारी तैयारी का स्कोर 92.06 है. इसी क्रम में इन्हीं संदर्भों में कनाडा का स्कोर क्रमश: 86.18, 78.99, 88.23, स्वीडन का स्कोर क्रमश: 78.77, 74.88 और 74.18 है. ताइवान की तरह इन देशों में भी स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अच्छी है. लोगों को समय पर सही इलाज मिलता है. सरकार की योजनाएं भी लोगों को राहत पहुंचाती हैं.

कई देशों में लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं.
कई देशों में लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं. (Photo Credit; Getty)

भारत में बीमारियों से हर साल एक करोड़ लोगों की मौत : World Population Review साल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 98 लाख लोगों की मौत हो जाती है. वहीं WHO और डॉटा फॉर इंडिया के डेटा के अनुसार यह सख्या करीब एक करोड़ भी हो सकती है. इनमें से करीब 23 लाख से भी अधिक मौतें बीमारियों के कारण ही होती हैं. इन्फ्लूएंजा, निमोनिया और सांस के संक्रमण से जुड़ी बीमारियां छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित होती हैं. सांस की बीमारियों से काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. COVID-19 महामारी की वजह से 2020-2022 में काफी जानें गईं.

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टीबी से भी जा रही लोगों की जान : WHO और डॉटा फॉर इंडिया के आंकड़ों के अनुसार टीबी के कारण भी काफी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है. इनमें 15 से 70 साल के भारतीय शामिल हैं. दिल की बीमारियां भी काफी ज्यादा लोगों की जानें ले रहीं हैं. हर तीन में से एक भारतीय की मौत दिल की बीमारी के कारण हो रही है. बढ़ती उम्र, मोटापा और हाइपरटेंशन भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं. अपने देश में कुल होने वाली आधे से ज्यादा मौतों के लिए गैर संक्रामक बीमारियां जिम्मेदार होती हैं. अक्सर 40वें साल या 50 साल की उम्र के दौरान कैंसर से हर साल 6% से ज्यादा भारतीयों की मौत होती है. 30-54 साल की करीब 15% महिलाओं की मौत का कारण भी यही बनता है.

स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत कितने रुपये खर्च करता है? : prsindia.org के डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को 1 लाख 6 हजार 530 करोड़ का बजट दिया गया. इसका करीब 95% हिस्सा यानी 1 लाख 1 हजार 204 करोड़ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिला. बचा हुआ 5% हिस्सा हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट को मिला. वहीं बीमारियों से होने वाली मौतों के आधार पर ग्लोबल लेवल पर अपना देश दूसरे स्थान पर है. अपने देश में प्रति 1 हजार लोगों पर 7 मौतें होती हैं. यह यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों से कम है. हालांकि यहां पुरानी बीमारियों का बोझ ज्यादा है.

दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी खराब हैं.
दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी खराब हैं. (Photo Credit; Getty)

अल साल्वाडोर जैसे देशों में क्यों खराब हैं स्वास्थ्य सेवाएं? : अल साल्वाडोर, होंडुरास, नेपाल, पराग्वे और बोलीविया जैसे देशों में स्वास्थ्य सेवाएं विश्व में सबसे ज्यादा खराब हैं. इसके पीछे के कई कारण हैं. अल साल्वाडोर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स का स्कोर 62.6 जबकि दवाओं की उपलब्धता का स्कोर 48.96 है. इसी क्रम में सरकारी तैयारी का स्कोर 46.22 है. होंडुरास में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स का स्कोर 63.4, जबकि दवाओं की उपलब्धता का स्कोर 49.15 और सरकारी तैयारी का स्कोर 46.58 है. इन्हीं मापदंडों के आधार पर नेपाल का स्कोर क्रमश: 63.9, 49.17, 47.03, पराग्वे का क्रमश: 64, 49.25, 47.73, 21.9 है. यानी इन देशों में भी मेडिकल स्टाफ की कमी है, इलाज मुश्किल से मिलता है. दवाएं भी सस्ती नहीं हैं. कुछ ऐसे ही हालात बोलीविया में भी हैं.

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हर साल इलाज से लाखों लोगों की होती है मौत : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कम और मध्यम आय वाले कई देशों में हेल्थ सर्विस काफी खराब है. अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना बुर्किना, फासो, बुरुंडी, काबो वर्दे, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस द्वीप समूह, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, कोटे डी आइवर जैसे देशों में बीमार होने पर लोगों को सही और समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. इससे इन देशों में हर साल 57 से 84 लाख लोगों की जान चली जाती है. इन देशों में मरीजों की सही से देखभाल नहीं हो पाती है. इसके कारण करीब 60% लोग दम तोड़ देते हैं.

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