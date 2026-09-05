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एक ही परिसर में 28 बुद्धों के पवित्र बोधिवृक्ष, नव नालंदा महाविहार में बना दुनिया का पहला 'बोधिवन'

बिहार शरीफ में विश्व के पहले 'बोधिवन' की स्थापना हुई है. जहां 28 बुद्धों से संबंधित पवित्र बोधिवृक्ष लगाए गए. जानें खासियत. रिपोर्ट- महमूद आलम

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नव नालंदा महाविहार 'बोधिवन' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 7:18 AM IST

5 Min Read
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नालंदा: बौद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में नालंदा में एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल की गई है. नव नालंदा महाविहार के संस्कृति ग्राम परिसर में दुनिया के पहले 'बोधिवन' की स्थापना की गई है. इस वन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां बौद्ध परंपरा में वर्णित सभी 28 बुद्धों से जुड़े पवित्र बोधिवृक्षों को एक ही परिसर में लगाया और संरक्षित किया गया है. यह बोधिवन केवल उद्यान नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है.

किन देशों से आए बौद्ध भिक्षु?

भारत के अलावे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, चीन, ताइवान, कंबोडिया, जापान, तिब्बत, कोरिया, थाइलैंड, लाओस, मंगोलिया और भूटान सहित विभिन्न बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 28 बोधिवृक्ष के पौधे लगाए गए हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने इस अनूठी पहल के बारे में बताया कि बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, जिन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान (बोधि) प्राप्त किया था. उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने साल, बरगद, नागचंपा, नागकेसर जैसे अलग-अलग वृक्षों के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था. इन सभी 28 प्रकार के वृक्षों को भारत के विभिन्न हिस्सों से लाकर यहां रोपा गया है.

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अलग-अलग बोधिवृक्ष (ETV Bharat)

28 बुद्धों से संबंधित बोधिवृक्ष

जो 28 बुद्धों से संबंधित बोधिवृक्ष लगाए गए हैं, उनमें छितवन, पलाश, पाटली, वन-पीपल, शाल, तीन जगहों के नागकेशर, अर्जुन/ककुध, दो स्थानों के सोन, सलई, कदम्ब, बांस, अर्जुन, चम्पा, कुंदरु, कर्णिकार, विजयसार, आंवला, पाटली, सफेदा आम, शाल, शिरीष, गूलर, बरगद, पीपल के पवित्र पेड़ लगाए गए हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कुलपति ने बताया कि ज्ञानवर्धन के लिए बोधिवन में लगाए गए प्रत्येक पौधे के पास संबंधित बुद्ध के नाम के साथ उस वृक्ष का पालि, हिंदी और वानस्पतिक नाम भी अंकित किया गया है. वन के बीचों-बीच भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके चारों ओर परिक्रमा स्थल बनाया गया है.

क्या है बोधिवन का उद्देश्य?

बोधिवन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि पूरे विश्व और बौद्ध देशों में भी अभी तक कहीं भी ऐसे बोधिवन की स्थापना नहीं हुई है, जहां 28 बुद्धों के वृक्ष एक साथ हों.

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नव नालंदा महाविहार स्थित बुद्ध प्रतिमा (ETV Bharat)

"28वें बुद्ध जो थे, वह गौतम बुद्ध थे. जिन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध की प्राप्ति की थी. उनसे पहले भी 27 प्रकार के बुद्ध हुए हैं, जो अलग-अलग वृक्षों के नीचे बौद्ध की प्राप्ति हुई है. जिसमें शाल, बरगद, नागचंपा, नागकेशर हैं. इस तरह एक आध्यामत्मिक ऐसी स्थली जिसमें सभी 28 बुद्धों से संबंधित बोधिवृक्ष लगाए गए हैं."- प्रो. सिद्धार्थ सिंह, कुलपति. नव नालंदा महाविहार

ज्ञान और शांति की स्थली

सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि 65 एकड़ के परिसर में लगभग एक एकड़ में यह बोधिवन फैला हुआ है. इसके ठीक बगल में ह्वेनसांग मेमोरियल है. यहां आने वाले बौद्ध धर्मावलंबी और दुनिया भर के पर्यटक शांति और ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे. यह एक आध्यात्मिक और शांति की यात्रा होगी.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

क्या है महत्व?

औषधीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुलपति ने कहा कि भारतीय और आयुर्वेद परंपरा में हर वृक्ष का औषधीय मूल्य है. ये सभी वृक्ष सघन (घने) हैं, जिनके बड़े होने पर यह एक घना वन बन जाएगा, जहां लोग साधना, समाधि और परिक्रमा कर सकेंगे.

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल

वहीं, विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. धम्मा ज्योति ने बताया कि महाबोधि वंश ग्रंथ के आधार पर इन सभी 28 बोधिवृक्षों की पहचान कर उन्हें यहां लगाया गया है. उन्होंने कहा कि बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का अहम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अंग है. श्रावस्ती का 'आनंद बोधि' और बोधगया का 'बोधि वृक्ष' काफी प्रसिद्ध हैं लेकिन 28 बुद्धों के बोधिवृक्षों का एक साथ होना इस स्थान को बेहद पवित्र और पूजनीय बनाता है. यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता स्थान है.

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बोधिवन (ETV Bharat)

"दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां 28 बोधिवृक्ष हैं. पहली बार नव नालंदा महाविहार में 28 बुद्धों से संबंधित बोधिवृक्ष लगाए गए हैं. हर बुद्ध के नाम अलग हैं. ऐसे में लोगों को बौद्ध धर्म और सभी बौद्ध के बारे में जानकारी मिल पाएगी. ये बहुत अच्छी पहल है."- डॉ. धम्मा ज्योति, प्रोफेसर. नव नालंदा महाविहार

आध्यात्मिक टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

डॉ. धम्मा ज्योति ने उम्मीद जताई कि यह बोधिवन विद्यार्थियों, शोधार्थियों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा. पर्यटक यहां आकर यह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे कि किस बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था. यह बोधिवन भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा.

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परिसर में स्थित बोधिवृक्ष (ETV Bharat)

नालंदा से गौतम बुद्ध का संबंध

जानकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध अपने जीवनकाल में कई बार नालंदा आए थे. राजगीर में पावारिका नामक आम बाग में ठहरकर लोगों को उपदेश दिया था. दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों के लिए नालंदा और राजगीर तीर्थयात्रा के सबसे पवित्र स्थानों में एक है.

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