पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे, बोले NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव
एनजीटी अध्यक्ष ने अदालत परिसर में पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया. उन्होंने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाने का आह्वान किया. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : June 5, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: आज विश्व पर्यावरण दिवस है. इस अवसर पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-NGT) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने यहां कोर्ट परिसर में पौधारोपण अभियान की अगुवाई की. उन्होंने सभी लोगों से रोजाना की जिंदगी में में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने की अपील की.
यह पौधारोपण अभियान ट्रिब्यूनल के पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और टिकाऊ विकास के लिए लगातार प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था. इसका मुख्य मकसद ट्रिब्यूनल कैंपस में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था.
जस्टिस श्रीवास्तव ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य लोगों वगैरह की मौजूदगी में पौधारोपण किया. इस मौके पर एनजीटी अध्यक्ष ने कहा कि, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है. उन्होंने अपने संबोधन में पेड़ लगाने की अहमियत पर जोर दिया.
जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि, हमें जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी बड़ी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए पेड़ लगाने होंगे. उन्होंने कहा कि, आज लगाया गया हर पेड़ एक साफ और स्वस्थ्य भविष्य के लिए एक निवेश है."
एनजीटी अध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए लोगों और संस्थाओं दोनों को मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने सभी से पर्यावरण बचाने की कार्यक्रम में हिस्सा लेने और रोजमर्रा की ज़िंदगी में इको-फ्रेंडली आदतें अपनाने की अपील की.
कार्यक्रम के दौरान, वरिष्ठ लोगों और एनजीटी के सदस्यों ने भी पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया, जिससे ट्रिब्यूनल के क्लीन और ग्रीन इंडिया की प्रतिबद्धता को पक्का किया गया.
खास बात यह है कि हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली समेत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में, इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरे लोगों की मौजूदगी में, पूरे देश में 18 'नमो ऑक्सीजन पार्क' का उद्घाटन किया और देश भर में चल रहे कैंपेन 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पर्यावरण से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की.
मैदानगढ़ी के नमो ऑक्सीजन पार्क में आयोजित कार्यक्रम ने शहरी हरियाली को मजबूत करने, हवा की गुणवत्ता में सुधार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समुदाय के नेतृत्व वाले पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया.
अपने संबोधन में, यादव ने कहा कि नमो वैन और इसी तरह की पारिस्थितिक संपत्तियों के विकास के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में शहरी हरियाली की पहल की जा रही है.
इस दिशा में, मंत्री ने कहा कि इन 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों को दिल्ली में उद्घाटन किया गया है जो हवा की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता को बढ़ाने और नागरिकों के लिए मनोरंजन स्थान प्रदान करते हैं. यादव ने जोर दिया कि इन पहलों की दीर्घकालिक सफलता के लिए समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी.
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