ETV Bharat / bharat

विश्व पर्यावरण दिवस: 'बूंद-बूंद को तरसती देश की राजधानी, दम तोड़ती जीवनदायिनी यमुना'; देखें स्पेशल रिपोर्ट

राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना आज जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है. पढ़ें धनंजय वर्मा की ये रिपोर्ट

आखिर क्यों दम तोड़ रही है यमुना नदी ?
आखिर क्यों दम तोड़ रही है यमुना नदी ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 6:44 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना आज जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है. कभी निर्मल, अविरल बहने वाली यमुना नदी अब बदबू, झाग व काले पानी का पर्याय बन चुकी है. हर साल 5 जून को जब दुनिया 'विश्व पर्यावरण दिवस' मना रही होती है, तब भारत की राजधानी दिल्ली एक भयावह जल संकट और अपनी जीवनदायिनी नदी के वजूद के मिटने की गवाही दे रही होती है.

साल 2026 की यह तपती गर्मी दिल्ली के लिए कोई आम सीजन नहीं है. इस बार की भीषण गर्मी और हिमालय में कम बर्फबारी ने देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक, यमुना को एक मटमैली, संकरी जलधारा में तब्दील कर दिया है. स्थिति इतनी विकट है कि दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर जलस्तर अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है, जिससे आधी दिल्ली में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है.

दम तोड़ती जीवनदायिनी यमुना'; देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

सूखता बैराज, गहराता संकट: ऐतिहासिक गिरावट के मुहाने पर यमुना

मई 2026 के आखिरी सप्ताह में वजीराबाद बैराज पर यमुना का जलस्तर घटकर लगभग 668.5 फीट तक पहुंच गया, जो कि सामान्य स्तर (674.5 फीट) से पूरे 6 फीट नीचे है. ये गिरावट इतनी गंभीर है कि यह 16 जुलाई 2021 को दर्ज किए गए 667 फीट के अब तक के सबसे ऐतिहासिक निचले स्तर के बेहद करीब है. इस गिरावट के कारण वजीराबाद व चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तालाब क्षेत्र में बहुत कम पानी ही बचा है. स्थिति को संभालने के लिए नदी के तल में चैनल्स खोदकर गहरे हिस्सों से पानी को प्लांट तक खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पानी में गाद (सिल्ट) की मात्रा बहुत ज्यादा है.

दिल्ली में यमुना संबंधित महत्पूरण तथ्य
दिल्ली में यमुना संबंधित महत्पूरण तथ्य (ETV Bharat)

पेयजल में कटौती और हाहाकार

आमतौर पर दिल्ली जल बोर्ड अपने 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए रोजाना 1,000 मिलियन गैलन (mgd) पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन वर्तमान संकट के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. वजीराबाद प्लांट (क्षमता 110 mgd) सिर्फ 65% क्षमता पर काम कर रहा है. वहीं, चंद्रावल प्लांट (क्षमता 90 mgd) सिर्फ 80-85% क्षमता पर चल रहा है.

इन दोनों संयंत्रों को चालू रखने के लिए हैदरपुर प्लांट से 100 mgd से अधिक पानी डायवर्ट करना पड़ा है, जिसके कारण दिल्ली के अन्य इलाकों में पानी के दबाव में 10% की कटौती की गई है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में 14-15% की कमी आई है. यहां मांग 148 mld (मिलियन लीटर प्रतिदिन) के मुकाबले करीब 125 mld की आपूर्ति हो पा रही है.

यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति
यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति (ETV Bharat)

मॉडल टाउन, शादीपुर, तिलक नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, नरेला, देवली व दक्षिणपुरी जैसे इलाकों में पानी का गंभीर संकट है. कल्याणपुरी जैसे कई क्षेत्रों में स्थिति यह है कि पानी बमुश्किल 15 मिनट आता है, जिससे पीने और बर्तन धोने तक के लिए टैंकर के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है.

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ
डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ (ETV Bharat)

नदी या मटमैला नाला? पल्ला से असगरपुर तक का खौफनाक सच

जब यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली के पल्ला गांव में प्रवेश करती है, तो यह इतनी संकरी और उथली हो चुकी है कि लोग पैदल, घुटनों तक के पानी में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली में यमुना का सफर 52 किलोमीटर का है, जिसमें से 22 किलोमीटर का हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित है. प्रदूषण और पानी की कमी का गणित समझने के लिए अप्रैल 2026 में लिए गए पानी के सैंपल्स के आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं.

यमुना नदी के किनारे गंदगी का अंबार
यमुना नदी के किनारे गंदगी का अंबार (ETV Bharat)

यमुना नदी में ऑक्सीजन ही नहीं

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा यमुना नदी के पानी के सैंपल 7 अप्रैल 2026 को लिए गए थे. पानी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली और उसके आस-पास के विभिन्न स्थानों पर DO (Dissolved Oxygen / घुलित ऑक्सीजन) और Fecal Coliform (मल कोलीफॉर्म) की स्थिति बेहद चिंताजनक है.

घुलित ऑक्सीजन (DO) का संकट

पल्ला और वज़ीराबाद को छोड़कर, दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख पुलों और बैराजों पर DO का स्तर 'NIL' (शून्य) पाया गया है. इसका मतलब है कि पानी में जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है. जबकि DO का मानक 5mg/l या इससे अधिक होना चाहिए.

दम तोड़ती जीवनदायिनी यमुना को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम
दम तोड़ती जीवनदायिनी यमुना को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम (ETV Bharat)

फेकल कोलीफॉर्म की भारी मात्रा

मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया (Fecal Coliform) की मात्रा सभी जगहों पर सुरक्षित सीमा (2500) से कहीं ज्यादा है. विशेषकर असगरपुर में यह 3,10,000 तक पहुँच चुकी है, जो नदी में बिना ट्रीट किए गए सीवेज के सीधे गिरने को दर्शाता है.

यमुना सफाई की राह में बड़ी मुश्किलें
यमुना सफाई की राह में बड़ी मुश्किलें (ETV Bharat)

आखिर क्यों दम तोड़ रही है यमुना नदी ?

  • पारिस्थितिक प्रवाह (Ecological Flow) की अनदेखी: यमुना कार्यकर्ता बताते हैं कि हथिनीकुंड बैराज से केवल 9.9 क्यूमेक्स (352 क्यूसेक) पानी छोड़ा जा रहा है, जो नदी के अस्तित्व के लिए नाकाफी है. भीषण गर्मी में वाष्पीकरण व रिसाव के कारण यह पानी बमुश्किल 10 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाता है. जबकि कम से कम 23 क्यूमेक्स पानी छोड़ने की आवश्यकता है.
  • नेचुरल फ्लो की कमी व हीटवेव: इस सर्दी में हिमालय में कम बर्फबारी होने के कारण गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ से मिलने वाला पानी कम रहा. इसके साथ ही चल रही भीषण हीटवेव के कारण वाष्पीकरण की दर बहुत तेज हो गई है.
  • सिर्फ बजट, जमीन पर नतीजा नहीं: कई राज्यों ने यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन लीन सीजन (कम पानी के दिनों) में नदी के न्यूनतम बहाव को सुनिश्चित करने की नीति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया.
यमुना नदी के प्रदूषण और गंदगी की स्थिति बेहद चिंताजनक
यमुना नदी के प्रदूषण और गंदगी की स्थिति बेहद चिंताजनक (ETV Bharat)

मानसून का भी विरोधाभास, सूखे से बाढ़ तक का सफर

यमुना नदी में पानी का ये संकट मानसून आते ही पूरी तरह बदल जाता है. जहां आज नदी सूखी पड़ी है, वहीं पिछले साल सितंबर में इसका जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 207.4 मीटर तक पहुंच गया था, जो दिल्ली के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ थी. इससे यमुना नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी. ये विरोधाभास दिखाता है कि हमारे पास जल प्रबंधन की कोई ठोस नीति नहीं है. हम मानसून के पानी को सहेज नहीं पाते और गर्मियों में बूंद-बूंद को तरसते हैं.

सरकार के वादे और भविष्य की योजना
सरकार के वादे और भविष्य की योजना (ETV Bharat)

यमुना की स्थिति पर पर्यावरण विशेषज्ञ का सुझाव

पर्यावरण विशेषज्ञ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्ड मेंबर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने यमुना की बदहाली और दिल्ली के जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यमुना दिल्ली की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत है. जब 20-25 साल पहले अपर यमुना रिवर ट्रीटी हुई थी, तब दिल्ली की आबादी एक करोड़ से कम थी, जो अब तीन करोड़ पार कर चुकी है. लेकिन दिल्ली को आज भी पुराना 1,000 क्यूसेक ई-फ्लो ही मिल रहा है.

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने आगे कहा कि अब बढ़ती आबादी के मद्देनजर इस संधि में सुधार कर दिल्ली का हिस्सा बढ़ाने का समय आ चुका है. साथ ही यमुना की जल धारण क्षमता बढ़ाने व इसकी गाद (डीसिल्टिंग) हटाने की जरूरत है, जिससे मानसून का पानी गर्मियों में काम आ सके. इस पर्यावरण दिवस पर हमें यमुना के निरंतर व स्वच्छ प्रवाह का संकल्प लेना होगा.

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ
डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, पर्यावरण विशेषज्ञ (ETV Bharat)

समाधान क्या है ?

पर्यावरण विशेषज्ञ व CPCB बोर्ड मेंबर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का ये भी कहना है कि, केवल नदी की सतह से कचरा हटाना समाधान नहीं है. जब तक हर एक नाले का पानी 100% ट्रीट होकर नदी में नहीं गिरेगा, तब तक यमुना का इकोसिस्टम वापस नहीं लौटेगा. इसके लिए तकनीकी सुधार और जन-भागीदारी दोनों अनिवार्य हैं.

यमुना नदी के प्रदूषण और गंदगी की स्थिति बेहद चिंताजनक
यमुना नदी के प्रदूषण और गंदगी की स्थिति बेहद चिंताजनक (ETV Bharat)

पर्यावरण दिवस पर एक कड़वा सबक

विश्व पर्यावरण दिवस पर यह स्थिति एक चेतावनी है. कंक्रीट के जंगलों व राजनीतिक खींचतान के बीच दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी मर रही है. यदि समय रहते नदी के पारिस्थितिक प्रवाह को बहाल नहीं किया गया और जल स्रोतों का संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में देश की राजधानी में यह जल संकट एक बड़े मानवीय संकट का रूप ले लेगा.

ये भी पढ़ें:

  1. Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान
  2. 'मां कहकर जहर क्यों दे रहे...?; पंकज कुमार की यमुना नदी बचाने के लिए झाग, बदबू और सिस्टम से जंग
  3. 'पूरी जिंदगी कर दी यमुना के नाम, नदी किनारे लगाए 40,000 से अधिक वृक्ष'; जानिए अशोक उपाध्याय क्यों कहलाते हैं 'यमुना बाबा'

TAGGED:

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION
POLLUTION IN YAMUNA RIVER
DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION
WATER CRISIS DELHI
WORLD ENVIRONMENT DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.